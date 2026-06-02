Атака на Киев: уже 90 пострадавших, шесть человек погибли

В Киеве уже 90 пострадавших вследствие массированной российской атаки, шесть человек погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал киевский мэр Виталий Кличко в Telegram.

Последствия массированного удара по столице

По словам Кличко, в столице на данный момент 90 пострадавших вследствие массированной атаки врага на Киев 2 июня. В стационарах находятся 52 раненых, среди них двое детей.

Шесть человек погибли.

Ранее мы сообщали, что вследствие ночного обстрела Киева 2 июня повреждены 11 учебных заведений в трех районах города. Среди них детские сады, школы, колледж и учреждение профтехобразования.

