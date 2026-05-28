РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11938 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
621 17

Не нужно спешить за стол переговоров на условиях РФ, - глава МИД Швеции Стенергард

Переговоры с Россией: Швеция не хочет торопиться

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стеннегард считает, что Европе следует вступать в переговорный процесс на своих условиях, а не на тех, которые пытается навязать Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По мнению министра, Европе следует вступать в переговоры не в роли посредника, а также создавать условия для того, чтобы в Кремле действительно захотели договориться о завершении войны.

"Нам не нужно торопиться за стол переговоров и позволять России определять условия. Вместо этого мы должны увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины, а также изменить их расчет – чтобы там действительно хотели переговоров и хотели договориться о мире", – сказала она.

"Поэтому нужно увеличивать двустороннюю поддержку, которая будет дополнением к займу на 90 млрд евро, усиливать санкции и обеспечить, чтобы Украина могла продвигаться на пути к членству. Это то, на чем нужно сосредоточиться – на поиске правильных условий для того, чтобы можно было достичь справедливого мира", – отметила Стенергард.

Отдельно она подчеркнула, что Европа в этом процессе не должна выступать в роли посредника и должна быть на стороне Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Автор: 

Швеция (1127) Евросоюз (18105) переговоры с Россией (1478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ніяких переговорів з під@рами. Крапка.😡
показать весь комментарий
28.05.2026 11:52 Ответить
+1
Так вы сами говорите что не знаете даже тех условий. Сами же не знаете про что говорить) Ну или просто не хотите. Может и действительно нет предмета для разговора. План пока лишь в том чтобы занять раху жертвой, чтобы та как можно дольше не обращала внимание на единую. Ну тогда да. Торопиться не стоит
показать весь комментарий
28.05.2026 11:54 Ответить
+1
Треба поспішати в допомозі Україні бо українці не вічні і не безсмертні.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапи прислухаються до умов Європи?
показать весь комментарий
28.05.2026 11:51 Ответить
Ні, але чимось дипломатам треба займатись,не дарма ж їм держави гроші платять. Силовий варіант від Європи виключений, бо армії слабкі а політики не рішучі, тому діють як в кінці 30-х минулого сторіччя - ведуть переговори "а раптом заспокоїться" 🤔
показать весь комментарий
28.05.2026 11:57 Ответить
Ніяких переговорів з під@рами. Крапка.😡
показать весь комментарий
28.05.2026 11:52 Ответить
Так вы сами говорите что не знаете даже тех условий. Сами же не знаете про что говорить) Ну или просто не хотите. Может и действительно нет предмета для разговора. План пока лишь в том чтобы занять раху жертвой, чтобы та как можно дольше не обращала внимание на единую. Ну тогда да. Торопиться не стоит
показать весь комментарий
28.05.2026 11:54 Ответить
переговори після вихід свинособак за кордони 1991 року. Крапка.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:03 Ответить
шуфрича заставлю
показать весь комментарий
28.05.2026 12:07 Ответить
Треба поспішати в допомозі Україні бо українці не вічні і не безсмертні.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:15 Ответить
На фоні новин про передачу гріпенів ці слова з уст керівника МЗС Швеціі звучать цікавіще. Тут тільки одне питання, метеори будуть?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:16 Ответить
А де ж ваші "вікінги", які б знову зробили з Балтійського моря внутрішнє море Швеції?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:54 Ответить
 
 