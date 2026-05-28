В России снова угрожают: говорят, что удар по Киеву может быть нанесен "в любой момент"

Российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".

Об этом секретарь Совбеза РФ заявил на Международном форуме по безопасности в Москве, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Шойгу

Представитель страны-агрессора в очередной раз прибег к циничным запугиваниям, намекая на мощность будущей атаки.

"Россия уже показала, какой силы может быть удар по Киеву. Это может произойти в любой момент. И когда мы решим, что ответ должен быть такой силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на террористический акт, который привел к жертвам среди наших ребят, совершенно молодых и юных", - утверждает соратник Путина.

Кроме того, Шойгу попытался усилить психологическое давление на международных партнеров Украины. По его словам, призывы Кремля к дипломатическим миссиям покинуть Киев якобы являются "вполне серьезными и осознанными".

  • Напомним, ранее в Еврокомиссии заверили, что, несмотря на российские угрозы и манипуляции, Евросоюз не имеет никакого намерения закрывать свое представительство или покидать Киев.

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Топ комментарии
Та, ясно. Невідомий Вова вже в турне.
28.05.2026 17:11
А ми по ним 1 000 000 дронів та 3000 фламінго з мільярда дерев вхерачим. Так, ********?
28.05.2026 17:24
Ми це чуємо ось уже пятий рік. За цей час навіть помірковані спершу стали антикацапістами, а зараз просто пофігістами. Кацапи? Що? Боятися їх? Та ідуть вони *****! Їх вже навіть за людей не вважають. Просто пошесть покидьків яких потрібно знищувати як пацюків в коморах...
28.05.2026 17:26
Шо їм ше лишається - бити по населенню
28.05.2026 17:09
По путіну в Астані теж може прилетіти тисяча Фламінго і спалити його літак і не тільки літак!
28.05.2026 17:32
Та, ясно. Невідомий Вова вже в турне.
брешуть, після 24 числа, їм потрібно принаймні тиждень, щоб накопичити лайна для чергового удару, тому не "кожної миті", на день Києва - 31 травня вдарити можуть, але, щоб певніше пробити ППО, імовірніше для масового обстрілу виберуть дату ще на 3-4 дні пізнішу.
28.05.2026 17:14
та й орешніки б'ють не туди куди треба
28.05.2026 17:16
Страшно страшно. Всє бояться раззею"!"!21
28.05.2026 17:17
кацапи будуть боятися запускати орешнік ,а раптом на пуйла упаде
28.05.2026 17:20
А де наша зеркальна відповідь по Москві? Нема чим? Так ми так війну не то що не виграємо, а навіть не зупиним.
28.05.2026 17:19
удар буде з Ненацька
28.05.2026 17:21
Осталось построить Ненацьк. Вот дадут 90 млрд. и все будет.
28.05.2026 17:38
Пересидент так не думает. Кто мы, шоб сомневаться).
28.05.2026 17:24
Зеркало разбилось 😁
28.05.2026 17:33
А ми по ним 1 000 000 дронів та 3000 фламінго з мільярда дерев вхерачим. Так, ********?
Ми це чуємо ось уже пятий рік. За цей час навіть помірковані спершу стали антикацапістами, а зараз просто пофігістами. Кацапи? Що? Боятися їх? Та ідуть вони *****! Їх вже навіть за людей не вважають. Просто пошесть покидьків яких потрібно знищувати як пацюків в коморах...
ми теж відповимо...потужним гундосом та двушечкою на мацкву
28.05.2026 17:27
ПЕРЕКЛАД

Будете погані - ВДАРИМО, будете хороші - теж вдаримо. АЛЕ таким чином вони показують свому населення і всьому світу що вони не бють просто ТОМУ ШО Є ЧИМ а в них це завязано на щось
28.05.2026 17:27
Щось оленевод розкудахтався... Сцить,коли боїться *****: вже ж казали,що підозрюють його у замаху на корєша...
28.05.2026 17:27
Налякали їжака голою сракою 🤔
28.05.2026 17:30
Ответ должен быть такой же "Удар по Москве,может быть в любую минуту" призываем все посольства эвакуировать свои миссии и сотрудников...И реально ****** наконец то уже....а не сотрясать воздух,небритыми щеками с грустным е.....
28.05.2026 17:33
Ну що сказати ху....ло і є ху...ло, а населення ху...лостану це раби які готові померти стоячи на колінах перед ху...лом. А за гроші готові своїх дітей гнати на убой
28.05.2026 17:35
Ходили , ходять і знову підуть на..й.
28.05.2026 17:43
Знову Зелька по сортирним каналам буде домовлятись з Путіним підпалити бочку з керосіном у Зеленограді чи Капотні та громко це назвати "атакою на саму Москву!" разом з пріколістами-юморістами Мадяром та Стерненкой.
28.05.2026 17:49
У рогатого тувинського оленя почався гон.Чи усвідомлює воно що роги можуть колись і обламати.
28.05.2026 17:52
ой, держите меня семеро
28.05.2026 17:55
Щоб вас, ущербних, об дорогу підняло та гепнуло.
28.05.2026 17:58
Болота Києва завжди боялись, ніколи в нього не вкладались, за переписом 1897 в місті проживало менше ніж в Ризі, в 4 рази менше ніж в Одесі. На середину 19 ст. Київ був за маштабом райцентра - 50 тис. жителів, до рівня міста його підняли Хрущов і Брежнєв.
28.05.2026 17:59
якщо перекласти на людську:

- підори з весни планували серію терористичних ракетних атак на Київ

- 9-е травня мало б бути точкою відліку (якби в москві була тривога)

- не знайшли навіть формального виправдання свого тероризму немає - вирішили просто бити.

- але щось ніхто цього не зацінив: ні сша, ні інші країни не зйобують.

- тепер при будь-якій можливості росія нагадуює, що вони дійсно максимально *******, і в цьому не можна сумніватись. Вчора - пітун, лавров, шайгу про це казали, завтра ще кремлівська прибиральниця дасть інтев'ю про неминучість обстрілу.
28.05.2026 17:59
"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/stattja/suspilstvo/15-tysyach-zahyblyx-cyvilnyx-ta-masovi-porushennya-prav-lyudyny-pidsumkovyj-zvit-oon-shhodo-vijny-******** підтверджено загибель щонайменше 15 850 цивільних осіб, серед яких 791 дитина. Ще понад 44 тисячі людей зазнали поранень. За весь час повномасштабної війни загальна кількість цивільних жертв у Росії та окупованому нею Криму сягнула 1 406 людей." Зате військових ********** вбито та скалічено вже понад 1 350 000. Наші втрати принаймні в 8 (вісім) разів менші. А це означає що ми повбиваємо всіх до одного кацапів раніше ніж вони повбивають нас.
28.05.2026 18:00
А де наш зєгєвара і його дзеркальність? Хоробро сидить с бункері чи вже за кордоном?
28.05.2026 18:10
 
 