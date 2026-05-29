РФ отвергла призыв США прекратить удары по Киеву на Совбезе ООН
Во время заседания Совбеза ООН Россия отвергла требование США не наносить удары по Киеву и заявила о возможных новых ударах по командным пунктам. Вашингтон назвал такие действия опасными и ведущими к эскалации конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг критику в адрес Москвы и заявил, что российские удары якобы направлены исключительно по "военным и разведывательным объектам" Украины.
Он также подтвердил намерение России продолжать атаки по так называемым "центрам принятия решений" и "командным пунктам", отметив, что эти объекты, по его словам, "рассредоточены по всему Киеву". На этом основании Небензя публично призвал иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть украинскую столицу.
В ответ помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена заявлениями России о возможных "систематических ударах" по Киеву и их последствиями для гражданского населения и международной безопасности.
Что предшествовало?
Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН заявила, что массированные удары России по Киеву в выходные дни, в частности с применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются опасной эскалацией войны и свидетельствуют о необходимости ее немедленного завершения.
Она подчеркнула, что в результате ударов погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были разрушены жилые дома, музеи и объекты транспортной инфраструктуры.
- Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нах цей оон взагалі потрібний....
УБИВАЄМО І БУДЕМО УБИВАТИ і фіг шо ви нам зробите!!!
А й дійсно що зроблять?
300 000 чеченців вбили, 300 000 стали біженцями - це з 1 млн. І??? Меркель сміялась і робила фото і платила тріліони за ресурси
Хіларі Клінтон жала кнопку "перезагрузка" і тд і тд
Скоро кацапи жопами будуть сидіти на столах і "сємєчки" плючати.
Може, коли небуть, якщо знайдуться лохі які наповнять її бюджет (криптогаманець рудого).
а Трамп так не отримав обіцяних грошей