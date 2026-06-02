Атака на Дніпро: ворог бив касетними боєприпасами, зафіксовано масштабні руйнування. ФОТО

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив нові подробиці наслідків російського удару по місту. За його словами, характер пошкоджень свідчить про застосування касетних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Філатова.

"Весь асфальт побитий. Це - касетний боєприпас. Вони навмисно б’ють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб", - зазначив міський голова.

Удар по Дніпру касетними боєприпасами: 9 загиблих, серед них дитина

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, серед яких трирічна дитина. Ще шестеро осіб наразі не виходять на зв’язок.

У місті пошкоджено близько 50 житлових будинків, сім із них фактично зруйновані вщент. Вибуховою хвилею та уламками вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.

До ліквідації наслідків залучено майже два десятки одиниць важкої комунальної техніки. Значна частина постраждалих залишається в міських лікарнях. За інформацією влади, люди отримали переважно переломи, осколкові поранення та різані рани. Медики продовжують надавати необхідну допомогу.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ударів, уточнюючи масштаби руйнувань і наслідків атаки.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 5 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

+9
@ Так виглядає зараз зруйнована пʼятиповерхівка у Дніпрі (на фото нижче):

"Зробіть так, щоби їм було так само, як зараз нам,"- почув Черчилль від мешканців зруйнованого бомбою гітлерівців будинку у відповідь на запитання: "Чим можна вам допомогти?"

02.06.2026 12:06 Відповісти
+7
Скільки часу пройшло після заяви ЗЕленським що ППО Одеси і Дніпра буде посилене? Мабуть,все таки посилив?
02.06.2026 12:05 Відповісти
+6
Ну, мы все время с 2023 года слышим от власти про собственную баллистику "вот-вот". Вчерась только очередное про FP-9. Периодически даже ищут крайних. Но если не финансировать уже готовые разработки от "Луча" и "Южмаша" - только "вот-вот" все время и будет.

02.06.2026 12:44 Відповісти
так посилив....двушечками на мацкву
02.06.2026 12:07 Відповісти
Немає такої ППО, яка забезпечує 100-відсотковий захист. Ніде в світі немає. Я це фахово знаю. Тож ліки тут єдині: на терор відповідати в рази більшим терором.
02.06.2026 12:14 Відповісти
Про ППО 100% согласна. Но вот только террор порождает террор. Так по несколько десятков запускают,но стоит только разбить окно на каком то нефтезаводике,в эту же ночь прилетает несколько сотен. Очень сомнительная теория.
02.06.2026 13:48 Відповісти
Для цього треба мати ресурси. Де вони?
Скільки дніпрян працюють в ракетобудівній галузі України?
02.06.2026 12:11 Відповісти
Мало мати балістику, треба мати достатньо балістики.
Сотні ракет на місяць. Бо двома-п'ятьма навіть мАцкву не налякати.
02.06.2026 12:46 Відповісти
Ну и? Так кто это остановил и похерил? Кто теперь вместо изготовления уже готовых изделий вкладывает деньги в призрачные пиар-проекты своего подельника? Наверно простые работяги с Днепра?
02.06.2026 12:51 Відповісти
Політики не фінансували, розумна молодь йшла в ІТ.
Тому зараз навіть грошей дай - а робити вже немає кому.
Ось так.
02.06.2026 12:53 Відповісти
А кто же создал и испытал образцы на "Луче" и "Южном"? Наверное это были марсиане. И кто конкретно из политиков прекратил это финансировать?

И мы уже больше года слышим про чудо-юдо супер-пупер ракету "Фламинго", которую клепают по несколько штук в день и которая круче пресловутых "Томагавков". И даже миллиарды своих и западных денег в нее влупили. Это, конечно, не баллистика, но Зеля ее обещал как страшное оружие возмездия. Ну и где же они, эти "Фламинги"?
02.06.2026 13:04 Відповісти
Створювали це все ще совкові дідусі та бабусі, при "кривавому баризі". Маладой і вєсьолий клован все похєрив у нуль. Молодь на такі умови - жебрацька ЗП і нуль стабільності - не піде.
02.06.2026 13:14 Відповісти
Ну и кто мешает профинансировать и поднять зарплату в государственных КБ? Деньги то на Фламиндича ведь как-то нашли.
02.06.2026 13:22 Відповісти
Дурню дай мільйон - він не порозумнішає.
Кажу ж, людей вже немає, які ракети можуть проєктувати.
Розійшлись хто куди, і назад не повернуться, бо завтра зєлєний вітер в інший бік дмухне - і ти знову без роботи.
02.06.2026 13:26 Відповісти
Ну и? А кто тут писал "Молодь на такі умови - жебрацька ЗП і нуль стабільності - не піде. "? Т.е. в Файрпоинт они пойдут за деньгами, а при нормальном финансировании в "Луч" или "Южное" нет? Понятно, логика.

