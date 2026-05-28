Заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням, - Єврокомісія
Заява очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про буцімто виїзд американського посольства з Києва була помилкою та результатом непорозуміння. Євросоюз не планує закривати своє представництво чи залишати українську столицю.
Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що кажуть в ЄС?
Коментуючи резонансну помилкову заяву Каллас щодо дипломатів США в Україні, Гіппер запевнила, що інцидент уже вичерпано.
"Це було непорозуміння, яке на той час було роз’яснене, як ви могли переконатися з мого допису", - зазначила представниця ЄК.
Вона також наголосила, що Євросоюз однозначно засуджує будь-які російські погрози на адресу України та іноземних дипломатичних місій. Наразі жодних планів щодо евакуації європейських дипломатів з Києва немає.
Нагадаємо, раніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС Каї Каллас видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва. Після резонансу, спричиненою початковою заявою, в МЗС України спростували виїзд американських дипломатів.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
