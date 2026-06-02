1 813 11

Тело маленького мальчика извлекли из-под завалов дома в Днепре: число погибших возросло до 8

Атака РФ на Днепр 2 июня: россияне убили маленького ребенка

В Днепре из-под завалов четырехэтажного дома извлекли тело маленького мальчика. Всего в результате атаки РФ погибли 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки четырехэтажного дома.

Сегодня ночью россияне убили в Днепре 8 человек", - отметил глава области.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Будь прокляті навіки рашиські варвари ,убиають дітей як може існувати це терористичне фашиське утворення рф ,світовий злочинець терорист путін має здохнути.
02.06.2026 09:43 Ответить
Будь ти трижди проклятий путін-*****!Хай твої діти як брачні і кабаївські чи ще якоїсь чергової твоєї підстилки і внуки отримують те що ти робиш з невинними ні в чому людьми і особливо дітьми.Хай діти і внуки твоїх шизонутих сатрапів теж отримують.Горіть ви в пеклі!****** кремлівське!
02.06.2026 10:00 Ответить
Чем и нахрена туда бить если в Москву все пво с остальной раши стянуто.Просто для пиара дорогие ракеты потратить в надежде что одна или две в цель попадут ,а большинство из которых все равно собьют. Рациональнее по нпз бить, а отвечать зеркально вряд ли наши партнеры одобрят(хотя я лично за зеркальный ответ)
02.06.2026 10:13 Ответить
02.06.2026 09:43 Ответить
Біда...
02.06.2026 09:47 Ответить
Для чего ты ЕС приплела? ***** в ответ, кто тебе не дает?
02.06.2026 10:44 Ответить
Зелена Гніда не збирається наносити удари по маскві, воно находячись вісьмий рік ( незаконно ) при владі спеціально робить все, щоб Україна залишалась без балістичних ракет. І його цілком влаштовує вбивство і руйнування українських міст.
Поки Зеленський при владі - Україна буде і далі руйнуватися і знищуватися населення.
02.06.2026 09:57 Ответить
02.06.2026 10:13 Ответить
Значит "наши партнеры " не наши, а партнери рф.
02.06.2026 10:19 Ответить
интересная методичка! но плохо стараешься
02.06.2026 10:45 Ответить
Який закон Президентом порушений?
02.06.2026 11:01 Ответить
02.06.2026 10:00 Ответить
 
 