В России снова угрожают: говорят, что удар по Киеву может быть нанесен "в любой момент"
Российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".
Об этом секретарь Совбеза РФ заявил на Международном форуме по безопасности в Москве, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Шойгу
Представитель страны-агрессора в очередной раз прибег к циничным запугиваниям, намекая на мощность будущей атаки.
"Россия уже показала, какой силы может быть удар по Киеву. Это может произойти в любой момент. И когда мы решим, что ответ должен быть такой силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на террористический акт, который привел к жертвам среди наших ребят, совершенно молодых и юных", - утверждает соратник Путина.
Кроме того, Шойгу попытался усилить психологическое давление на международных партнеров Украины. По его словам, призывы Кремля к дипломатическим миссиям покинуть Киев якобы являются "вполне серьезными и осознанными".
- Напомним, ранее в Еврокомиссии заверили, что, несмотря на российские угрозы и манипуляции, Евросоюз не имеет никакого намерения закрывать свое представительство или покидать Киев.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
- Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
Будете погані - ВДАРИМО, будете хороші - теж вдаримо. АЛЕ таким чином вони показують свому населення і всьому світу що вони не бють просто ТОМУ ШО Є ЧИМ а в них це завязано на щось
- підори з весни планували серію терористичних ракетних атак на Київ
- 9-е травня мало б бути точкою відліку (якби в москві була тривога)
- не знайшли навіть формального виправдання свого тероризму немає - вирішили просто бити.
- але щось ніхто цього не зацінив: ні сша, ні інші країни не зйобують.
- тепер при будь-якій можливості росія нагадуює, що вони дійсно максимально *******, і в цьому не можна сумніватись. Вчора - пітун, лавров, шайгу про це казали, завтра ще кремлівська прибиральниця дасть інтев'ю про неминучість обстрілу.