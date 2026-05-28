РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10855 посетителей онлайн
Новости Заседание Совбеза ООН Массированный комбинированный удар
957 19

США в ООН резко отреагировали на удары России по Киеву и призвали к прекращению огня и переговорам

СБ ООН по Украине

Массированные удары России по Киеву в выходные дни, в частности с применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", вызвали резкую реакцию США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эскалация, несущая угрозу

Брюс заявила, что такие атаки являются опасной эскалацией войны и свидетельствуют о необходимости ее немедленного завершения.

Она подчеркнула, что вследствие ударов погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были разрушены жилые дома, музеи и объекты транспортной инфраструктуры.

"Это еще один пример того, почему война между Россией и Украиной должна закончиться немедленно и навсегда", — заявила Брюс.

Она подчеркнула, что преднамеренные атаки на гражданских лиц неприемлемы, и выразила соболезнования пострадавшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 продолжают свою работу в Украине

Призыв к переговорам и прекращению огня

В США предостерегли Россию от дальнейших ударов по Киеву, которые могут привести к новым жертвам и затрудняют достижение мира. Также было отмечено пренебрежение международным правом в отношении защиты дипломатических объектов.

Брюс отметила, что Соединенные Штаты напоминают России о ее юридических обязательствах. По ее словам, единственный путь к завершению войны — это дипломатия и переговоры.

Она добавила, что США призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому миру. 

Читайте: Комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Украину и Россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров

Отдельно подчеркнута необходимость переговоров между сторонами в духе доброй воли. Также упомянута позиция госсекретаря Марко Рубио о готовности США содействовать мирному урегулированию при наличии соответствующих условий.

Автор: 

ООН (4251) США (29467) Совбез ООН (1146)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"кіпєл іх разум возмущённий?" ))
показать весь комментарий
28.05.2026 23:41 Ответить
+2
От, різка реакція США, це круто. Ще б тільки хтось звертав увагу на те сша
показать весь комментарий
28.05.2026 23:43 Ответить
+1
Нормальна реакція сша на це повинна бути Ф22 раптор чи ф35 з ракетами jassm чи подібне, але зелені таке давати неприпустимо, бо воно може опинитися у кацапів.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"кіпєл іх разум возмущённий?" ))
показать весь комментарий
28.05.2026 23:41 Ответить
мабуть, щось в Америці здохло....

.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:05 Ответить
разум. від високої тємператури кіпєнія! ))
показать весь комментарий
29.05.2026 00:29 Ответить
може щось руде ?
на наше щастя

.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:42 Ответить
точно нє руде! розум та руде, поняття не сумісні! ))
показать весь комментарий
29.05.2026 00:47 Ответить
От, різка реакція США, це круто. Ще б тільки хтось звертав увагу на те сша
показать весь комментарий
28.05.2026 23:43 Ответить
А ******* шо?
показать весь комментарий
28.05.2026 23:45 Ответить
пі-пі кав, як завжди.

.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:13 Ответить
"Та то хахли самі влаштували провокацію, самі себе обстрілюють, щоб образити саму миролюбну расію."
показать весь комментарий
29.05.2026 00:27 Ответить
Ніжкою топнули?
показать весь комментарий
28.05.2026 23:47 Ответить
це така допомога за 50% рентних доходів України, які трамп віджав?
показать весь комментарий
28.05.2026 23:51 Ответить
ніхто щось не поспішає нічого видобувати, тому 50% від нуля поки що нуль.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:28 Ответить
>Рентні платежі забезпечили 48,4 млрд грн надходжень до державного бюджету України, що сприяло зростанню податкових надходжень загалом на \(20,2\%\)

а так, фігня, хай забирають, українці багаті, ще зароблять
показать весь комментарий
29.05.2026 00:38 Ответить
Нормальна реакція сша на це повинна бути Ф22 раптор чи ф35 з ракетами jassm чи подібне, але зелені таке давати неприпустимо, бо воно може опинитися у кацапів.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:51 Ответить
+💯 👍🏿!

нормальна реакція кожної країни Заходу це виклик рашиського посла на ковьор МІД відповідної країни і демонстрація йому поки що не підписаного чека на міліард доларів на озброєння для України із нотою:

"цей чек буде автоматично підписано у разі наступної вашої рашиської атаки"

.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:12 Ответить
А кому повинна і де це написано?
показать весь комментарий
29.05.2026 00:30 Ответить
взагалі то США повинна Україні

за те що Україна помножила на нуль стратегічного противника США.
частково й ядерну тріаду рашки - бомбардувальники та рлс.

.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:46 Ответить
Зойкання імпотентів - це так зворушливо.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:55 Ответить
Чому немає щоденних ударів по мацкві? Це просто необхідно.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:33 Ответить
 
 