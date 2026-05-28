Посольство США покидает Киев после угроз РФ нанести удары по столице, - Каллас
Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев после угроз России нанести удары по столице Украины.
Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Из того, что мы слышали от Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США — ушли", — отметила она.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
Фактично нічого не зміниться, бо єдиним, що стримувало кацапів від ударів, була відсутність засобів ураження у достатній кількості. Вони обстрілюють відразу після поповнення запасу.
Слузі ніпочому,він ладен ще 2-3 в бункері відбути,до повного другого терміну.
З цим рудим дятлом при владі бажаю США долі радянського союзу....
Я уявляю, як себе будуть відчувать американці, коли виявиться, що ними, дійсно, керувала людина, яка була "на поводку" у одного з їх стратегічних противників... Вийде, як у Салтикова-Щедріна, в казці "Медведь на воеводстве": " И что-бы, он ни делал, а ему всё кричали: Дурак! Чижика съел!..."
