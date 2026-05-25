Франция заявила о неизменном режиме работы посольства в Украине, несмотря на угрозы РФ

Посольство Франции в Украине осудило последние заявления Министерства иностранных дел России, которое пригрозило новыми ударами и призвало иностранцев и дипломатов покинуть Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Франции в Украине, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Реакция Франции на заявления Москвы

В посольстве Франции заявили, что угрозы России в отношении "центров принятия решений" и иностранных дипломатических учреждений являются неприемлемыми и нарушают международные обязательства.

Также в заявлении отмечается, что подобные высказывания свидетельствуют о тупике, в котором оказалась агрессивная война России против Украины.

Французская сторона призвала Россию отказаться от эскалации и перейти к переговорам о прекращении огня.

"Угрозы Москвы, в частности в отношении центров принятия решений и иностранных посольств в Украине, являются неприемлемыми и противоречат международным обязательствам России", — говорится в сообщении.

Посольство также отметило, что продолжит работу в Киеве в обычном режиме.

Что предшествовало?