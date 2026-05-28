Інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності, - МЗС України (оновлено)
Висока представниця ЄС Кая Каллас розповіла, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.
Про це вона заявила у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"З того, що ми чули від України вчора, усі посольства залишаються, окрім одного. Усі європейці залишилися, США - пішли", - зазначила вона.
Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.
Згодом у посольстві США підтвердили, що залишаються відкритими:
"Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт".
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
Нагадаю вам що ми під тиском ЄС прокачуємо орківської нафти на 7 млрд. дол. це 250 іскандерів. А не будемо прокачувати то не буде де купити пальне.
Слузі ніпочому,він ладен ще 2-3 в бункері відбути,до повного другого терміну.
З цим рудим дятлом при владі бажаю США долі радянського союзу....
Я уявляю, як себе будуть відчувать американці, коли виявиться, що ними, дійсно, керувала людина, яка була "на поводку" у одного з їх стратегічних противників... Вийде, як у Салтикова-Щедріна, в казці "Медведь на воеводстве": " И что-бы, он ни делал, а ему всё кричали: Дурак! Чижика съел!..."
Є протокол. Цивільні співробітники посольства його виконують.
Але справа у тому, що в цілому ця новина і заява Каллас побудовані не на заявах Госдепу США, а на тому, що неофіційно ******** хтось з ЗЕлених клоунів.
У разі, якщо це фуфель, ніхто ж не буде бити пику тому, хто вчора це насвистів. То чому б не ляпати, шо попало.