Атака на Киев: уже 90 пострадавших, шесть человек погибли

Киев после обстрела 2 июня

В Киеве уже 90 пострадавших вследствие массированной российской атаки, шесть человек погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал киевский мэр Виталий Кличко в Telegram.

Последствия массированного удара по столице

По словам Кличко, в столице на данный момент 90 пострадавших вследствие массированной атаки врага на Киев 2 июня. В стационарах находятся 52 раненых, среди них двое детей.

Шесть человек погибли.

Ранее мы сообщали, что вследствие ночного обстрела Киева 2 июня повреждены 11 учебных заведений в трех районах города. Среди них детские сады, школы, колледж и учреждение профтехобразования.

Читайте: В ООН осудили волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову: обострение риторики со стороны РФ и эскалация ударов должны прекратиться

Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
02.06.2026 21:15 Ответить
 
 