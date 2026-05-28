Посольство США покидает Киев после угроз РФ нанести удары по столице, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев после угроз России нанести удары по столице Украины.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Из того, что мы слышали от Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США — ушли", — отметила она.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

