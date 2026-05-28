США в ООН різко відреагували на удари Росії по Києву і закликали до переговорів і припинення вогню

Радбез ООН щодо України

Масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, зокрема із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", викликали різку реакцію США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступниці постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні Ради безпеки ООН.

Ескалація, яка несе загрозу

Брюс заявила, що такі атаки є небезпечною ескалацією війни та свідчать про необхідність її негайного завершення.

Вона наголосила, що внаслідок ударів загинули цивільні, понад 100 людей дістали поранення, а також зазнали руйнувань житлові будинки, музеї та об’єкти транспортної інфраструктури.

"Це ще один приклад того, чому війна між Росією та Україною має закінчитися негайно й назавжди", - заявила Брюс.

Вона підкреслила, що навмисні атаки на цивільних є неприйнятними, і висловила співчуття постраждалим.

Заклик до переговорів і припинення вогню

У США застерегли Росію від подальших ударів по Києву, які можуть призвести до нових жертв і ускладнюють досягнення миру. Також було наголошено на нехтуванні міжнародним правом щодо захисту дипломатичних об’єктів.

Брюс зазначила, що Сполучені Штати нагадують Росії про її юридичні зобов’язання. За її словами, єдиний шлях до завершення війни — це дипломатія та переговори.

Вона додала, що США закликають до негайного і всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого миру. 

Окремо підкреслено необхідність переговорів між сторонами у дусі доброї волі. Також згадано позицію держсекретаря Марко Рубіо про готовність США сприяти мирному врегулюванню за наявності відповідних умов.

Топ коментарі
"кіпєл іх разум возмущённий?" ))
28.05.2026 23:41
От, різка реакція США, це круто. Ще б тільки хтось звертав увагу на те сша
28.05.2026 23:43
Нормальна реакція сша на це повинна бути Ф22 раптор чи ф35 з ракетами jassm чи подібне, але зелені таке давати неприпустимо, бо воно може опинитися у кацапів.
28.05.2026 23:51
мабуть, щось в Америці здохло....

.
29.05.2026 00:05
разум. від високої тємператури кіпєнія! ))
29.05.2026 00:29
може щось руде ?
на наше щастя

.
29.05.2026 00:42
точно нє руде! розум та руде, поняття не сумісні! ))
29.05.2026 00:47
28.05.2026 23:43
А ******* шо?
28.05.2026 23:45
пі-пі кав, як завжди.

.
29.05.2026 00:13
"Та то хахли самі влаштували провокацію, самі себе обстрілюють, щоб образити саму миролюбну расію."
29.05.2026 00:27
Ніжкою топнули?
28.05.2026 23:47
це така допомога за 50% рентних доходів України, які трамп віджав?
28.05.2026 23:51
ніхто щось не поспішає нічого видобувати, тому 50% від нуля поки що нуль.
29.05.2026 00:28
>Рентні платежі забезпечили 48,4 млрд грн надходжень до державного бюджету України, що сприяло зростанню податкових надходжень загалом на \(20,2\%\)

а так, фігня, хай забирають, українці багаті, ще зароблять
29.05.2026 00:38
Нормальна реакція сша на це повинна бути Ф22 раптор чи ф35 з ракетами jassm чи подібне, але зелені таке давати неприпустимо, бо воно може опинитися у кацапів.
28.05.2026 23:51
+💯 👍🏿!

нормальна реакція кожної країни Заходу це виклик рашиського посла на ковьор МІД відповідної країни і демонстрація йому поки що не підписаного чека на міліард доларів на озброєння для України із нотою:

"цей чек буде автоматично підписано у разі наступної вашої рашиської атаки"

.
29.05.2026 00:12
А кому повинна і де це написано?
29.05.2026 00:30
взагалі то США повинна Україні

за те що Україна помножила на нуль стратегічного противника США.
частково й ядерну тріаду рашки - бомбардувальники та рлс.

.
29.05.2026 00:46
Зойкання імпотентів - це так зворушливо.
28.05.2026 23:55
Чому немає щоденних ударів по мацкві? Це просто необхідно.
29.05.2026 00:33
- бийте там, де порожньо, уникайте сильних позицій ворога і атакуйте його вразливі незахищені місця
- обирайте правила гри...
- не воюйте без вигоди....

Сунь Цзи, "Мистецтво війни" 5 ст. до н.е.
29.05.2026 00:52
 
 