426 13

В ООН осудили волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову: обострение риторики со стороны РФ и эскалация ударов должны прекратиться

Киев после обстрела 2 июня

Координатор ООН в Украине Матиас Шмале осудил волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову, вследствие которых погибли и были ранены мирные жители.

Об этом говорится в заявлении Шмале, размещенном на сайте ООН во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Разрушительные последствия

"Первые дни лета в Украине начались очередным масштабным обстрелом Киева, Днепра и Харькова Вооруженными силами Российской Федерации. Это уже в третий раз за последние три недели. Сообщается о гибели нескольких мирных жителей. Еще десятки горожан, в том числе дети, получили ранения. Разрушены или повреждены жилые дома, больницы и магазины", — говорится в заявлении.

Отмечается, что война по-прежнему имеет разрушительные последствия для мирных жителей и их психического здоровья, поскольку люди не имеют возможности отдохнуть, а страх и тревога только усиливаются из-за ожидания дальнейших ударов по всей стране.

Эскалация ударов должна прекратиться

Шале отметил, что соблюдение международного гуманитарного права означает принятие всех мер для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы и жилые дома.

"Обострение риторики со стороны Российской Федерации и эскалация ударов должны прекратиться, чтобы начать путь к справедливому миру", — отмечается в заявлении.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА противника. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По последним данным, 2 июня в столице шесть погибших, 81 пострадавший.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент известно о16 погибших и 42 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Вследствие обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.

Це вже який раз таке заявляють? Вже навіть не смішно...
02.06.2026 20:11
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, МОК... - відправити на звалище історії !!!
02.06.2026 20:19
Засудив і розчулено висякався
02.06.2026 20:13
02.06.2026 20:11
а пу від цього засудження ні холодно ні жарко ще з 2008 року він вже звик, увірував в свою безнаказанність і його жага до движухи тільки зростає(
адже, зайвохромосомний...
02.06.2026 20:20
А що ООН має зробити? В нього є своя армія? Там представники всіх країн світу і з правом вето росія та Китай. Добре, що хоч не прийняли резолюцію в рамках захисту від агресора - закатувати всі гроші в асфальт і купувати асфальтоукладчики, як це робив Лідор світу в Україні.
02.06.2026 21:39
Засудив і розчулено висякався
02.06.2026 20:13
ООН почните з малого, спочатку хоча би ********** Небензю.
02.06.2026 20:18
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, МОК... - відправити на звалище історії !!!
02.06.2026 20:19
їм в їхньому *********** озабочєному чудово живеться. нахєр їм Україна коли є рашка з дешевими енергоресурсами.
02.06.2026 20:24
Новини з розряду "сусідка розказала". Цими засудженнями вже шафи підпираємо.
02.06.2026 20:28
как в старом анекдоте про бандершу в борделе (ООН):
- ну, "... засудили..."
- но это же не "засудили!засудили!!засудили!!!"
02.06.2026 20:30
В сраку засуньте ваші засудження. Краще б ми били по рашистських містах а ви засуджуйте хоч повсирайтесь. Тим більше що на ваші засудження серите ви самі, знімаючи з рашистів і зрашистських спортсменів-терористів санкції, і постійно напрошуєтесь в гості до Ху'йла на переговори. С точки зору Ху'йла ви не засуджеєте його а навпаки підтримуєте
02.06.2026 20:41
ото москалі зараз я-а-а-а-к зляка-а-а-ються!!!
02.06.2026 21:03
ООН, как остановить путина? путин стой, раз-два!
02.06.2026 21:04
*****. Всім.
02.06.2026 21:25
 
 