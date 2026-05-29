РФ на Радбезі ООН відкинула заклик США припинити удари по Києву

Під час засідання Радбезу ООН РФ відкинула вимогу США не атакувати Київ і заявила про можливі нові удари по командних пунктах. Вашингтон назвав такі дії небезпечними та ескалаційними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відкинув критику на адресу Москви та заявив, що російські удари нібито спрямовані виключно по "військових і розвідувальних об’єктах" України.

Він також підтвердив намір Росії продовжувати атаки по так званих "центрах прийняття рішень" і "командних пунктах", зазначивши, що ці об’єкти, за його словами, "розосереджені по всьому Києву". На цій підставі Небензя публічно закликав іноземних громадян, включно з дипломатами та співробітниками міжнародних організацій, залишити українську столицю.

У відповідь помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі заявив, що Організація Об’єднаних Націй глибоко стурбована заявами Росії про можливі "систематичні удари" по Києву та їхніми наслідками для цивільного населення і міжнародної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Що передувало?

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, зокрема із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", є небезпечною ескалацією війни та свідчать про необхідність її негайного завершення.

Вона наголосила, що внаслідок ударів загинули цивільні, понад 100 людей дістали поранення, а також зазнали руйнувань житлові будинки, музеї та об’єкти транспортної інфраструктури.

Раніше Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після масованої атаки РФ у ніч на 24 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш попередив про ескалацію та закликав до негайного припинення вогню в Україні