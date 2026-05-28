США в ООН резко отреагировали на удары России по Киеву и призвали к прекращению огня и переговорам
Массированные удары России по Киеву в выходные дни, в частности с применением гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", вызвали резкую реакцию США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН.
Эскалация, несущая угрозу
Брюс заявила, что такие атаки являются опасной эскалацией войны и свидетельствуют о необходимости ее немедленного завершения.
Она подчеркнула, что вследствие ударов погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были разрушены жилые дома, музеи и объекты транспортной инфраструктуры.
"Это еще один пример того, почему война между Россией и Украиной должна закончиться немедленно и навсегда", — заявила Брюс.
Она подчеркнула, что преднамеренные атаки на гражданских лиц неприемлемы, и выразила соболезнования пострадавшим.
Призыв к переговорам и прекращению огня
В США предостерегли Россию от дальнейших ударов по Киеву, которые могут привести к новым жертвам и затрудняют достижение мира. Также было отмечено пренебрежение международным правом в отношении защиты дипломатических объектов.
Брюс отметила, что Соединенные Штаты напоминают России о ее юридических обязательствах. По ее словам, единственный путь к завершению войны — это дипломатия и переговоры.
Она добавила, что США призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому миру.
Отдельно подчеркнута необходимость переговоров между сторонами в духе доброй воли. Также упомянута позиция госсекретаря Марко Рубио о готовности США содействовать мирному урегулированию при наличии соответствующих условий.
- Ранее Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.
на наше щастя
а так, фігня, хай забирають, українці багаті, ще зароблять
нормальна реакція кожної країни Заходу це виклик рашиського посла на ковьор МІД відповідної країни і демонстрація йому поки що не підписаного чека на міліард доларів на озброєння для України із нотою:
"цей чек буде автоматично підписано у разі наступної вашої рашиської атаки"
за те що Україна помножила на нуль стратегічного противника США.
частково й ядерну тріаду рашки - бомбардувальники та рлс.
