РФ отвергла призыв США прекратить удары по Киеву на Совбезе ООН

ООН: Россия подтвердила намерения продолжать удары по Киеву

Во время заседания Совбеза ООН Россия отвергла требование США не наносить удары по Киеву и заявила о возможных новых ударах по командным пунктам. Вашингтон назвал такие действия опасными и ведущими к эскалации конфликта.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг критику в адрес Москвы и заявил, что российские удары якобы направлены исключительно по "военным и разведывательным объектам" Украины.

Он также подтвердил намерение России продолжать атаки по так называемым "центрам принятия решений" и "командным пунктам", отметив, что эти объекты, по его словам, "рассредоточены по всему Киеву". На этом основании Небензя публично призвал иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть украинскую столицу.

В ответ помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена заявлениями России о возможных "систематических ударах" по Киеву и их последствиями для гражданского населения и международной безопасности.

Что предшествовало?

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН заявила, что массированные удары России по Киеву в выходные дни, в частности с применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются опасной эскалацией войны и свидетельствуют о необходимости ее немедленного завершения.

Она подчеркнула, что в результате ударов погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были разрушены жилые дома, музеи и объекты транспортной инфраструктуры.

ООН (4251) Совбез ООН (1146) Небензя Василий (59)
Топ комментарии
+27
Припинити удари по Києву можуть лише удари по Москві.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:19 Ответить
+10
США опущені дикунами з боліт. Ганьба.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:29 Ответить
+9
А у відповідь, сышыа, закликало не відкидати заклик, і ше рішучіше закликало....
Нах цей оон взагалі потрібний....
показать весь комментарий
29.05.2026 07:20 Ответить
ПЕРЕКЛАД

УБИВАЄМО І БУДЕМО УБИВАТИ і фіг шо ви нам зробите!!!

А й дійсно що зроблять?

300 000 чеченців вбили, 300 000 стали біженцями - це з 1 млн. І??? Меркель сміялась і робила фото і платила тріліони за ресурси
Хіларі Клінтон жала кнопку "перезагрузка" і тд і тд
показать весь комментарий
29.05.2026 07:27 Ответить
Так саме тому кадиров і його банда так вірно служить рашиському варвару ? 300 тисяч то занадто.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:33 Ответить
Глава Чечні Рамзан Кадиров бере з Москви данину - 90% дотації Росії в чеченський бюджет.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:41 Ответить
гітлера переплюнув. Світові лідери задавіть гадину!
показать весь комментарий
29.05.2026 07:36 Ответить
США опущені дикунами з боліт. Ганьба.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:29 Ответить
А в геополітиці стосунки рідко тримаються на симпатії чи емоціях. Найчастіше їхня основа - холодний розрахунок.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:32 Ответить
А що трампісти "холодно розрахували" окрім набиття власних кишень і просраного авторитету США?
показать весь комментарий
29.05.2026 07:59 Ответить
Холодно розрахували набиття власних кишень. Решта питань їх не цікавило і не цікавить.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:03 Ответить
Ми ще віримо що ООН це адекватна організація.
Скоро кацапи жопами будуть сидіти на столах і "сємєчки" плючати.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:36 Ответить
Хто це ще вірить? 🤔
показать весь комментарий
29.05.2026 07:44 Ответить
Нічо, нічо, он скоро запрацює потужна Рада Миру рудого. І тоді ...
Може, коли небуть, якщо знайдуться лохі які наповнять її бюджет (криптогаманець рудого).
показать весь комментарий
29.05.2026 09:06 Ответить
Рада Миру вже здохла ,
а Трамп так не отримав обіцяних грошей
показать весь комментарий
29.05.2026 09:26 Ответить
По ходу, кацапи рознесуть ще один гаражний кооператив...
показать весь комментарий
29.05.2026 08:44 Ответить
Та хто вони такі , ті США...Після того, як підстаркувата златовласка зробила все, щоб США не поважали, кожна диктаторська собака може гавкати в їх бік.
показать весь комментарий
29.05.2026 08:57 Ответить
кацапи в ООН, це все одно, що Гітлер в Лізі Націй - віджила Ліга і давно віджила ООН, хоч і робить вигляд, що ще жива...
показать весь комментарий
29.05.2026 09:38 Ответить
 
 