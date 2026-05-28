РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10820 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
579 21

Комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Украину и Россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о риске дальнейшего обострения боевых действий между Россией и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ООН.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к сдержанности и возобновлению переговоров

Он призвал стороны конфликта проявить сдержанность и возобновить переговорный процесс.

"Я настоятельно призываю к сдержанности. Возобновите переговоры и положите конец страданиям", — подчеркнул он.

Тюрк подчеркнул, что нынешняя эскалация приводит к росту потерь среди гражданского населения.

Читайте также: Посредник на переговорах должен быть приемлем прежде всего для Украины, – МИД Германии

Рост потерь и требование соблюдения права

За первые четыре месяца 2026 года количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине выросло на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В 2026 году погибли 815 человек, еще 4 174 были ранены. В 2025 году эти показатели составляли 682 погибших и 3 453 раненых.

Большинство пострадавших зафиксировано на территории, подконтрольной Украине.

Верховный комиссар подчеркнул, что международное гуманитарное право обязывает стороны конфликта принимать все возможные меры для защиты гражданского населения.

Читайте также: РФ ждет "шагов навстречу" от Украины в переговорах. Они знают, что нужно сделать, — Кремль. ВИДЕО

  • Тем временем российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".

Читайте также: Не нужно спешить за стол переговоров на условиях РФ, - глава МИД Швеции Стенергард

Автор: 

ООН (4251) переговоры (5800) Тюрк Фолькер (11) война в Украине (8344)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Потужно. А де заклик до росії нешайно припинити війну і вивести свої війська з теріторії України, зважаючі на міжнародні договори і норми щодо недоторканності теріторій їнших країн, на захист яких і була створена ця нікчемна оон?
показать весь комментарий
28.05.2026 18:27 Ответить
+9
то Україна ескалює?
оонь як була оонью так єю і залишаеться - апендицит який давно потребує хірургічного втручянння.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:26 Ответить
+8
Який ше Тюрк - хто на кого напав? - то давіть на кацапів а не рівняйте агресора і жертву - цей світ сходить з розуму
показать весь комментарий
28.05.2026 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне пукнути, а далі трава не рости... Як вони вже задовбали ці кАмісари...
показать весь комментарий
28.05.2026 18:25 Ответить
І гумовий мерч перевірений електронікою...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:10 Ответить
що то трапилося, що всі кацапські холуї знову насіли зі своїми переговорами?
невже дійсно, за літо вийдемо на токмак?
показать весь комментарий
28.05.2026 18:26 Ответить
то Україна ескалює?
оонь як була оонью так єю і залишаеться - апендицит який давно потребує хірургічного втручянння.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:26 Ответить
Потужно. А де заклик до росії нешайно припинити війну і вивести свої війська з теріторії України, зважаючі на міжнародні договори і норми щодо недоторканності теріторій їнших країн, на захист яких і була створена ця нікчемна оон?
показать весь комментарий
28.05.2026 18:27 Ответить
Мабуть, комісар ООН, уже і охрип та посидів, отак за 11 років московської війни, волати на московію припинити убивати Українців??
показать весь комментарий
28.05.2026 19:39 Ответить
Сколько этот "Киса Воробьянинов" денег получает? Как говорил О. Бендер- "Главное надувайте щочеки".
показать весь комментарий
28.05.2026 18:27 Ответить
Який ше Тюрк - хто на кого напав? - то давіть на кацапів а не рівняйте агресора і жертву - цей світ сходить з розуму
показать весь комментарий
28.05.2026 18:29 Ответить
Оон мала ввести війська у Крим, коли там з'явилися умовні військові. Тепер це просто безпорадна несправедлива організація.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:37 Ответить
У ООН немає військ, тебе обманули.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:52 Ответить
Який він дурень !
показать весь комментарий
28.05.2026 18:44 Ответить
Він просто на зарплаті. В рублях.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:55 Ответить
Навіщо платити корисному ідіоту? Корисні ідіоти роблять дурості від щирого серця.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:54 Ответить
Агресор несе повну відповідальність за всіх жертв війни. Це аксіома.
П.С. В Німеччині та Японії союзники дуже переймайся цивільними жертвами, особливо в Дрездені Хіросімі та Нагасакі? Але нікому і в голову не приходило обвинувачувати США та Британію ні навіть СРСР. І це правильно. Бо інакше розмивається саме поняття жертва та агресор і агресори будуть себе виставляти жертвою і промивати мізки людям планети. І агресор не понесе справедливої кари і планета потоне в беззаконні. ООН давно перетворилися на адвоката Диявола і росія там незаконно править бал.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:55 Ответить
Схожий на Лавруху - вірменського ішака і шефа алкоголічки Манькі Захєровой.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:56 Ответить
та просто нах иди
показать весь комментарий
28.05.2026 18:59 Ответить
Він взагалі хоча б знає хто агресор, а хто жертва?
Як вже дістали ці "оонозабочені" і безпорадні базікали зі своїми ганебними порадами.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:59 Ответить
З глузду з.їхав!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:01 Ответить
Да, сразу видно что ТЮРК...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:14 Ответить
Тут ще й всередині країни суцільні ризики.
Тим часом ментам хочуть дозволити виявляти в людей "зайве" майно:
https://www.youtube.com/watch?v=tWpQUgMLypc
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.

катувати і вбивати людей не злочин?
В Скелі закатували 6 бійців!
https://www.youtube.com/watch?v=MV-hlRzZqjg
Офіцер вбив свого бійця
https://www.youtube.com/watch?v=xxIL8ji4Lm8

https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
https://www.youtube.com/watch?v=rK2e5nl78V4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=1-ELpORb_yQ

В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
https://www.youtube.com/watch?v=G10LlXx_1cY

В Тернополі вже проводили обшуки у людини, яку самі застрелили. На якій підставі? Обшуки проводять у злочинців. Підкинули рублі... Звідки він їх взяв, він що до росії їздив? За кого вони нас всіх мають..
Капець, на якій підставі вилучили гроші? Вбили ще й обікрали. І підкинули зброю і рублі, які зараз ніде взяти від слова зовсім. На відео їхньому тільки прохідну видно, там невидно "самогубства". В тому ТЦК вже і Танчика з 5 поверху викинули і он, вчора буквально писали, людину покалічили, і в 23-му вони перші відзначилися масовим побиттям людей на камеру!
А 200 тис. гривень, що вкрали, я так розумію підуть якомусь прокурору як добавка до пенсії?
https://www.youtube.com/watch?v=JxUyn7NDlNk
показать весь комментарий
28.05.2026 19:22 Ответить
Кінець місяця, напевно скоро зарплата то і потрібно щось пиз...ти, типу - працюємо...Оте грьобане оон і нафік комусь потрібне, і то вже давно...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:37 Ответить
 
 