И кто же тогда сейчас проектировал "долгий Нептун" или "Паляницю" в "Луче"? Наверное снова исключительно марсиане спроектировали. И это все уже спроектировано, нужно тупо дать финансы на производство.
02.06.2026 14:33 Відповісти
Звісно, підуть в Файр Пойнт, бо, як ви писали, він "вместо изготовления уже готовых изделий вкладывает деньги в призрачные пиар-проекты своего подельника", тому поїсти грошей без обов'язку показати результат - чому б ні?
Або Файр Пойнт таки робить реальні ракети?
И кто же тогда сейчас проектировал "долгий Нептун" или "Паляницю" в "Луче"?
"Нептун" при "баризі" робився, совєцкімі дідусями, а що таке "Паляниця" - ми не знаємо. Як і "Пекло", "Трембіта" та інші казкові вироби.
02.06.2026 14:42 Відповісти
Щось давненько нікого з москальської мерзоти не страчували індивідуально. І зовсім не обов'язково це робити в самі рашці: зараз літо, і багато хто з них відправиться в закордонні теплі краї на відпочинок, куди не зможуть потягти за собою федеральну службу охорони. І не треба там підривати самокати, автомобілі чи ліфти (що може не сподобатися місцевим владі і мешканцям), бо достатньо лише, щоб якийсь перехожий, проходячи повз вулицею, в супермаркеті, ресторані, розважальному центрі, нічному клубі, на пляжі тощо, штрикнув якомусь російському посадовцю, генералу чи пропагандону в жопу невеличкий одноразовий шприц (і ніхто з оточуючих навіть не зрозуміє що сталося).
02.06.2026 12:11 Відповісти
Люто підтримую. З самого початку війни пропоную включити в спротив різноманітні, хай деякі назвуть терористичні, методи. Отруєння, підриви жд транспорту, диверсії в аеропортах, водоканалах, метро і тд. Також захват відомих кацапів закордоном. Чи їх родини під час відпусток. Нам немає різниці як боронитись від кацапської навали. Якщо тебе вбивають то не гріх вкусити противника не по спортивному.
02.06.2026 13:08 Відповісти
говорил что зеленского с депутатами и мерами надо в хрущовках прятать
02.06.2026 12:22 Відповісти
витягуйте кругом всіх бєнів,ахмєтових,іванющенків,притулів...ін сволочь зебригади,звяжіть ,що б не втікли...і зразу найдуься і зброя і зп воїнам і техніка і літаки...
02.06.2026 14:11 Відповісти
Oleg Khvoshchevsky та Олег Хвощевський.

Зеленский буквально вчера заявил Украинской правде о том,что он будет защищать ВСЮ Европу от пуйловских ракет и шахидов.Хочу открыть Зеленскому ТАЙНУ.Украина это тоже ЕВРОПА.Киев,Днепр,Одесса это ЕВРОПЕЙСКИЕ города.И именно туда сегодня летят стаями,пуйловские ракеты и шахиды.Защити их.А вот как раз у европейцев,в отличие от нас,есть Ф-35,есть огромное количество пэтоиотов,есть современнейшие системы ППО,у них есть ядерное оружие и они то как раз о своей защите позаботятся сами.Мои соболезнования родным погибших в Киеве и Днепре((.

Зеленский буквально вчера заявил Украинской правде о том,что он будет защищать ВСЮ Европу от пуйловских ракет и шахидов.Хочу открыть Зеленскому ТАЙНУ.Украина это тоже ЕВРОПА.Киев,Днепр,Одесса это ЕВРОПЕЙСКИЕ города.И именно туда сегодня летят стаями,пуйловские ракеты и шахиды.Защити их.А вот как раз у европейцев,в отличие от нас,есть Ф-35,есть огромное количество пэтоиотов,есть современнейшие системы ППО,у них есть ядерное оружие и они то как раз о своей защите позаботятся сами.Мои соболезнования родным погибших в Киеве и Днепре((..
