Новини
Заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням, - Єврокомісія

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Заява очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про буцімто виїзд американського посольства з Києва була помилкою та результатом непорозуміння. Євросоюз не планує закривати своє представництво чи залишати українську столицю.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що кажуть в ЄС?

Коментуючи резонансну помилкову заяву Каллас щодо дипломатів США в Україні, Гіппер запевнила, що інцидент уже вичерпано.

"Це було непорозуміння, яке на той час було роз’яснене, як ви могли переконатися з мого допису", - зазначила представниця ЄК.

Вона також наголосила, що Євросоюз однозначно засуджує будь-які російські погрози на адресу України та іноземних дипломатичних місій. Наразі жодних планів щодо евакуації європейських дипломатів з Києва немає.

Нагадаємо, раніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС Каї Каллас видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва. Після резонансу, спричиненою початковою заявою, в МЗС України спростували виїзд американських дипломатів.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Малось на увазі, що американські дипломати разом з європейськими і українськими чиновниками виїжджатимуть з Києва в дні обстрілів, а після повертатимуться назад. Он Зеленський вже у Швеції.
28.05.2026 16:15 Відповісти
...але, нікого і не здивувала!
28.05.2026 16:17 Відповісти
Але не спростувала. Каллас відбилася від рук Урсули. Вона не мені починає подобатися.
28.05.2026 16:23 Відповісти
То в нас такі перекладачі-какієразніци: Live... Leave...какаяразніца?!
28.05.2026 16:30 Відповісти
Не могут даже договорится разбегаться или оставаться. День Киева на носу. Будет массовые выезд дипломатов на шашлыки. Подальше от основных мест гуляний местных аборигенов.
28.05.2026 16:55 Відповісти
А може завдяки цій заяві пендоси і не зʼїбались, як сцикунва перелякана.
28.05.2026 17:13 Відповісти
 
 