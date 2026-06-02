УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13575 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро Вбивство дітей
1 115 6

Тіло маленького хлопчика вилучили з-під завалів будинку у Дніпрі: кількість загиблих зросла до 8

Атака РФ на Дніпро 2 червня: росіяни вбили маленьку дитину

У Дніпрі з-під завалів чотириповерхівки вилучили тіло маленького хлопчика. Всього атака РФ забрала життя 8 людей.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки.

Сьогодні вночі росіяни вбили у Дніпрі 8 людей", - зазначив очільник області.

Читайте: Новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням вночі збивали цілі РФ на Київщині

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте: РФ атакувала Чернігівщину: поранено 15-річного хлопця, спалахнули будинки, ліцей і склади. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5568) Дніпро (3542) обстріл (34280) Дніпропетровська область (5078) Дніпровський район (394)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будь прокляті навіки рашиські варвари ,убиають дітей як може існувати це терористичне фашиське утворення рф ,світовий злочинець терорист путін має здохнути.
показати весь коментар
02.06.2026 09:43 Відповісти
Біда...
показати весь коментар
02.06.2026 09:47 Відповісти
да не здыхае почему наши по ним не бомбят ,да нахер тот ес если люди, дети гибнут, ******* их в ответ
показати весь коментар
02.06.2026 09:49 Відповісти
Зелена Гніда не збирається наносити удари по маскві, воно находячись вісьмий рік ( незаконно ) при владі спеціально робить все, щоб Україна залишалась без балістичних ракет. І його цілком влаштовує вбивство і руйнування українських міст.
Поки Зеленський при владі - Україна буде і далі руйнуватися і знищуватися населення.
показати весь коментар
02.06.2026 09:57 Відповісти
Чем и нахрена туда бить если в Москву все пво с остальной раши стянуто.Просто для пиара дорогие ракеты потратить в надежде что одна или две в цель попадут ,а большинство из которых все равно собьют. Рациональнее по нпз бить, а отвечать зеркально вряд ли наши партнеры одобрят(хотя я лично за зеркальный ответ)
показати весь коментар
02.06.2026 10:13 Відповісти
Будь ти трижди проклятий путін-*****!Хай твої діти як брачні і кабаївські чи ще якоїсь чергової твоєї підстилки і внуки отримують те що ти робиш з невинними ні в чому людьми і особливо дітьми.Хай діти і внуки твоїх шизонутих сатрапів теж отримують.Горіть ви в пеклі!****** кремлівське!
показати весь коментар
02.06.2026 10:00 Відповісти
 
 