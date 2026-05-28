Не нужно спешить за стол переговоров на условиях РФ, - глава МИД Швеции Стенергард

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стеннегард считает, что Европе следует вступать в переговорный процесс на своих условиях, а не на тех, которые пытается навязать Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

По мнению министра, Европе следует вступать в переговоры не в роли посредника, а также создавать условия для того, чтобы в Кремле действительно захотели договориться о завершении войны.

"Нам не нужно торопиться за стол переговоров и позволять России определять условия. Вместо этого мы должны увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины, а также изменить их расчет – чтобы там действительно хотели переговоров и хотели договориться о мире", – сказала она.

"Поэтому нужно увеличивать двустороннюю поддержку, которая будет дополнением к займу на 90 млрд евро, усиливать санкции и обеспечить, чтобы Украина могла продвигаться на пути к членству. Это то, на чем нужно сосредоточиться – на поиске правильных условий для того, чтобы можно было достичь справедливого мира", – отметила Стенергард.

Отдельно она подчеркнула, что Европа в этом процессе не должна выступать в роли посредника и должна быть на стороне Украины.

