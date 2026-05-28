Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард вважає, що Європі варто заходити у переговорний процес на своїх умовах, а не на таких, які намагається нав'язати Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

На думку міністерки, Європі варто входити у переговори не в ролі посередника, а також створювати умови для того, щоб у Кремлі справді захотіли домовлятись про завершення війни.

"Нам не треба квапитися за стіл перемовин і дозволяти Росії визначати умови. Натомість ми маємо збільшити тиск на Росію і посилити підтримку України, і змінити їхній розрахунок – щоб там справді хотіли перемовин і хотіли домовитися про мир", - пояснила вона.

"Тож потрібно збільшувати двосторонню підтримку, яка буде доповненням до позики на 90 млрд євро, посилювати санкції і забезпечити, щоб Україна могла просуватися на шляху до членства. Це те, на чому потрібно зосередитися – на пошуку правильних умов для того, щоб можна було досягти справедливого миру", - зазначила Стенергард.

Окремо вона наголосила, що Європа у цьому процесі не повинна бути у ролі посередника і має бути на боці України.

Що передувало?