Посольство США покидает Киев после угроз РФ нанести удары по столице, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев после угроз России нанести удары по столице Украины.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Из того, что мы слышали от Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США — ушли", — отметила она.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Хреново
28.05.2026 09:37 Ответить
Це все елемент тиску на Україну, щоб боялися та прийняли капітуляцію. Трамп та пуйло виступають тут єдиним фронтом. Прямо як Клінтон та Єльцин в 90-ті.
Фактично нічого не зміниться, бо єдиним, що стримувало кацапів від ударів, була відсутність засобів ураження у достатній кількості. Вони обстрілюють відразу після поповнення запасу.
28.05.2026 09:58 Ответить
трамп відкриває двері для ху* ла ,два під* філа ...
28.05.2026 09:40 Ответить
але це і політичний тиск на ЄС ,шоб вони залишили Україну , а з часом і Європа повина стати зоною московського впливу ...США цей дерібан ще з 1993 р .просуває ...
28.05.2026 09:42 Ответить
А ми тут про зайві хромосоми у кацапів...Тут американці "великодемократичні" продадуть,як кажуть, і мати рідну...Яка ганьба....
28.05.2026 09:43 Ответить
Сцикуни
28.05.2026 09:43 Ответить
зрадники
28.05.2026 09:49 Ответить
ссикуни
28.05.2026 09:45 Ответить
памперси не забудьте замінити... але не залишайте їх в Україні. нам цей генетичний матеріал ні до чого...
28.05.2026 09:45 Ответить
Видно,отримали серйозні попередження від своєї адміністрації.
Слузі ніпочому,він ладен ще 2-3 в бункері відбути,до повного другого терміну.
28.05.2026 09:45 Ответить
американський сором... світ катиться в пекло
28.05.2026 09:46 Ответить
Це тобі трампанутий в резервації розповів.
28.05.2026 09:50 Ответить
Що то коли до керівництва країною доривається самозакоханий підар.
З цим рудим дятлом при владі бажаю США долі радянського союзу....
28.05.2026 09:47 Ответить
ніби при якомусь іншому президенті бомби падали б повільніше. сиди в своїй рашці і не кизди
28.05.2026 09:50 Ответить
Ну воно і зрозуміло. Європейці якщо що зразу на потяг можуть пригнуть, а янкам ще на перекладних через атлантику добираться
28.05.2026 09:47 Ответить
Очкові змії глисти.
28.05.2026 09:47 Ответить
Трамп вирішив, у черговий раз, "прогнуться" перед тими, хто його "тримає за яйця", і посіять паніку?
Я уявляю, як себе будуть відчувать американці, коли виявиться, що ними, дійсно, керувала людина, яка була "на поводку" у одного з їх стратегічних противників... Вийде, як у Салтикова-Щедріна, в казці "Медведь на воеводстве": " И что-бы, он ни делал, а ему всё кричали: Дурак! Чижика съел!..."
28.05.2026 09:47 Ответить
Для нас це нічого не замінює, а для США це чергова ганьба та ще раз довели, що воля ху...ла, закон для агента краснова
28.05.2026 09:48 Ответить
Жовтолиций лідер, жовтолиці і вони) обісцянці
28.05.2026 09:48 Ответить
проще звалити чим дати пєтріоти
28.05.2026 09:49 Ответить
кому дати? колективному міндічу?
ти навіщо зеплісняву на виборах вибрав?
28.05.2026 09:52 Ответить
Це позиція їх президента, тут все зрозуміло, задня передача із профіль
28.05.2026 09:50 Ответить
а що каже посольство США?
28.05.2026 09:51 Ответить
А у них ніхто не питав.
Простіше ж репостити шо попало.
28.05.2026 09:57 Ответить
Оце і є демонстрація гарантій безпеки від США
28.05.2026 09:51 Ответить
або просто демонстрація того що для США кожен її громадянин цінний, і не треба їх наражати на небезпеку.
28.05.2026 09:58 Ответить
Це заохочення до рашиських ударів по Києву ,що ще раз доводить хто такий Трамп і який з нього миротворець ,це нікчемна самозакохана істота ,яка принесла лише кризу і хаос .А наші недоумки дякують трампу за те що легалізовує світового терориста і дає йому привід знищувати Україну.
28.05.2026 09:52 Ответить
нє? ну діка вибачаюсь
28.05.2026 09:54 Ответить
Черговий вкид
28.05.2026 09:54 Ответить
От тілтки у першому випадку джерело - офіційний портал ЄС.
А у другому сраний телеграм-канал.

А що написано на стінці туалету біля МЗС?
28.05.2026 09:55 Ответить
Да хорош вже Трампа *********. Невже думаєте це він зателефонував у посольство і наказав пакувать чємодани? Не гос дєп на чолі з республіканцями, а особисто Трамп? Згадати як тут гівном поливали Вікторію Спартц, яка прямим текстом заявляла ще в 2022 році, що Єрмак - Мудак і поки ви його не приберете справ з вами ніхто мати не буде. Забули? Ким виявився Єрмак відомо всім.
28.05.2026 09:56 Ответить
Зелений ішак наплів отсєбятіни, а Кая повірила. Але репутації ішака це не зашкодить, ішак в саунах олігархів удовлєтворял
28.05.2026 09:59
 
 