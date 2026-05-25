Франція заявила про незмінний режим роботи посольства в Україні попри погрози РФ
Посольство Франції в Україні засудило останні заяви Міністерства закордонних справ Росії, яке пригрозило новими ударами та закликало іноземців і дипломатів залишити Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби посольства Франції в Україні, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".
Реакція Франції на заяви Москви
У посольстві Франції заявили, що погрози Росії щодо "центрів ухвалення рішень" та іноземних дипломатичних установ є неприйнятними та порушують міжнародні зобов’язання.
Також у заяві наголошується, що подібні висловлювання свідчать про глухий кут, у якому опинилася агресивна війна Росії проти України.
Французька сторона закликала Росію відмовитися від ескалації та перейти до переговорів про припинення вогню.
"Погроза Москви, зокрема щодо центрів прийняття рішень та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними та суперечать міжнародним зобов’язанням Росії", — йдеться у повідомленні.
Посольство також зазначило, що продовжить роботу в Києві у звичайному режимі.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
