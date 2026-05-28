Заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением, - Еврокомиссия

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы выезде американского посольства из Киева было ошибкой и результатом недоразумения. Евросоюз не планирует закрывать свое представительство или покидать украинскую столицу.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что говорят в ЕС?

Комментируя резонансное ошибочное заявление Каллас относительно дипломатов США в Украине, Гиппер заверила, что инцидент уже исчерпан.

"Это было недоразумение, которое к тому времени было разъяснено, как вы могли убедиться из моего поста", - отметила представительница ЕК.

Она также подчеркнула, что Евросоюз однозначно осуждает любые российские угрозы в адрес Украины и иностранных дипломатических миссий. На данный момент никаких планов по эвакуации европейских дипломатов из Киева нет.

Напомним, ранее из текста комментария главной дипломатки ЕС Каи Каллас удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева. После резонанса, вызванного первоначальным заявлением, в МИД Украины опровергли выезд американских дипломатов.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

