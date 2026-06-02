Рекорд за останні роки: під час атаки РФ у метро Києва перебувала 41 тисяча людей

У ніч проти 2 червня, під час масованої російської атаки на Київ, на станціях столичного метро від повітряної загрози укривалися понад 41 тисяча людей, серед яких майже 4,5 тисячі дітей.

Зазначаємо, що це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.

Пам'ятка для тих, хто іде в метро як в укриття

Просимо всіх, хто бажає залишитися на ніч, памʼятати, що для цього потрібно:

прийти на станцію до її закриття на вхід (детальний режим роботи кожної станції за посиланням у коментарях);

повідомити працівників та поліцію про те, що ви плануєте лишитися на всю ніч;

спуститися на платформу. Де краще розміститися – підкажуть працівники станції.

Зазначаємо, що прохід здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Власний комфорт і безпека та зручність інших

Під час тривалих повітряних тривог, коли на станціях метро одночасно укриваються десятки тисяч людей, важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших.

Платформи станцій мають чіткий розмір, тому його необхідно використовувати раціонально, щоб місця вистачило всім. Також до укриття не варто приносити громіздкі речі, які можуть перешкоджати вільному пересуванню пасажирів.

Крім того, важливо забезпечувати шляхи евакуації. У разі виникнення позаштатної ситуації прохід має залишатися відкритим для безпечного та оперативного переміщення людей. Намети можуть суттєво ускладнювати використання евакуаційних шляхів.

Що мати із собою

Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, радимо мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень;

персональні ліки та пляшку води;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки);

для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож рекомендуємо, за можливості, скористатися ними під час небезпеки.

"Просимо з розумінням ставитися до працівників метро. Саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття і водночас виконують поточні завдання, щоб навіть після тривожної ночі підземка лишалася безпечною та зручною для пасажирів удень", - закликали в метрополітені.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.