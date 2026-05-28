Не нужно спешить за стол переговоров на условиях РФ, - глава МИД Швеции Стенергард
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стеннегард считает, что Европе следует вступать в переговорный процесс на своих условиях, а не на тех, которые пытается навязать Кремль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
По мнению министра, Европе следует вступать в переговоры не в роли посредника, а также создавать условия для того, чтобы в Кремле действительно захотели договориться о завершении войны.
"Нам не нужно торопиться за стол переговоров и позволять России определять условия. Вместо этого мы должны увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины, а также изменить их расчет – чтобы там действительно хотели переговоров и хотели договориться о мире", – сказала она.
"Поэтому нужно увеличивать двустороннюю поддержку, которая будет дополнением к займу на 90 млрд евро, усиливать санкции и обеспечить, чтобы Украина могла продвигаться на пути к членству. Это то, на чем нужно сосредоточиться – на поиске правильных условий для того, чтобы можно было достичь справедливого мира", – отметила Стенергард.
Отдельно она подчеркнула, что Европа в этом процессе не должна выступать в роли посредника и должна быть на стороне Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль