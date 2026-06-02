Сибіга після атаки РФ: Союзники мають діяти, а не лише засуджувати
Глава МЗС Андрій Сибіга після масованої атаки РФ закликав партнерів посилити українську ППО, збільшити постачання ракет до Patriot та тиск на Москву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у Х.
"Єдина причина, через яку Росія вночі здійснила жахливий напад на Україну, задіявши 656 дронів та 73 ракети, в результаті чого загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були діти, а сотні цивільних осіб отримали поранення, полягає в тому, що Путін — це військовий злочинець і невдаха, у якого немає інших козирів, окрім терору", - написав Сибіга.
Та наголосив, що Москва програє на полі бою і жодна кількість ракет не змінить цього.
"Що ми можемо змінити, так це здатність Росії продовжувати терор. Я закликаю партнерів діяти, а не лише засуджувати. Є конкретні кроки, які можна зробити.
По-перше. Використовуйте розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та закупівлі додаткових систем "Патріот" і ракет для України. Розвивайте протиракетну коаліцію. Збільшуйте інвестиції в українські засоби дальнього удару", - йдеться в дописі.
Сибіга також закликав посилити тиск на РФ за допомогою нових санкцій, заборони на в’їзд для військовослужбовців, повного використання заморожених активів та ізоляції. А також вжити давно назрілих стратегічних кроків, таких як відкриття переговорних кластерів ЄС для України.
"Терористи в Москві мають усвідомити, що їхні жорстокі атаки ні до чого їх не приведуть. Що ціна для їхнього режиму лише зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна - це негайне припинення цієї війни.
Мирні зусилля будуть успішними лише тоді, коли їх підкріплюватиме реальний тиск на Москву", - написав Сибіга.
Масований обстріл 2 червня
У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.
Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.
Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.
Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:
- 4 загиблих;
- 58 постраждалих (дані уточнюються);
- серед постраждалих є діти.
У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян
Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.
На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.
Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.
Чи, як казала та зелена мерзота, ракет нема, бо комусь то не подобається? Тобто, бабло на ракети ніззя, бо ж не в ті кишені...
Цікаво, а ті, що "комусь" то зовсім не кияни, які в метро ночують? Напевно що ні...
А то вноє вмію, то їм вдається, сучищам...
не бути статистами і мріяти уявами що захід нам допоможе.Призиваючи надати ракети ППО,від цього не зменшаться удари ворога.Він більше буде нарощувати удари поки в нього працює економіка,логістика є союзники,є гроші на фінансування війни.Владі треба перестати щось обіцяти,що "будуть асиметричні відповіді і помста" (ЗЕленський),а треба працювати 24/7 над створенням своєї зброї ,а не постійно обіцяти що вона буде,а коли приходе строк, а її застосування не видно.