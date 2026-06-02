Рекорд за последние годы: во время атаки РФ в киевском метро находилось 41 тысяча человек

В ночь на 2 июня, во время массированной российской атаки на Киев, на станциях столичного метро от воздушной угрозы укрывались более 41 тысячи человек, среди которых почти 4,5 тысячи детей.

Отмечаем, что это самый высокий показатель количества людей, находившихся в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций метро работают в режиме укрытия, на вход открыты все без исключения вестибюли.

Памятка для тех, кто идет в метро как в укрытие

Просим всех, кто желает остаться на ночь, помнить, что для этого необходимо:

прийти на станцию до ее закрытия на вход (подробный режим работы каждой станции по ссылке в комментариях);

сообщить сотрудникам и полиции о том, что вы планируете остаться на всю ночь;

спуститься на платформу. Где лучше разместиться – подскажут работники станции.

Отмечаем, что проход осуществляется на общих условиях, если в городе не объявлена воздушная тревога.

Собственный комфорт и безопасность и удобство других

Во время длительных воздушных тревог, когда на станциях метро одновременно укрываются десятки тысяч людей, важно заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других.

Платформы станций имеют четкие размеры, поэтому их необходимо использовать рационально, чтобы места хватило всем. Также в укрытие не стоит приносить громоздкие вещи, которые могут препятствовать свободному передвижению пассажиров.

Кроме того, важно обеспечивать пути эвакуации. В случае возникновения нештатной ситуации проход должен оставаться открытым для безопасного и оперативного перемещения людей. Палатки могут существенно затруднять использование эвакуационных путей.

Что иметь при себе

Чтобы пребывание на станциях в ночное время было безопасным и комфортным, рекомендуем иметь при себе:

теплые вещи, одеяла и карематы, поскольку средняя температура в укрытии составляет 17-18 °C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений;

личные лекарства и бутылку воды;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для владельцев домашних животных – пеленки и пакеты.

Обычно на центральных станциях во время воздушной тревоги находится меньшее количество людей. Поэтому рекомендуем, по возможности, воспользоваться ими во время опасности.

"Просим с пониманием относиться к работникам метро. Именно они обеспечивают бесперебойную работу станций в режиме укрытия и одновременно выполняют текущие задачи, чтобы даже после тревожной ночи метро оставалось безопасным и удобным для пассажиров днем", - призвали в метрополитене.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.