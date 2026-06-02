Тело маленького мальчика извлекли из-под завалов дома в Днепре: число погибших возросло до 8

В Днепре из-под завалов четырехэтажного дома извлекли тело маленького мальчика. Всего в результате атаки РФ погибли 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате атаки четырехэтажного дома.



Сегодня ночью россияне убили в Днепре 8 человек", - отметил глава области.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

