РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14999 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
805 23

Сибига после атаки РФ: союзники должны действовать, а не только осуждать

Сибига призвал ЕС профинансировать Patriot для Украины и усилить санкции

Глава МИД Андрей Сибига после массированной атаки РФ призвал партнеров усилить украинскую ПВО, увеличить поставки ракет для Patriot и усилить давление на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Единственная причина, по которой Россия ночью совершила ужасное нападение на Украину, задействовав 656 дронов и 73 ракеты, в результате чего погибло не менее 12 человек, среди которых были дети, а сотни гражданских лиц получили ранения, заключается в том, что Путин - это военный преступник и неудачник, у которого нет других козырей, кроме террора", - написал Сибига.

Он также подчеркнул, что Москва проигрывает на поле боя и никакое количество ракет этого не изменит.

"Что мы можем изменить, так это способность России продолжать террор. Я призываю партнеров действовать, а не только осуждать. Есть конкретные шаги, которые можно сделать.

Во-первых. Используйте разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных систем "Патриот" и ракет для Украины. Развивайте противоракетную коалицию. Увеличивайте инвестиции в украинские средства дальнего удара", - говорится в сообщении.

Сибига также призвал усилить давление на РФс помощью новых санкций, запрета на въезд для военнослужащих, полного использования замороженных активов и изоляции. А также предпринять давно назревшие стратегические шаги, такие как открытие переговорных кластеров ЕС для Украины.

"Террористы в Москве должны осознать, что их жестокие атаки ни к чему их не приведут. Что цена для их режима будет только расти. Что единственный выход для Путина - это немедленное прекращение этой войны.

Мирные усилия будут успешными только тогда, когда их будет подкреплять реальное давление на Москву", - написал Сибига.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ будет продолжать удары, если Украина не будет защищена от баллистики и других ракет, — Зеленский. ВИДЕО

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агрессор РФ не знает границ: его может остановить только жесткое давление, - Цахкна

Автор: 

обстрел (32935) россия (97760) Сибига Андрей (972)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Де українські ракети на п'ятий рік війни, зелені опариші??? Може, досить нарешті перекладати суцільні власні пройопи на голови західних партнерів???
показать весь комментарий
02.06.2026 11:07 Ответить
+4
Маю лише одне запитання, не до союзників, до "наших" керманичів - ДЕ НАША БАЛІСТИКА?! Де наші ракети? Щоб не фанерні літачки, а реальна зброя? Щоб реальна відповідь?
Чи, як казала та зелена мерзота, ракет нема, бо комусь то не подобається? Тобто, бабло на ракети ніззя, бо ж не в ті кишені...
Цікаво, а ті, що "комусь" то зовсім не кияни, які в метро ночують? Напевно що ні...
показать весь комментарий
02.06.2026 11:09 Ответить
+3
Може пора забути говорити про мир, а думати - як помститися росії?
показать весь комментарий
02.06.2026 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може пора забути говорити про мир, а думати - як помститися росії?
показать весь комментарий
02.06.2026 11:06 Ответить
Мислителів і великих переможців язиками у нас завжди було багато. Тільки от коли діло доходить до реалізації тих розказнів, то якось пук-пук-среньк-нішмагла.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:25 Ответить
Де українські ракети на п'ятий рік війни, зелені опариші??? Може, досить нарешті перекладати суцільні власні пройопи на голови західних партнерів???
показать весь комментарий
02.06.2026 11:07 Ответить
Зелені опариші можуть потужно тільки красти і перекладати провину на захід, імпотентна , злочинна, корупційна влада.
показать весь комментарий
02.06.2026 12:57 Ответить
Маю лише одне запитання, не до союзників, до "наших" керманичів - ДЕ НАША БАЛІСТИКА?! Де наші ракети? Щоб не фанерні літачки, а реальна зброя? Щоб реальна відповідь?
Чи, як казала та зелена мерзота, ракет нема, бо комусь то не подобається? Тобто, бабло на ракети ніззя, бо ж не в ті кишені...
Цікаво, а ті, що "комусь" то зовсім не кияни, які в метро ночують? Напевно що ні...
показать весь комментарий
02.06.2026 11:09 Ответить
ми вдаримо двушками по москві
показать весь комментарий
02.06.2026 11:13 Ответить
Хіба що...
А то вноє вмію, то їм вдається, сучищам...
показать весь комментарий
02.06.2026 11:16 Ответить
як де....відлетіли в ізраель разом з миндичем та цукерманом....
показать весь комментарий
02.06.2026 12:38 Ответить
а вовочка з тобою що має робити? Хіба ***********...
показать весь комментарий
02.06.2026 11:14 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за будівництво доріг, як Україна.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:16 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2026 11:16 Ответить
Може пора менше самім красти, та двушечки на ху.....лоград відправляти, невже ви сподіваєтесь, що на заході про це не знають. Може тому союзники не діють как ми бажаємо
показать весь комментарий
02.06.2026 11:17 Ответить
Справа не в грошах, а він ще більше грошей просить.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:18 Ответить
Як тільки кацапи запускають ракети по Україні - вилазять всякі Сибіги і західні к**олди із заявами, куди і на кого треба тиснути.

Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n4003587

Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій Джерело: https://censor.net/ua/n4002617

ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта
Джерело: https://censor.net/ua/n3610795

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
02.06.2026 11:23 Ответить
Флешмоб потужних тискунів-"Заяви про необхідність тиску на кацапню і гуляй до наступного їхнього терористичного обстрілу".
показать весь комментарий
02.06.2026 11:27 Ответить
Їх боротьба...
показать весь комментарий
02.06.2026 12:29 Ответить
Не потужнічай занадто,сибіга. Адже після наступного обстрілу доведеться це саме писати.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:24 Ответить
О, знову в усьому винні союзники? То це вони всі наші бюджетні гроші з 2019 року закатували в асфальт замість направлення в оборону? То це вони знищили наші ракетні програми і проекти на створення своєї системи ППО? Які ж гади, а Володя Гундосік маладєць, так 73%???
показать весь комментарий
02.06.2026 11:32 Ответить
Нехай Зєля ще розблокує Деркачу та іншим зрадникам заарештовані гроші - це буде потужний сигнал союзникам що ми готові діяти, а не лише говорити. Штілєрману теж треба дозволити продати частку Файр-пойнт за кеш - це теж незламна відповідь на ракетні атаки рашистів.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:32 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2026 11:50 Ответить
Щоб діяли союзники повинна діяти влада в країні,а
не бути статистами і мріяти уявами що захід нам допоможе.Призиваючи надати ракети ППО,від цього не зменшаться удари ворога.Він більше буде нарощувати удари поки в нього працює економіка,логістика є союзники,є гроші на фінансування війни.Владі треба перестати щось обіцяти,що "будуть асиметричні відповіді і помста" (ЗЕленський),а треба працювати 24/7 над створенням своєї зброї ,а не постійно обіцяти що вона буде,а коли приходе строк, а її застосування не видно.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:55 Ответить
закликаю депутатів, міністрів, мерів, мда і рда, президента з їх оточенням перебувати у хрущовках. Зразу все знайдеться для захисту
показать весь комментарий
02.06.2026 12:26 Ответить
про це https://x.com/andrii_sybiha/status/2061703926785704090/photo/4 йдеться у дописі Сибіги у Х.🤮🤮🤮
показать весь комментарий
02.06.2026 12:29 Ответить
 
 