Посол ЕС заявила о намерении Евросоюза оставаться в Киеве, несмотря на угрозы России
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС продолжит работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России в адрес дипломатов и иностранцев с призывами покинуть столицу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.
В заявлении Катарина Матернова подчеркнула, что ЕС не планирует покидать Киев, несмотря на требования российской стороны об эвакуации иностранцев.
Она подчеркнула, что Россия пытается создать панику и изолировать Украину, однако эти действия не дадут результата.
Также дипломат назвала заявление МИД РФ проявлением лицемерия, обращая внимание на удары России по гражданской инфраструктуре Украины.
"Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покинули Киев. Но мы никуда не уедем!", — говорится в сообщении.
Позиция относительно угроз Москвы
Матернова отметила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не свидетельствуют о силе России, а наоборот — о слабости.
Она также заявила, что Кремль не сможет сломить сопротивление Украины и поддержку международных партнеров.
"ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", — подчеркнула посол.
Отдельно она добавила, что чем агрессивнее становится риторика Кремля, тем очевиднее его неспособность достичь своих целей.
О неизменном режиме работы посольства в Украине ранее заявила Франция.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
