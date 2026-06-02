УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 361 24

Матернова про масований удар по Україні: РФ вичавлює із себе останні сили

обстріл масований 2 червня

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала ворожий масований удар по Україні, наголосивши, що у РФ закінчуються фінансові і людські ресурси, сили та мотивація.

Про це Матернова написала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україну не зламати

Так, вона розповідла, що дізналася про масовану атаку дорогою до Києва.

"Ми вже деякий час чули погрози про те, що Росія готує черговий масштабний удар по Києву. Минулої ночі це сталося… Учорашня атака стала наслідком неодноразових погроз Кремля щодо "систематичних ударів" по Києву. Президент Зеленський вже кілька днів попереджав, що Росія готує нову масовану хвилю атак", – написала посол.

Матернова наголосила, що "Україну не зламати. Не зараз".

Читайте: Масовані удари по Україні свідчать про поразки РФ на фронті, - Будріс

РФ вичавлює із себе останні сили

"Зараз Україна має 90 млрд євро оборонної та бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Тим часом Росія вичавлює із себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація", – зауважила вона і додала, що попри труднощі, Україна вистоїть.

Також читайте: Сибіга після атаки РФ: Союзники мають діяти, а не лише засуджувати

Матернова про масований удар по Україні

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 5 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (34280) Матернова Катаріна (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Стала Арестовичем початку війни?
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
+5
Не слід недооцінювати ресурси росії, особливо - м'ясні та викопні.
показати весь коментар
02.06.2026 13:27 Відповісти
+4
Бадьорять українців Матернови
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стала Арестовичем початку війни?
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
Ну ви поки що навіть ті мовні 90 млрд. із себе не вичавили.
Тільки потужні перемоги язиком.
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
Бадьорять українців Матернови
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
Її арестович вкусив ?
показати весь коментар
02.06.2026 13:25 Відповісти
это в хрущовках центры принятия решений были или на банковой? в центре тихо
показати весь коментар
02.06.2026 13:27 Відповісти
Не слід недооцінювати ресурси росії, особливо - м'ясні та викопні.
показати весь коментар
02.06.2026 13:27 Відповісти
Нічого, китайці кацапам ще "сил" підкинуть, "к гадалкє нє ході" 🤔
показати весь коментар
02.06.2026 13:29 Відповісти
А в Європі, схоже, вичавлюють вужика з останніх сил, спостерігаючи обстріли.
показати весь коментар
02.06.2026 13:31 Відповісти
Що, знову? Європейці дарма напружуються з підбадьорюваннями - українці й без того готові й сто років воювати і відповідно вмирати, бо ж інакше буряти і так далі.
показати весь коментар
02.06.2026 13:37 Відповісти
Ще два-три тижні...
показати весь коментар
02.06.2026 13:37 Відповісти
Где то я это слышала - у них заканчиваюцца ракеты, у них нет снарядав. Ага пяты год уже .
показати весь коментар
02.06.2026 13:45 Відповісти
матернова що ти ****** , москаль налагодив виробнитство дронів на понад 2000 за добу , щось не бачу занепаду в москалів навпаки йде нарощування .
показати весь коментар
02.06.2026 13:45 Відповісти
Скільки ішакєдов було у сьогоднішній атаці?
показати весь коментар
02.06.2026 13:49 Відповісти
"виробнитство дронів на понад 2000 за добу"

та пиши вже 2 мільйони, ******* так *******
показати весь коментар
02.06.2026 14:29 Відповісти
Казки - це добре . Але не всюди вони умісні .
показати весь коментар
02.06.2026 13:47 Відповісти
Ну,Крим віддали ви2014 році,і шо москаль заспокоївся?(Ні(Тепер москаль хоче 4 області без бою і перерву для підготовки "Київв за трі дня 2"(((
показати весь коментар
02.06.2026 13:49 Відповісти
навіщо ******* про те чого не розуміеш?
показати весь коментар
02.06.2026 13:56 Відповісти
Гроши не дадут
показати весь коментар
02.06.2026 14:24 Відповісти
Ресурсів залишилося на всього 10 років таких обстрілів?
показати весь коментар
02.06.2026 14:04 Відповісти
Останні сили? Якось не дуже мотивує та дивує "оптимізмом". Такі обстріли повинні мати іншу реакцію.
показати весь коментар
02.06.2026 14:04 Відповісти
РФ вичавлює із себе останні сили ...Якщо порівняти рашистську силу із безсиллям НАТО І ЄС .то рашист ще має сили багато,враховуючи помічників Китай КНДР,Іран бульборусію і т.д і т.
показати весь коментар
02.06.2026 14:05 Відповісти
йде нарощування бомбардувань,а ця дура побачила остані сили-курка
показати весь коментар
02.06.2026 14:12 Відповісти
"Халва, халва..."
показати весь коментар
02.06.2026 14:20 Відповісти
 
 