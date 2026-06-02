Матернова про масований удар по Україні: РФ вичавлює із себе останні сили

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала ворожий масований удар по Україні, наголосивши, що у РФ закінчуються фінансові і людські ресурси, сили та мотивація.

Про це Матернова написала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Україну не зламати

Так, вона розповідла, що дізналася про масовану атаку дорогою до Києва.

"Ми вже деякий час чули погрози про те, що Росія готує черговий масштабний удар по Києву. Минулої ночі це сталося… Учорашня атака стала наслідком неодноразових погроз Кремля щодо "систематичних ударів" по Києву. Президент Зеленський вже кілька днів попереджав, що Росія готує нову масовану хвилю атак", – написала посол.

Матернова наголосила, що "Україну не зламати. Не зараз".

РФ вичавлює із себе останні сили

"Зараз Україна має 90 млрд євро оборонної та бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Тим часом Росія вичавлює із себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація", – зауважила вона і додала, що попри труднощі, Україна вистоїть.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

5 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.