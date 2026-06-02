Масовані удари по Україні свідчать про поразки РФ на фронті, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія посилює атаки на цивільних через невдачі на полі бою та закликав збільшити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Будріса у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, після тижня цілеспрямованого залякування Росія випустила сотні дронів і десятки ракет.

"Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки на мирних жителів, бо зазнає поразки на полі бою", – зазначив він.

Будріс також наголосив, що будь-які заклики до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю ігнорують реальність, оскільки ці держави продовжують вести агресивну війну та терор проти цивільного населення.

Глава литовського МЗС підкреслив, що Україні потрібні не лише заяви, а конкретні дії: посилення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, повна політична й економічна ізоляція агресора, використання заморожених російських активів, а також пришвидшення євроінтеграції України.

"Кремль має зрозуміти, що кожен акт терору призведе до збільшення витрат, поглиблення ізоляції та посилення підтримки України", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпро: ворог бив касетними боєприпасами, зафіксовано масштабні руйнування. ФОТО

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

5 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга після атаки РФ: Союзники мають діяти, а не лише засуджувати