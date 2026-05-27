Эстония отказалась закрывать посольство в Киеве после угроз РФ

Эстония не будет закрывать своё посольство в Киеве, несмотря на угрозы России нанести новые удары по украинской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, эстонские дипломаты продолжают работать в Киеве, а страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Угрожать дипломатам, иностранцам и гражданским лицам — это недопустимо и является грубым нарушением Устава ООН. Попытки России запугать лишь раскрывают ее истинное лицо. Эстония не поддастся угрозам. Наше посольство остается открытым, наши дипломаты остаются в Киеве, и мы продолжаем твердо стоять плечом к плечу с Украиной", – заявил Цахкна.

Глава эстонского МИД также сообщил, что соответствующую позицию Таллинн передал представителю посольства России в Эстонии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Эстонию за поддержку и подчеркнул, что российские угрозы не сработают.

"В то время, когда Россия пытается сеять страх, Эстония вновь демонстрирует моральную ясность, мужество и настоящее лидерство. Вместе мы стоим твердо", – заявил Сибига.

Россия угрожает новыми ударами по Киеву

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил о намерении России наносить системные удары по объектам в Киеве, которые Москва считает связанными с ВСУ.

25 мая российский МИД также заявил о намерении продолжать удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также упомянул о возможных атаках по "центрам принятия решений" и командным пунктам.

В заявлении РФ отдельно прозвучало предупреждение для иностранных дипломатических миссий и граждан о необходимости покинуть Киев.

Андрей Сибига заявил, что эти угрозы направлены прежде всего на запугивание западных дипломатов и партнеров Украины.

