Сибіга після атаки РФ: Союзники мають діяти, а не лише засуджувати

Сибіга закликав ЄС профінансувати Patriot для України та посилити санкції

Глава МЗС Андрій Сибіга після масованої атаки РФ закликав партнерів посилити українську ППО, збільшити постачання ракет до Patriot та тиск на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у Х.

"Єдина причина, через яку Росія вночі здійснила жахливий напад на Україну, задіявши 656 дронів та 73 ракети, в результаті чого загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були діти, а сотні цивільних осіб отримали поранення, полягає в тому, що Путін — це військовий злочинець і невдаха, у якого немає інших козирів, окрім терору", - написав Сибіга.

Та наголосив, що Москва програє на полі бою і жодна кількість ракет не змінить цього.

"Що ми можемо змінити, так це здатність Росії продовжувати терор. Я закликаю партнерів діяти, а не лише засуджувати. Є конкретні кроки, які можна зробити.

По-перше. Використовуйте розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та закупівлі додаткових систем "Патріот" і ракет для України. Розвивайте протиракетну коаліцію. Збільшуйте інвестиції в українські засоби дальнього удару", - йдеться в дописі.

Сибіга також закликав посилити тиск на РФ за допомогою нових санкцій, заборони на в’їзд для військовослужбовців, повного використання заморожених активів та ізоляції. А також  вжити давно назрілих стратегічних кроків, таких як відкриття переговорних кластерів ЄС для України.

"Терористи в Москві мають усвідомити, що їхні жорстокі атаки ні до чого їх не приведуть. Що ціна для їхнього режиму лише зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна - це негайне припинення цієї війни.

Мирні зусилля будуть успішними лише тоді, коли їх підкріплюватиме реальний тиск на Москву", - написав Сибіга.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Де українські ракети на п'ятий рік війни, зелені опариші??? Може, досить нарешті перекладати суцільні власні пройопи на голови західних партнерів???
02.06.2026 11:07
Маю лише одне запитання, не до союзників, до "наших" керманичів - ДЕ НАША БАЛІСТИКА?! Де наші ракети? Щоб не фанерні літачки, а реальна зброя? Щоб реальна відповідь?
Чи, як казала та зелена мерзота, ракет нема, бо комусь то не подобається? Тобто, бабло на ракети ніззя, бо ж не в ті кишені...
Цікаво, а ті, що "комусь" то зовсім не кияни, які в метро ночують? Напевно що ні...
02.06.2026 11:09
Може пора забути говорити про мир, а думати - як помститися росії?
02.06.2026 11:06
02.06.2026 11:25
ми вдаримо двушками по москві
02.06.2026 11:13
02.06.2026 11:16
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за будівництво доріг, як Україна.
02.06.2026 11:16
Може пора менше самім красти, та двушечки на ху.....лоград відправляти, невже ви сподіваєтесь, що на заході про це не знають. Може тому союзники не діють как ми бажаємо
02.06.2026 11:17
Як тільки кацапи запускають ракети по Україні - вилазять всякі Сибіги і західні к**олди із заявами, куди і на кого треба тиснути.

02.06.2026 11:23
Флешмоб потужних тискунів-"Заяви про необхідність тиску на кацапню і гуляй до наступного їхнього терористичного обстрілу".
02.06.2026 11:27
Їх боротьба...
Не потужнічай занадто,сибіга. Адже після наступного обстрілу доведеться це саме писати.
02.06.2026 11:24
О, знову в усьому винні союзники? То це вони всі наші бюджетні гроші з 2019 року закатували в асфальт замість направлення в оборону? То це вони знищили наші ракетні програми і проекти на створення своєї системи ППО? Які ж гади, а Володя Гундосік маладєць, так 73%???
02.06.2026 11:32
Нехай Зєля ще розблокує Деркачу та іншим зрадникам заарештовані гроші - це буде потужний сигнал союзникам що ми готові діяти, а не лише говорити. Штілєрману теж треба дозволити продати частку Файр-пойнт за кеш - це теж незламна відповідь на ракетні атаки рашистів.
02.06.2026 11:32
Щоб діяли союзники повинна діяти влада в країні,а
не бути статистами і мріяти уявами що захід нам допоможе.Призиваючи надати ракети ППО,від цього не зменшаться удари ворога.Він більше буде нарощувати удари поки в нього працює економіка,логістика є союзники,є гроші на фінансування війни.Владі треба перестати щось обіцяти,що "будуть асиметричні відповіді і помста" (ЗЕленський),а треба працювати 24/7 над створенням своєї зброї ,а не постійно обіцяти що вона буде,а коли приходе строк, а її застосування не видно.
02.06.2026 11:55
закликаю депутатів, міністрів, мерів, мда і рда, президента з їх оточенням перебувати у хрущовках. Зразу все знайдеться для захисту
02.06.2026 12:26
про це https://x.com/andrii_sybiha/status/2061703926785704090/photo/4 йдеться у дописі Сибіги у Х.🤮🤮🤮
02.06.2026 12:29
 
 