РФ отвергла призыв США прекратить удары по Киеву на Совбезе ООН

Во время заседания Совбеза ООН Россия отвергла требование США не наносить удары по Киеву и заявила о возможных новых ударах по командным пунктам. Вашингтон назвал такие действия опасными и ведущими к эскалации конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг критику в адрес Москвы и заявил, что российские удары якобы направлены исключительно по "военным и разведывательным объектам" Украины.

Он также подтвердил намерение России продолжать атаки по так называемым "центрам принятия решений" и "командным пунктам", отметив, что эти объекты, по его словам, "рассредоточены по всему Киеву". На этом основании Небензя публично призвал иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть украинскую столицу.

В ответ помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена заявлениями России о возможных "систематических ударах" по Киеву и их последствиями для гражданского населения и международной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 продолжают свою работу в Украине

Что предшествовало?

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН заявила, что массированные удары России по Киеву в выходные дни, в частности с применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются опасной эскалацией войны и свидетельствуют о необходимости ее немедленного завершения.

Она подчеркнула, что в результате ударов погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были разрушены жилые дома, музеи и объекты транспортной инфраструктуры.

Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерриш предупредил об эскалации и призвал к немедленному прекращению огня в Украине