РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14333 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 393 24

Матернова о массированном ударе по Украине: РФ выжимает из себя последние силы

Массированный обстрел 2 июня

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала массированный удар врага по Украине, отметив, что у РФ заканчиваются финансовые и человеческие ресурсы, силы и мотивация.

Об этом Матернова написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украину не сломить

Так, она рассказала, что узнала о массированной атаке по дороге в Киев.

"Мы уже некоторое время слышали угрозы о том, что Россия готовит очередной масштабный удар по Киеву. Прошлой ночью это произошло… Вчерашняя атака стала следствием неоднократных угроз Кремля о "систематических ударах" по Киеву. Президент Зеленский уже несколько дней предупреждал, что Россия готовит новую массированную волну атак", – написала посол.

Матернова подчеркнула, что "Украину не сломить. Не сейчас".

Читайте: Массированные удары по Украине свидетельствуют о поражениях РФ на фронте, – Будрис

РФ выжимает из себя последние силы

"Сейчас Украина имеет 90 млрд евро оборонной и бюджетной поддержки от Европейского Союза. Между тем Россия выжимает из себя последние силы. Это ужасно и кроваво, но все авторитетные источники говорят одно и то же: Россия больше не может продолжать эту войну. У нее заканчиваются финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, силы и мотивация", – отметила она и добавила, что, несмотря на трудности, Украина выстоит.

Читайте также: Сибига после атаки РФ: Союзники должны действовать, а не только осуждать

Матернова о массированном ударе по Украине

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 5 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (32935) Матернова Катарина (112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Стала Арестовичем початку війни?
показать весь комментарий
02.06.2026 13:24 Ответить
+6
Не слід недооцінювати ресурси росії, особливо - м'ясні та викопні.
показать весь комментарий
02.06.2026 13:27 Ответить
+4
Бадьорять українців Матернови
показать весь комментарий
02.06.2026 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стала Арестовичем початку війни?
показать весь комментарий
02.06.2026 13:24 Ответить
Ну ви поки що навіть ті мовні 90 млрд. із себе не вичавили.
Тільки потужні перемоги язиком.
показать весь комментарий
02.06.2026 13:24 Ответить
Бадьорять українців Матернови
показать весь комментарий
02.06.2026 13:24 Ответить
Її арестович вкусив ?
показать весь комментарий
02.06.2026 13:25 Ответить
это в хрущовках центры принятия решений были или на банковой? в центре тихо
показать весь комментарий
02.06.2026 13:27 Ответить
Не слід недооцінювати ресурси росії, особливо - м'ясні та викопні.
показать весь комментарий
02.06.2026 13:27 Ответить
Нічого, китайці кацапам ще "сил" підкинуть, "к гадалкє нє ході" 🤔
показать весь комментарий
02.06.2026 13:29 Ответить
А в Європі, схоже, вичавлюють вужика з останніх сил, спостерігаючи обстріли.
показать весь комментарий
02.06.2026 13:31 Ответить
Що, знову? Європейці дарма напружуються з підбадьорюваннями - українці й без того готові й сто років воювати і відповідно вмирати, бо ж інакше буряти і так далі.
показать весь комментарий
02.06.2026 13:37 Ответить
Ще два-три тижні...
показать весь комментарий
02.06.2026 13:37 Ответить
Где то я это слышала - у них заканчиваюцца ракеты, у них нет снарядав. Ага пяты год уже .
показать весь комментарий
02.06.2026 13:45 Ответить
матернова що ти ****** , москаль налагодив виробнитство дронів на понад 2000 за добу , щось не бачу занепаду в москалів навпаки йде нарощування .
показать весь комментарий
02.06.2026 13:45 Ответить
Скільки ішакєдов було у сьогоднішній атаці?
показать весь комментарий
02.06.2026 13:49 Ответить
"виробнитство дронів на понад 2000 за добу"

та пиши вже 2 мільйони, ******* так *******
показать весь комментарий
02.06.2026 14:29 Ответить
Казки - це добре . Але не всюди вони умісні .
показать весь комментарий
02.06.2026 13:47 Ответить
Ну,Крим віддали ви2014 році,і шо москаль заспокоївся?(Ні(Тепер москаль хоче 4 області без бою і перерву для підготовки "Київв за трі дня 2"(((
показать весь комментарий
02.06.2026 13:49 Ответить
навіщо ******* про те чого не розуміеш?
показать весь комментарий
02.06.2026 13:56 Ответить
Гроши не дадут
показать весь комментарий
02.06.2026 14:24 Ответить
Ресурсів залишилося на всього 10 років таких обстрілів?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:04 Ответить
Останні сили? Якось не дуже мотивує та дивує "оптимізмом". Такі обстріли повинні мати іншу реакцію.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:04 Ответить
РФ вичавлює із себе останні сили ...Якщо порівняти рашистську силу із безсиллям НАТО І ЄС .то рашист ще має сили багато,враховуючи помічників Китай КНДР,Іран бульборусію і т.д і т.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:05 Ответить
йде нарощування бомбардувань,а ця дура побачила остані сили-курка
показать весь комментарий
02.06.2026 14:12 Ответить
"Халва, халва..."
показать весь комментарий
02.06.2026 14:20 Ответить
 
 