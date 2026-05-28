У Росії знову погрожують: кажуть, що удар по Києву може бути завдано "будь-якої миті"

Російський терористичний режим продовжує шантажувати Україну та світ масштабними обстрілами. Тепер у Кремлі заявили, що анонсований Москвою удар по українській столиці може відбутися "будь-якої миті".

Про це секретар Радбезу РФ заявив на Міжнародному форумі з безпеки в Москві, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Заява Шойгу

Представник країни-агресорки вчергове вдався до цинічних залякувань, натякаючи на потужність майбутньої атаки.

"Росія вже показала, якої сили може бути удар по Києву. Це може статися будь-якої миті. І коли ми вирішимо, що відповідь має бути такої сили, про яку ми неодноразово говорили, ми відповімо на терористичний акт, який призвів до жертв серед наших хлопців, абсолютно молодих і юних", - стверджує соратник Путіна.

Крім того, Шойгу спробував посилити психологічний тиск на міжнародних партнерів України. За його словами, заклики Кремля до дипломатичних місій виїхати з Києва нібито є "цілком серйозними та усвідомленими".

  • Нагадаємо, раніше у Єврокомісії запевнили, що попри російські погрози та маніпуляції, Євросоюз не має жодного наміру закривати своє представництво чи залишати Київ.

Шойгу про Київ

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Київ росія Шойгу Сергій Повітряні атаки на Київ війна в Україні
Топ коментарі
Та, ясно. Невідомий Вова вже в турне.
28.05.2026 17:11 Відповісти
А ми по ним 1 000 000 дронів та 3000 фламінго з мільярда дерев вхерачим. Так, ********?
28.05.2026 17:24 Відповісти
ми теж відповимо...потужним гундосом та двушечкою на мацкву
28.05.2026 17:27 Відповісти
Шо їм ше лишається - бити по населенню
28.05.2026 17:09 Відповісти
По путіну в Астані теж може прилетіти тисяча Фламінго і спалити його літак і не тільки літак!
28.05.2026 17:32 Відповісти
28.05.2026 18:44 Відповісти
брешуть, після 24 числа, їм потрібно принаймні тиждень, щоб накопичити лайна для чергового удару, тому не "кожної миті", на день Києва - 31 травня вдарити можуть, але, щоб певніше пробити ППО, імовірніше для масового обстрілу виберуть дату ще на 3-4 дні пізнішу.
28.05.2026 17:14 Відповісти
та й орешніки б'ють не туди куди треба
28.05.2026 17:16 Відповісти
Страшно страшно. Всє бояться раззею"!"!21
28.05.2026 17:17 Відповісти
кацапи будуть боятися запускати орешнік ,а раптом на пуйла упаде
28.05.2026 17:20 Відповісти
А де наша зеркальна відповідь по Москві? Нема чим? Так ми так війну не то що не виграємо, а навіть не зупиним.
28.05.2026 17:19 Відповісти
удар буде з Ненацька
28.05.2026 17:21 Відповісти
Осталось построить Ненацьк. Вот дадут 90 млрд. и все будет.
28.05.2026 17:38 Відповісти
Пересидент так не думает. Кто мы, шоб сомневаться).
28.05.2026 17:24 Відповісти
Зеркало разбилось 😁
28.05.2026 17:33 Відповісти
28.05.2026 17:24 Відповісти
Ми це чуємо ось уже пятий рік. За цей час навіть помірковані спершу стали антикацапістами, а зараз просто пофігістами. Кацапи? Що? Боятися їх? Та ідуть вони *****! Їх вже навіть за людей не вважають. Просто пошесть покидьків яких потрібно знищувати як пацюків в коморах...
28.05.2026 17:26 Відповісти
Будете незламним бомжом?
28.05.2026 18:35 Відповісти
28.05.2026 17:27 Відповісти
ПЕРЕКЛАД

