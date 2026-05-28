Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард
Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард вважає, що Європі варто заходити у переговорний процес на своїх умовах, а не на таких, які намагається нав'язати Кремль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
На думку міністерки, Європі варто входити у переговори не в ролі посередника, а також створювати умови для того, щоб у Кремлі справді захотіли домовлятись про завершення війни.
"Нам не треба квапитися за стіл перемовин і дозволяти Росії визначати умови. Натомість ми маємо збільшити тиск на Росію і посилити підтримку України, і змінити їхній розрахунок – щоб там справді хотіли перемовин і хотіли домовитися про мир", - пояснила вона.
"Тож потрібно збільшувати двосторонню підтримку, яка буде доповненням до позики на 90 млрд євро, посилювати санкції і забезпечити, щоб Україна могла просуватися на шляху до членства. Це те, на чому потрібно зосередитися – на пошуку правильних умов для того, щоб можна було досягти справедливого миру", - зазначила Стенергард.
Окремо вона наголосила, що Європа у цьому процесі не повинна бути у ролі посередника і має бути на боці України.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
- У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль