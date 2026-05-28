Комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Украину и Россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о риске дальнейшего обострения боевых действий между Россией и Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ООН.
Призыв к сдержанности и возобновлению переговоров
Он призвал стороны конфликта проявить сдержанность и возобновить переговорный процесс.
"Я настоятельно призываю к сдержанности. Возобновите переговоры и положите конец страданиям", — подчеркнул он.
Тюрк подчеркнул, что нынешняя эскалация приводит к росту потерь среди гражданского населения.
Рост потерь и требование соблюдения права
За первые четыре месяца 2026 года количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине выросло на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В 2026 году погибли 815 человек, еще 4 174 были ранены. В 2025 году эти показатели составляли 682 погибших и 3 453 раненых.
Большинство пострадавших зафиксировано на территории, подконтрольной Украине.
Верховный комиссар подчеркнул, что международное гуманитарное право обязывает стороны конфликта принимать все возможные меры для защиты гражданского населения.
- Тем временем российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".
невже дійсно, за літо вийдемо на токмак?
оонь як була оонью так єю і залишаеться - апендицит який давно потребує хірургічного втручянння.
П.С. В Німеччині та Японії союзники дуже переймайся цивільними жертвами, особливо в Дрездені Хіросімі та Нагасакі? Але нікому і в голову не приходило обвинувачувати США та Британію ні навіть СРСР. І це правильно. Бо інакше розмивається саме поняття жертва та агресор і агресори будуть себе виставляти жертвою і промивати мізки людям планети. І агресор не понесе справедливої кари і планета потоне в беззаконні. ООН давно перетворилися на адвоката Диявола і росія там незаконно править бал.
Як вже дістали ці "оонозабочені" і безпорадні базікали зі своїми ганебними порадами.
Тим часом ментам хочуть дозволити виявляти в людей "зайве" майно:
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.
катувати і вбивати людей не злочин?
В Скелі закатували 6 бійців!
Офіцер вбив свого бійця
В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
В Тернополі вже проводили обшуки у людини, яку самі застрелили. На якій підставі? Обшуки проводять у злочинців. Підкинули рублі... Звідки він їх взяв, він що до росії їздив? За кого вони нас всіх мають..
Капець, на якій підставі вилучили гроші? Вбили ще й обікрали. І підкинули зброю і рублі, які зараз ніде взяти від слова зовсім. На відео їхньому тільки прохідну видно, там невидно "самогубства". В тому ТЦК вже і Танчика з 5 поверху викинули і он, вчора буквально писали, людину покалічили, і в 23-му вони перші відзначилися масовим побиттям людей на камеру!
А 200 тис. гривень, що вкрали, я так розумію підуть якомусь прокурору як добавка до пенсії?
