Заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением, - Еврокомиссия
Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы выезде американского посольства из Киева было ошибкой и результатом недоразумения. Евросоюз не планирует закрывать свое представительство или покидать украинскую столицу.
Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что говорят в ЕС?
Комментируя резонансное ошибочное заявление Каллас относительно дипломатов США в Украине, Гиппер заверила, что инцидент уже исчерпан.
"Это было недоразумение, которое к тому времени было разъяснено, как вы могли убедиться из моего поста", - отметила представительница ЕК.
Она также подчеркнула, что Евросоюз однозначно осуждает любые российские угрозы в адрес Украины и иностранных дипломатических миссий. На данный момент никаких планов по эвакуации европейских дипломатов из Киева нет.
Напомним, ранее из текста комментария главной дипломатки ЕС Каи Каллас удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева. После резонанса, вызванного первоначальным заявлением, в МИД Украины опровергли выезд американских дипломатов.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
