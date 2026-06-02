Сибига после атаки РФ: союзники должны действовать, а не только осуждать
Глава МИД Андрей Сибига после массированной атаки РФ призвал партнеров усилить украинскую ПВО, увеличить поставки ракет для Patriot и усилить давление на Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.
"Единственная причина, по которой Россия ночью совершила ужасное нападение на Украину, задействовав 656 дронов и 73 ракеты, в результате чего погибло не менее 12 человек, среди которых были дети, а сотни гражданских лиц получили ранения, заключается в том, что Путин - это военный преступник и неудачник, у которого нет других козырей, кроме террора", - написал Сибига.
Он также подчеркнул, что Москва проигрывает на поле боя и никакое количество ракет этого не изменит.
"Что мы можем изменить, так это способность России продолжать террор. Я призываю партнеров действовать, а не только осуждать. Есть конкретные шаги, которые можно сделать.
Во-первых. Используйте разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных систем "Патриот" и ракет для Украины. Развивайте противоракетную коалицию. Увеличивайте инвестиции в украинские средства дальнего удара", - говорится в сообщении.
Сибига также призвал усилить давление на РФс помощью новых санкций, запрета на въезд для военнослужащих, полного использования замороженных активов и изоляции. А также предпринять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных кластеров ЕС для Украины.
"Террористы в Москве должны осознать, что их жестокие атаки ни к чему их не приведут. Что цена для их режима будет только расти. Что единственный выход для Путина - это немедленное прекращение этой войны.
Мирные усилия будут успешными только тогда, когда их будет подкреплять реальное давление на Москву", - написал Сибига.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
не бути статистами і мріяти уявами що захід нам допоможе.Призиваючи надати ракети ППО,від цього не зменшаться удари ворога.Він більше буде нарощувати удари поки в нього працює економіка,логістика є союзники,є гроші на фінансування війни.Владі треба перестати щось обіцяти,що "будуть асиметричні відповіді і помста" (ЗЕленський),а треба працювати 24/7 над створенням своєї зброї ,а не постійно обіцяти що вона буде,а коли приходе строк, а її застосування не видно.