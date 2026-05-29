РФ на Радбезі ООН відкинула заклик США припинити удари по Києву

ООН: Росія підтвердила наміри продовжувати удари по Києву

Під час засідання Радбезу ООН РФ відкинула вимогу США не атакувати Київ і заявила про можливі нові удари по командних пунктах. Вашингтон назвав такі дії небезпечними та ескалаційними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відкинув критику на адресу Москви та заявив, що російські удари нібито спрямовані виключно по "військових і розвідувальних об’єктах" України.

Він також підтвердив намір Росії продовжувати атаки по так званих "центрах прийняття рішень" і "командних пунктах", зазначивши, що ці об’єкти, за його словами, "розосереджені по всьому Києву". На цій підставі Небензя публічно закликав іноземних громадян, включно з дипломатами та співробітниками міжнародних організацій, залишити українську столицю.

У відповідь помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі заявив, що Організація Об’єднаних Націй глибоко стурбована заявами Росії про можливі "систематичні удари" по Києву та їхніми наслідками для цивільного населення і міжнародної безпеки.

Що передувало?

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, зокрема із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", є небезпечною ескалацією війни та свідчать про необхідність її негайного завершення.

Вона наголосила, що внаслідок ударів загинули цивільні, понад 100 людей дістали поранення, а також зазнали руйнувань житлові будинки, музеї та об’єкти транспортної інфраструктури.

Припинити удари по Києву можуть лише удари по Москві.
29.05.2026 07:19 Відповісти
США опущені дикунами з боліт. Ганьба.
29.05.2026 07:29 Відповісти
А у відповідь, сышыа, закликало не відкидати заклик, і ше рішучіше закликало....
Нах цей оон взагалі потрібний....
29.05.2026 07:20 Відповісти
ПЕРЕКЛАД

УБИВАЄМО І БУДЕМО УБИВАТИ і фіг шо ви нам зробите!!!

А й дійсно що зроблять?

300 000 чеченців вбили, 300 000 стали біженцями - це з 1 млн. І??? Меркель сміялась і робила фото і платила тріліони за ресурси
Хіларі Клінтон жала кнопку "перезагрузка" і тд і тд
29.05.2026 07:27 Відповісти
Так саме тому кадиров і його банда так вірно служить рашиському варвару ? 300 тисяч то занадто.
29.05.2026 07:33 Відповісти
Глава Чечні Рамзан Кадиров бере з Москви данину - 90% дотації Росії в чеченський бюджет.
29.05.2026 07:41 Відповісти
гітлера переплюнув. Світові лідери задавіть гадину!
29.05.2026 07:36 Відповісти
США опущені дикунами з боліт. Ганьба.
29.05.2026 07:29 Відповісти
А в геополітиці стосунки рідко тримаються на симпатії чи емоціях. Найчастіше їхня основа - холодний розрахунок.
29.05.2026 07:32 Відповісти
А що трампісти "холодно розрахували" окрім набиття власних кишень і просраного авторитету США?
29.05.2026 07:59 Відповісти
Холодно розрахували набиття власних кишень. Решта питань їх не цікавило і не цікавить.
29.05.2026 09:03 Відповісти
Ми ще віримо що ООН це адекватна організація.
Скоро кацапи жопами будуть сидіти на столах і "сємєчки" плючати.
29.05.2026 07:36 Відповісти
Хто це ще вірить? 🤔
29.05.2026 07:44 Відповісти
Нічо, нічо, он скоро запрацює потужна Рада Миру рудого. І тоді ...
Може, коли небуть, якщо знайдуться лохі які наповнять її бюджет (криптогаманець рудого).
29.05.2026 09:06 Відповісти
Рада Миру вже здохла ,
а Трамп так не отримав обіцяних грошей
29.05.2026 09:26 Відповісти
По ходу, кацапи рознесуть ще один гаражний кооператив...
29.05.2026 08:44 Відповісти
Та хто вони такі , ті США...Після того, як підстаркувата златовласка зробила все, щоб США не поважали, кожна диктаторська собака може гавкати в їх бік.
29.05.2026 08:57 Відповісти
кацапи в ООН, це все одно, що Гітлер в Лізі Націй - віджила Ліга і давно віджила ООН, хоч і робить вигляд, що ще жива...
29.05.2026 09:38 Відповісти
 
 