Сибига после атаки РФ: союзники должны действовать, а не только осуждать

Глава МИД Андрей Сибига после массированной атаки РФ призвал партнеров усилить украинскую ПВО, увеличить поставки ракет для Patriot и усилить давление на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.

"Единственная причина, по которой Россия ночью совершила ужасное нападение на Украину, задействовав 656 дронов и 73 ракеты, в результате чего погибло не менее 12 человек, среди которых были дети, а сотни гражданских лиц получили ранения, заключается в том, что Путин - это военный преступник и неудачник, у которого нет других козырей, кроме террора", - написал Сибига.

Он также подчеркнул, что Москва проигрывает на поле боя и никакое количество ракет этого не изменит.

"Что мы можем изменить, так это способность России продолжать террор. Я призываю партнеров действовать, а не только осуждать. Есть конкретные шаги, которые можно сделать.

Во-первых. Используйте разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных систем "Патриот" и ракет для Украины. Развивайте противоракетную коалицию. Увеличивайте инвестиции в украинские средства дальнего удара", - говорится в сообщении.

Сибига также призвал усилить давление на РФс помощью новых санкций, запрета на въезд для военнослужащих, полного использования замороженных активов и изоляции. А также предпринять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных кластеров ЕС для Украины.

"Террористы в Москве должны осознать, что их жестокие атаки ни к чему их не приведут. Что цена для их режима будет только расти. Что единственный выход для Путина - это немедленное прекращение этой войны.

Мирные усилия будут успешными только тогда, когда их будет подкреплять реальное давление на Москву", - написал Сибига.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