Будете погані - ВДАРИМО, будете хороші - теж вдаримо. АЛЕ таким чином вони показують свому населення і всьому світу що вони не бють просто ТОМУ ШО Є ЧИМ а в них це завязано на щось
28.05.2026 17:27 Відповісти
Щось оленевод розкудахтався... Сцить,коли боїться *****: вже ж казали,що підозрюють його у замаху на корєша...
28.05.2026 17:27 Відповісти
Налякали їжака голою сракою 🤔
28.05.2026 17:30 Відповісти
Ответ должен быть такой же "Удар по Москве,может быть в любую минуту" призываем все посольства эвакуировать свои миссии и сотрудников...И реально ****** наконец то уже....а не сотрясать воздух,небритыми щеками с грустным е.....
28.05.2026 17:33 Відповісти
Ну що сказати ху....ло і є ху...ло, а населення ху...лостану це раби які готові померти стоячи на колінах перед ху...лом. А за гроші готові своїх дітей гнати на убой
28.05.2026 17:35 Відповісти
Ходили , ходять і знову підуть на..й.
28.05.2026 17:43 Відповісти
Знову Зелька по сортирним каналам буде домовлятись з Путіним підпалити бочку з керосіном у Зеленограді чи Капотні та громко це назвати "атакою на саму Москву!" разом з пріколістами-юморістами Мадяром та Стерненкой.
28.05.2026 17:49 Відповісти
У рогатого тувинського оленя почався гон.Чи усвідомлює воно що роги можуть колись і обламати.
28.05.2026 17:52 Відповісти
ой, держите меня семеро
28.05.2026 17:55 Відповісти
Щоб вас, ущербних, об дорогу підняло та гепнуло.
28.05.2026 17:58 Відповісти
Болота Києва завжди боялись, ніколи в нього не вкладались, за переписом 1897 в місті проживало менше ніж в Ризі, в 4 рази менше ніж в Одесі. На середину 19 ст. Київ був за маштабом райцентра - 50 тис. жителів, до рівня міста його підняли Хрущов і Брежнєв.
28.05.2026 17:59 Відповісти
якщо перекласти на людську:

- підори з весни планували серію терористичних ракетних атак на Київ

- 9-е травня мало б бути точкою відліку (якби в москві була тривога)

- не знайшли навіть формального виправдання свого тероризму немає - вирішили просто бити.

- але щось ніхто цього не зацінив: ні сша, ні інші країни не зйобують.

- тепер при будь-якій можливості росія нагадуює, що вони дійсно максимально *******, і в цьому не можна сумніватись. Вчора - пітун, лавров, шайгу про це казали, завтра ще кремлівська прибиральниця дасть інтев'ю про неминучість обстрілу.
28.05.2026 17:59 Відповісти
"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/stattja/suspilstvo/15-tysyach-zahyblyx-cyvilnyx-ta-masovi-porushennya-prav-lyudyny-pidsumkovyj-zvit-oon-shhodo-vijny-******** підтверджено загибель щонайменше 15 850 цивільних осіб, серед яких 791 дитина. Ще понад 44 тисячі людей зазнали поранень. За весь час повномасштабної війни загальна кількість цивільних жертв у Росії та окупованому нею Криму сягнула 1 406 людей." Зате військових ********** вбито та скалічено вже понад 1 350 000. Наші втрати принаймні в 8 (вісім) разів менші. А це означає що ми повбиваємо всіх до одного кацапів раніше ніж вони повбивають нас.
28.05.2026 18:00 Відповісти
А де наш зєгєвара і його дзеркальність? Хоробро сидить с бункері чи вже за кордоном?
28.05.2026 18:10 Відповісти
Дивлюсь на фото шойгу - типове руське обличчя.
28.05.2026 18:32 Відповісти
Протягом 48 годин буде сильний ракетний та дроновий удар по Україні, - попереджає розвідка США.(Реальний Львів.28.05 18,15).
28.05.2026 18:45 Відповісти
 
 