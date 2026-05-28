Комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Украину и Россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о риске дальнейшего обострения боевых действий между Россией и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ООН.

Призыв к сдержанности и возобновлению переговоров

Он призвал стороны конфликта проявить сдержанность и возобновить переговорный процесс.

"Я настоятельно призываю к сдержанности. Возобновите переговоры и положите конец страданиям", — подчеркнул он.

Тюрк подчеркнул, что нынешняя эскалация приводит к росту потерь среди гражданского населения.

Рост потерь и требование соблюдения права

За первые четыре месяца 2026 года количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине выросло на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В 2026 году погибли 815 человек, еще 4 174 были ранены. В 2025 году эти показатели составляли 682 погибших и 3 453 раненых.

Большинство пострадавших зафиксировано на территории, подконтрольной Украине.

Верховный комиссар подчеркнул, что международное гуманитарное право обязывает стороны конфликта принимать все возможные меры для защиты гражданского населения.

Тем временем российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".

