Атака на Днепр: враг наносил удары кассетными боеприпасами, зафиксированы масштабные разрушения. ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил новые подробности о последствиях российского удара по городу. По его словам, характер повреждений свидетельствует о применении кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Филатова.

"Весь асфальт разбит. Это - кассетный боеприпас. Они намеренно бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб", - отметил мэр.

По предварительным данным, в результате атаки погибли девять человек, среди которых трехлетний ребенок. Еще шесть человек пока не выходят на связь.

В городе повреждено около 50 жилых домов, семь из них фактически разрушены до основания. Взрывной волной и осколками выбито более 2,1 тысячи окон, повреждено около 30 автомобилей.

К ликвидации последствий привлечено почти два десятка единиц тяжелой коммунальной техники. Значительная часть пострадавших остается в городских больницах. По информации властей, люди получили преимущественно переломы, осколочные ранения и резаные раны. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах ударов, уточняя масштабы разрушений и последствий атаки.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

5 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

