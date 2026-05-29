РФ на Радбезі ООН відкинула заклик США припинити удари по Києву
Під час засідання Радбезу ООН РФ відкинула вимогу США не атакувати Київ і заявила про можливі нові удари по командних пунктах. Вашингтон назвав такі дії небезпечними та ескалаційними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відкинув критику на адресу Москви та заявив, що російські удари нібито спрямовані виключно по "військових і розвідувальних об’єктах" України.
Він також підтвердив намір Росії продовжувати атаки по так званих "центрах прийняття рішень" і "командних пунктах", зазначивши, що ці об’єкти, за його словами, "розосереджені по всьому Києву". На цій підставі Небензя публічно закликав іноземних громадян, включно з дипломатами та співробітниками міжнародних організацій, залишити українську столицю.
У відповідь помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі заявив, що Організація Об’єднаних Націй глибоко стурбована заявами Росії про можливі "систематичні удари" по Києву та їхніми наслідками для цивільного населення і міжнародної безпеки.
Що передувало?
Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, зокрема із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", є небезпечною ескалацією війни та свідчать про необхідність її негайного завершення.
Вона наголосила, що внаслідок ударів загинули цивільні, понад 100 людей дістали поранення, а також зазнали руйнувань житлові будинки, музеї та об’єкти транспортної інфраструктури.
- Раніше Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після масованої атаки РФ у ніч на 24 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нах цей оон взагалі потрібний....
УБИВАЄМО І БУДЕМО УБИВАТИ і фіг шо ви нам зробите!!!
А й дійсно що зроблять?
300 000 чеченців вбили, 300 000 стали біженцями - це з 1 млн. І??? Меркель сміялась і робила фото і платила тріліони за ресурси
Хіларі Клінтон жала кнопку "перезагрузка" і тд і тд
Скоро кацапи жопами будуть сидіти на столах і "сємєчки" плючати.
Може, коли небуть, якщо знайдуться лохі які наповнять її бюджет (криптогаманець рудого).
а Трамп так не отримав обіцяних грошей