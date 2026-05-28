Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард вважає, що Європі варто заходити у переговорний процес на своїх умовах, а не на таких, які намагається нав'язати Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

На думку міністерки, Європі варто входити у переговори не в ролі посередника, а також створювати умови для того, щоб у Кремлі справді захотіли домовлятись про завершення війни.

"Нам не треба квапитися за стіл перемовин і дозволяти Росії визначати умови. Натомість ми маємо збільшити тиск на Росію і посилити підтримку України, і змінити їхній розрахунок – щоб там справді хотіли перемовин і хотіли домовитися про мир", - пояснила вона.

"Тож потрібно збільшувати двосторонню підтримку, яка буде доповненням до позики на 90 млрд євро, посилювати санкції і забезпечити, щоб Україна могла просуватися на шляху до членства. Це те, на чому потрібно зосередитися – на пошуку правильних умов для того, щоб можна було досягти справедливого миру", - зазначила Стенергард.

Окремо вона наголосила, що Європа у цьому процесі не повинна бути у ролі посередника і має бути на боці України.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Топ коментарі
+3
Ні, але чимось дипломатам треба займатись,не дарма ж їм держави гроші платять. Силовий варіант від Європи виключений, бо армії слабкі а політики не рішучі, тому діють як в кінці 30-х минулого сторіччя - ведуть переговори "а раптом заспокоїться" 🤔
28.05.2026 11:57 Відповісти
+3
Треба поспішати в допомозі Україні бо українці не вічні і не безсмертні.
28.05.2026 12:15 Відповісти
+2
Ніяких переговорів з під@рами. Крапка.😡
28.05.2026 11:52 Відповісти
А кацапи прислухаються до умов Європи?
28.05.2026 11:51 Відповісти
Так вы сами говорите что не знаете даже тех условий. Сами же не знаете про что говорить) Ну или просто не хотите. Может и действительно нет предмета для разговора. План пока лишь в том чтобы занять раху жертвой, чтобы та как можно дольше не обращала внимание на единую. Ну тогда да. Торопиться не стоит
28.05.2026 11:54 Відповісти
В ви напевно знаєте про що з РФ розмовляти?
28.05.2026 13:27 Відповісти
переговори після вихід свинособак за кордони 1991 року. Крапка.
28.05.2026 12:03 Відповісти
шуфрича заставлю
28.05.2026 12:07 Відповісти
На фоні новин про передачу гріпенів ці слова з уст керівника МЗС Швеціі звучать цікавіще. Тут тільки одне питання, метеори будуть?
28.05.2026 12:16 Відповісти
А де ж ваші "вікінги", які б знову зробили з Балтійського моря внутрішнє море Швеції?
28.05.2026 12:54 Відповісти
 
 