Массированные удары по Украине свидетельствуют о поражениях РФ на фронте, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия усиливает нападения на мирных жителей из-за неудач на поле боя, и призвал увеличить поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Будриса в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, после недели целенаправленного запугивания Россия выпустила сотни дронов и десятки ракет.

"Эта последняя волна террора - еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, поскольку терпит поражение на поле боя", - отметил он.

Будрис также подчеркнул, что любые призывы к возобновлению диалога с Россией и Беларусью игнорируют реальность, поскольку эти государства продолжают вести агрессивную войну и террор против гражданского населения.

Глава литовского МИД подчеркнул, что Украине нужны не только заявления, а конкретные действия: усиление военной помощи, более жесткие санкции против России, полная политическая и экономическая изоляция агрессора, использование замороженных российских активов, а также ускорение евроинтеграции Украины.

"Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Днепр: враг обстреливал кассетными боеприпасами, зафиксированы масштабные разрушения. ФОТО

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

5 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига после атаки РФ: Союзники должны действовать, а не только осуждать