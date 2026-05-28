США в ООН різко відреагували на удари Росії по Києву і закликали до переговорів і припинення вогню

Масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, зокрема із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", викликали різку реакцію США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступниці постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні Ради безпеки ООН.

Ескалація, яка несе загрозу

Брюс заявила, що такі атаки є небезпечною ескалацією війни та свідчать про необхідність її негайного завершення.

Вона наголосила, що внаслідок ударів загинули цивільні, понад 100 людей дістали поранення, а також зазнали руйнувань житлові будинки, музеї та об’єкти транспортної інфраструктури.

"Це ще один приклад того, чому війна між Росією та Україною має закінчитися негайно й назавжди", - заявила Брюс.

Вона підкреслила, що навмисні атаки на цивільних є неприйнятними, і висловила співчуття постраждалим.

Заклик до переговорів і припинення вогню

У США застерегли Росію від подальших ударів по Києву, які можуть призвести до нових жертв і ускладнюють досягнення миру. Також було наголошено на нехтуванні міжнародним правом щодо захисту дипломатичних об’єктів.

Брюс зазначила, що Сполучені Штати нагадують Росії про її юридичні зобов’язання. За її словами, єдиний шлях до завершення війни — це дипломатія та переговори.

Вона додала, що США закликають до негайного і всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого миру.

Окремо підкреслено необхідність переговорів між сторонами у дусі доброї волі. Також згадано позицію держсекретаря Марко Рубіо про готовність США сприяти мирному врегулюванню за наявності відповідних умов.