Естонія відмовилась закривати посольство у Києві після погроз РФ

Естонія не закриватиме своє посольство у Києві, попри погрози Росії щодо нових ударів по українській столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, естонські дипломати продовжують працювати у Києві, а країна й надалі підтримуватиме Україну.

"Погрожувати дипломатам, іноземцям та цивільним особам є неприйнятним і грубим порушенням Статуту ООН. Спроби Росії залякати лише розкривають її справжнє обличчя. Естонія не скориться перед погрозами. Наше посольство залишається відкритим, наші дипломати залишаються в Києві, і ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", – заявив Цахкна.

Глава естонського МЗС також повідомив, що відповідну позицію Таллінн передав представнику посольства Росії в Естонії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії за підтримку та наголосив, що російське залякування не спрацює.

"У час, коли Росія намагається поширювати страх, Естонія знову демонструє моральну ясність, мужність і справжнє лідерство. Разом ми стоїмо твердо", – заявив Сибіга.

Росія погрожує новими ударами по Києву

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив про намір Росії завдавати системних ударів по об’єктах у Києві, які Москва вважає пов’язаними із ЗСУ.

25 травня російське МЗС також заявило про намір продовжувати удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України, а також згадало можливі атаки по "центрах ухвалення рішень" і командних пунктах.

У заяві РФ окремо пролунало попередження для іноземних дипломатичних місій та громадян щодо необхідності залишити Київ.

Андрій Сибіга заявив, що ці погрози спрямовані насамперед на залякування західних дипломатів і партнерів України.

