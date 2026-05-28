У Росії знову погрожують: кажуть, що удар по Києву може бути завдано "будь-якої миті"
Російський терористичний режим продовжує шантажувати Україну та світ масштабними обстрілами. Тепер у Кремлі заявили, що анонсований Москвою удар по українській столиці може відбутися "будь-якої миті".
Про це секретар Радбезу РФ заявив на Міжнародному форумі з безпеки в Москві, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заява Шойгу
Представник країни-агресорки вчергове вдався до цинічних залякувань, натякаючи на потужність майбутньої атаки.
"Росія вже показала, якої сили може бути удар по Києву. Це може статися будь-якої миті. І коли ми вирішимо, що відповідь має бути такої сили, про яку ми неодноразово говорили, ми відповімо на терористичний акт, який призвів до жертв серед наших хлопців, абсолютно молодих і юних", - стверджує соратник Путіна.
Крім того, Шойгу спробував посилити психологічний тиск на міжнародних партнерів України. За його словами, заклики Кремля до дипломатичних місій виїхати з Києва нібито є "цілком серйозними та усвідомленими".
- Нагадаємо, раніше у Єврокомісії запевнили, що попри російські погрози та маніпуляції, Євросоюз не має жодного наміру закривати своє представництво чи залишати Київ.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
- Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.
Будете погані - ВДАРИМО, будете хороші - теж вдаримо. АЛЕ таким чином вони показують свому населення і всьому світу що вони не бють просто ТОМУ ШО Є ЧИМ а в них це завязано на щось
- підори з весни планували серію терористичних ракетних атак на Київ
- 9-е травня мало б бути точкою відліку (якби в москві була тривога)
- не знайшли навіть формального виправдання свого тероризму немає - вирішили просто бити.
- але щось ніхто цього не зацінив: ні сша, ні інші країни не зйобують.
- тепер при будь-якій можливості росія нагадуює, що вони дійсно максимально *******, і в цьому не можна сумніватись. Вчора - пітун, лавров, шайгу про це казали, завтра ще кремлівська прибиральниця дасть інтев'ю про неминучість обстрілу.