Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС продовжить роботу в Києві попри погрози з боку Росії на адресу дипломатів та іноземців із закликами залишити столицю України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці представництва Європейського Союзу в Україні у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЄС залишається в Києві попри погрози

У заяві Катаріна Матернова наголосила, що ЄС не планує залишати Київ, попри вимоги російської сторони щодо евакуації іноземців.

Вона підкреслила, що Росія намагається створити паніку та ізолювати Україну, однак ці дії не дадуть результату.

Також дипломат назвала заяву МЗС РФ проявом лицемірства, звертаючи увагу на удари Росії по цивільній інфраструктурі України.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми залишали Київ. Але ми нікуди не поїдемо!", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе

Позиція щодо погроз Москви

Матернова зазначила, що погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не свідчать про силу Росії, а навпаки — про слабкість.

Вона також заявила, що Кремль не зможе зламати спротив України та підтримку міжнародних партнерів.

"ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", — наголосила посол.

Окремо вона додала, що чим агресивнішою стає риторика Кремля, тим очевидніше його неможливість досягти своїх цілей.

Про незмінний режим роботи посольства в Україні заявила раніше Франція.

Також читайте: США про масовану атаку РФ на Київ: Цілеспрямовані удари по цивільних є неприйнятними

Що передувало?