Новости Атака на Днепр Массированный комбинированный удар
Атака на Днепр: враг наносил удары кассетными боеприпасами, зафиксированы масштабные разрушения. ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил новые подробности о последствиях российского удара по городу. По его словам, характер повреждений свидетельствует о применении кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Филатова.

"Весь асфальт разбит. Это - кассетный боеприпас. Они намеренно бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб", - отметил мэр.

Удар по Днепру кассетными боеприпасами: 9 погибших, среди них ребенок

По предварительным данным, в результате атаки погибли девять человек, среди которых трехлетний ребенок. Еще шесть человек пока не выходят на связь.

В городе повреждено около 50 жилых домов, семь из них фактически разрушены до основания. Взрывной волной и осколками выбито более 2,1 тысячи окон, повреждено около 30 автомобилей.

К ликвидации последствий привлечено почти два десятка единиц тяжелой коммунальной техники. Значительная часть пострадавших остается в городских больницах. По информации властей, люди получили преимущественно переломы, осколочные ранения и резаные раны. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах ударов, уточняя масштабы разрушений и последствий атаки.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 5 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Скільки часу пройшло після заяви ЗЕленським що ППО Одеси і Дніпра буде посилене? Мабуть,все таки посилив?
02.06.2026 12:05 Ответить
так посилив....двушечками на мацкву
02.06.2026 12:07 Ответить
Немає такої ППО, яка забезпечує 100-відсотковий захист. Ніде в світі немає. Я це фахово знаю. Тож ліки тут єдині: на терор відповідати в рази більшим терором.
02.06.2026 12:14 Ответить
@ Так виглядає зараз зруйнована пʼятиповерхівка у Дніпрі (на фото нижче):

"Зробіть так, щоби їм було так само, як зараз нам,"- почув Черчилль від мешканців зруйнованого бомбою гітлерівців будинку у відповідь на запитання: "Чим можна вам допомогти?"

02.06.2026 12:06 Ответить
Для цього треба мати ресурси. Де вони?
Скільки дніпрян працюють в ракетобудівній галузі України?
02.06.2026 12:11 Ответить
Ну, мы все время с 2023 года слышим от власти про собственную баллистику "вот-вот". Вчерась только очередное про FP-9. Периодически даже ищут крайних. Но если не финансировать уже готовые разработки от "Луча" и "Южмаша" - только "вот-вот" все время и будет.

02.06.2026 12:44 Ответить
Мало мати балістику, треба мати достатньо балістики.
Сотні ракет на місяць. Бо двома-п'ятьма навіть мАцкву не налякати.
02.06.2026 12:46 Ответить
Ну и? Так кто это остановил и похерил? Кто теперь вместо изготовления уже готовых изделий вкладывает деньги в призрачные пиар-проекты своего подельника? Наверно простые работяги с Днепра?
02.06.2026 12:51 Ответить
Політики не фінансували, розумна молодь йшла в ІТ.
Тому зараз навіть грошей дай - а робити вже немає кому.
Ось так.
02.06.2026 12:53 Ответить
Щось давненько нікого з москальської мерзоти не страчували індивідуально. І зовсім не обов'язково це робити в самі рашці: зараз літо, і багато хто з них відправиться в закордонні теплі краї на відпочинок, куди не зможуть потягти за собою федеральну службу охорони. І не треба там підривати самокати, автомобілі чи ліфти (що може не сподобатися місцевим владі і мешканцям), бо достатньо лише, щоб якийсь перехожий, проходячи повз вулицею, в супермаркеті, ресторані, розважальному центрі, нічному клубі, на пляжі тощо, штрикнув якомусь російському посадовцю, генералу чи пропагандону в жопу невеличкий одноразовий шприц (і ніхто з оточуючих навіть не зрозуміє що сталося).
02.06.2026 12:11 Ответить
говорил что зеленского с депутатами и мерами надо в хрущовках прятать
02.06.2026 12:22 Ответить
 
 