В России снова угрожают: говорят, что удар по Киеву может быть нанесен "в любой момент"

Российский террористический режим продолжает шантажировать Украину и мир масштабными обстрелами. Теперь в Кремле заявили, что анонсированный Москвой удар по украинской столице может произойти "в любой момент".

Об этом секретарь Совбеза РФ заявил на Международном форуме по безопасности в Москве, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Шойгу

Представитель страны-агрессора в очередной раз прибег к циничным запугиваниям, намекая на мощность будущей атаки.

"Россия уже показала, какой силы может быть удар по Киеву. Это может произойти в любой момент. И когда мы решим, что ответ должен быть такой силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на террористический акт, который привел к жертвам среди наших ребят, совершенно молодых и юных", - утверждает соратник Путина.

Кроме того, Шойгу попытался усилить психологическое давление на международных партнеров Украины. По его словам, призывы Кремля к дипломатическим миссиям покинуть Киев якобы являются "вполне серьезными и осознанными".

Напомним, ранее в Еврокомиссии заверили, что, несмотря на российские угрозы и манипуляции, Евросоюз не имеет никакого намерения закрывать свое представительство или покидать Киев.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

