Матернова о массированном ударе по Украине: РФ выжимает из себя последние силы

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала массированный удар врага по Украине, отметив, что у РФ заканчиваются финансовые и человеческие ресурсы, силы и мотивация.

Об этом Матернова написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Украину не сломить

Так, она рассказала, что узнала о массированной атаке по дороге в Киев.

"Мы уже некоторое время слышали угрозы о том, что Россия готовит очередной масштабный удар по Киеву. Прошлой ночью это произошло… Вчерашняя атака стала следствием неоднократных угроз Кремля о "систематических ударах" по Киеву. Президент Зеленский уже несколько дней предупреждал, что Россия готовит новую массированную волну атак", – написала посол.

Матернова подчеркнула, что "Украину не сломить. Не сейчас".

РФ выжимает из себя последние силы

"Сейчас Украина имеет 90 млрд евро оборонной и бюджетной поддержки от Европейского Союза. Между тем Россия выжимает из себя последние силы. Это ужасно и кроваво, но все авторитетные источники говорят одно и то же: Россия больше не может продолжать эту войну. У нее заканчиваются финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, силы и мотивация", – отметила она и добавила, что, несмотря на трудности, Украина выстоит.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

5 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.