В ООН осудили волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову: обострение риторики со стороны РФ и эскалация ударов должны прекратиться

Координатор ООН в Украине Матиас Шмале осудил волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову, вследствие которых погибли и были ранены мирные жители.

Об этом говорится в заявлении Шмале, размещенном на сайте ООН во вторник.

Разрушительные последствия

"Первые дни лета в Украине начались очередным масштабным обстрелом Киева, Днепра и Харькова Вооруженными силами Российской Федерации. Это уже в третий раз за последние три недели. Сообщается о гибели нескольких мирных жителей. Еще десятки горожан, в том числе дети, получили ранения. Разрушены или повреждены жилые дома, больницы и магазины", — говорится в заявлении.

Отмечается, что война по-прежнему имеет разрушительные последствия для мирных жителей и их психического здоровья, поскольку люди не имеют возможности отдохнуть, а страх и тревога только усиливаются из-за ожидания дальнейших ударов по всей стране.

Эскалация ударов должна прекратиться

Шале отметил, что соблюдение международного гуманитарного права означает принятие всех мер для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы и жилые дома.

"Обострение риторики со стороны Российской Федерации и эскалация ударов должны прекратиться, чтобы начать путь к справедливому миру", — отмечается в заявлении.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА противника. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По последним данным, 2 июня в столице шесть погибших, 81 пострадавший.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент известно о16 погибших и 42 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Вследствие обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.