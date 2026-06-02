УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 139 12

Масовані удари по Україні свідчать про поразки РФ на фронті, - Будріс

Кремль тероризує цивільних, бо програє війну

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія посилює атаки на цивільних через невдачі на полі бою та закликав збільшити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Будріса у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, після тижня цілеспрямованого залякування Росія випустила сотні дронів і десятки ракет.

"Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки на мирних жителів, бо зазнає поразки на полі бою", – зазначив він.

Будріс також наголосив, що будь-які заклики до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю ігнорують реальність, оскільки ці держави продовжують вести агресивну війну та терор проти цивільного населення.

Глава литовського МЗС підкреслив, що Україні потрібні не лише заяви, а конкретні дії: посилення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, повна політична й економічна ізоляція агресора, використання заморожених російських активів, а також пришвидшення євроінтеграції України.

"Кремль має зрозуміти, що кожен акт терору призведе до збільшення витрат, поглиблення ізоляції та посилення підтримки України", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпро: ворог бив касетними боєприпасами, зафіксовано масштабні руйнування. ФОТО

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 5 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга після атаки РФ: Союзники мають діяти, а не лише засуджувати

Автор: 

обстріл (34280) росія (70263) Україна (7324) Будріс Кястутіс (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Масові удари кацапів по Україні свідчать шо їм є чим бити
показати весь коментар
02.06.2026 12:29 Відповісти
+6
Массовані атаки на міста України свідчать лише про одне - про те шо зеленский з своїми міністрами оборони з 19 року повністю закрив всі ракетні програми України - це і ППО-ПРО, це і ударні ракети українського виробництва Грім-2. Та багато іншіх ракетних програм. Міністри оборони, після таких вдалих дій - бо вже все - презедент наказав не стріляти, призначались послами в тихий Европі.
показати весь коментар
02.06.2026 12:31 Відповісти
+5
"Те що вас жорстоко обстрілюють - значить що ви перемагаєте, продовжуйте в тому ж дусі".

Або як казав президент Румунії "Хай росія обстрілює Україну точніше, щоб по Румунії не прилітало".
показати весь коментар
02.06.2026 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Масові удари кацапів по Україні свідчать шо їм є чим бити
показати весь коментар
02.06.2026 12:29 Відповісти
Раніше вони не супроводжувались настоятєльнимі рєкомєндаціямі до співробітників посольств.
показати весь коментар
02.06.2026 12:30 Відповісти
підари для підняття "бойового духу" свої термінатори охрестили "спиридонами"

показати весь коментар
02.06.2026 12:43 Відповісти
"Те що вас жорстоко обстрілюють - значить що ви перемагаєте, продовжуйте в тому ж дусі".

Або як казав президент Румунії "Хай росія обстрілює Україну точніше, щоб по Румунії не прилітало".
показати весь коментар
02.06.2026 12:30 Відповісти
Массовані атаки на міста України свідчать лише про одне - про те шо зеленский з своїми міністрами оборони з 19 року повністю закрив всі ракетні програми України - це і ППО-ПРО, це і ударні ракети українського виробництва Грім-2. Та багато іншіх ракетних програм. Міністри оборони, після таких вдалих дій - бо вже все - презедент наказав не стріляти, призначались послами в тихий Европі.
показати весь коментар
02.06.2026 12:31 Відповісти
Якось по дурному це завучить.Москалі обстрілюють,бо можуть.Навіщо в другу світову чи у інших війнах,бомбили тили?
показати весь коментар
02.06.2026 12:34 Відповісти
Масовані удари підарів свідчать про те що в 2019 році мудрий нарід вибрав злодія, а не досвідченого гетьмана.
показати весь коментар
02.06.2026 12:39 Відповісти
Аби соцмережа Х наносила кацапам шкоду то ті б давно капітулювали.
показати весь коментар
02.06.2026 12:41 Відповісти
Масові удари кацапами свідчать про те, що за 7+років правління Зеленського, немає власних ракет, щзоб роз'їбати заводи їх виробляючі і комплектуючи до них.
показати весь коментар
02.06.2026 12:49 Відповісти
мав на увазі на сьомий рік...
показати весь коментар
02.06.2026 12:50 Відповісти
Як ви це собі уявляєте, коли у нас на 5й рік війни не все роздовбали, а там і територія більша, і заводів більше, і в нас зброї на порядок менше, і вона не така руйнівна.
показати весь коментар
02.06.2026 13:18 Відповісти
Чем больше ракет и шахедов по городам, тем патужнише перемога. Логическая цепочка понятна, но довольно спорная)
показати весь коментар
02.06.2026 12:54 Відповісти
 
 