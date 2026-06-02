Массированные удары по Украине свидетельствуют о поражениях РФ на фронте, - Будрис

Кремль терроризирует гражданских, потому что проигрывает войну

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия усиливает нападения на мирных жителей из-за неудач на поле боя, и призвал увеличить поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Будриса в Х.

По его словам, после недели целенаправленного запугивания Россия выпустила сотни дронов и десятки ракет.

"Эта последняя волна террора - еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, поскольку терпит поражение на поле боя", - отметил он.

Будрис также подчеркнул, что любые призывы к возобновлению диалога с Россией и Беларусью игнорируют реальность, поскольку эти государства продолжают вести агрессивную войну и террор против гражданского населения.

Глава литовского МИД подчеркнул, что Украине нужны не только заявления, а конкретные действия: усиление военной помощи, более жесткие санкции против России, полная политическая и экономическая изоляция агрессора, использование замороженных российских активов, а также ускорение евроинтеграции Украины.

"Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины", - подытожил он.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 5 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Топ комментарии
+9
Масові удари кацапів по Україні свідчать шо їм є чим бити
показать весь комментарий
02.06.2026 12:29 Ответить
+3
Массовані атаки на міста України свідчать лише про одне - про те шо зеленский з своїми міністрами оборони з 19 року повністю закрив всі ракетні програми України - це і ППО-ПРО, це і ударні ракети українського виробництва Грім-2. Та багато іншіх ракетних програм. Міністри оборони, після таких вдалих дій - бо вже все - презедент наказав не стріляти, призначались послами в тихий Европі.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:31 Ответить
+2
"Те що вас жорстоко обстрілюють - значить що ви перемагаєте, продовжуйте в тому ж дусі".

Або як казав президент Румунії "Хай росія обстрілює Україну точніше, щоб по Румунії не прилітало".
показать весь комментарий
02.06.2026 12:30 Ответить
Раніше вони не супроводжувались настоятєльнимі рєкомєндаціямі до співробітників посольств.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:30 Ответить
підари для підняття "бойового духу" свої термінатори охрестили "спиридонами"

показать весь комментарий
02.06.2026 12:43 Ответить
Якось по дурному це завучить.Москалі обстрілюють,бо можуть.Навіщо в другу світову чи у інших війнах,бомбили тили?
показать весь комментарий
02.06.2026 12:34 Ответить
Масовані удари підарів свідчать про те що в 2019 році мудрий нарід вибрав злодія, а не досвідченого гетьмана.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:39 Ответить
Аби соцмережа Х наносила кацапам шкоду то ті б давно капітулювали.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:41 Ответить
Масові удари кацапами свідчать про те, що за 7+років правління Зеленського, немає власних ракет, щзоб роз'їбати заводи їх виробляючі і комплектуючи до них.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:49 Ответить
мав на увазі на сьомий рік...
показать весь комментарий
02.06.2026 12:50 Ответить
Чем больше ракет и шахедов по городам, тем патужнише перемога. Логическая цепочка понятна, но довольно спорная)
показать весь комментарий
02.06.2026 12:54 Ответить
 
 