Інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності, - МЗС України (оновлено)

Посольство США залишає Київ: Каллас розповіла, чому

Висока представниця ЄС Кая Каллас розповіла, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.

Про це вона заявила у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"З того, що ми чули від України вчора, усі посольства залишаються, окрім одного. Усі європейці залишилися, США - пішли", - зазначила вона.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.

Згодом у посольстві США підтвердили, що залишаються відкритими:

"Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт".

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

трамп відкриває двері для ху* ла ,два під* філа ...
Сцикуни
Для нас це нічого не замінює, а для США це чергова ганьба та ще раз довели, що воля ху...ла, закон для агента краснова
Хреново
Напевно вони точно знають скільки в нас ракет лишилось,через те і драпають.
але це і політичний тиск на ЄС ,шоб вони залишили Україну , а з часом і Європа повина стати зоною московського впливу ...США цей дерібан ще з 1993 р .просуває ...
ЄС сильно залежні від сировини з раші та їх ринку, тому вплив орків так чи інакше буде.

Нагадаю вам що ми під тиском ЄС прокачуємо орківської нафти на 7 млрд. дол. це 250 іскандерів. А не будемо прокачувати то не буде де купити пальне.
Цей тиск дедалі слабшає. Повністю з різних причин від енергоносіїв з-за поребрика поки відмовитись не можемо, але це питання часу.
А ми тут про зайві хромосоми у кацапів...Тут американці "великодемократичні" продадуть,як кажуть, і мати рідну...Яка ганьба....
зрадники
ссикуни
памперси не забудьте замінити... але не залишайте їх в Україні. нам цей генетичний матеріал ні до чого...
Видно,отримали серйозні попередження від своєї адміністрації.
Слузі ніпочому,він ладен ще 2-3 в бункері відбути,до повного другого терміну.
американський сором... світ катиться в пекло
Це тобі трампанутий в резервації розповів.
Що то коли до керівництва країною доривається самозакоханий підар.
З цим рудим дятлом при владі бажаю США долі радянського союзу....
ніби при якомусь іншому президенті бомби падали б повільніше. сиди в своїй рашці і не кизди
Ну воно і зрозуміло. Європейці якщо що зразу на потяг можуть пригнуть, а янкам ще на перекладних через атлантику добираться
Очкові змії глисти.
Трамп вирішив, у черговий раз, "прогнуться" перед тими, хто його "тримає за яйця", і посіять паніку?
Я уявляю, як себе будуть відчувать американці, коли виявиться, що ними, дійсно, керувала людина, яка була "на поводку" у одного з їх стратегічних противників... Вийде, як у Салтикова-Щедріна, в казці "Медведь на воеводстве": " И что-бы, он ни делал, а ему всё кричали: Дурак! Чижика съел!..."
Жовтолиций лідер, жовтолиці і вони) обісцянці
проще звалити чим дати пєтріоти
кому дати? колективному міндічу?
ти навіщо зеплісняву на виборах вибрав?
Це позиція їх президента, тут все зрозуміло, задня передача із профіль
а що каже посольство США?
А у них ніхто не питав.
Простіше ж репостити шо попало.
Оце і є демонстрація гарантій безпеки від США
або просто демонстрація того що для США кожен її громадянин цінний, і не треба їх наражати на небезпеку.
Це заохочення до рашиських ударів по Києву ,що ще раз доводить хто такий Трамп і який з нього миротворець ,це нікчемна самозакохана істота ,яка принесла лише кризу і хаос .А наші недоумки дякують трампу за те що легалізовує світового терориста і дає йому привід знищувати Україну.
нє? ну діка вибачаюсь
Черговий вкид
От тілтки у першому випадку джерело - офіційний портал ЄС.
А у другому сраний телеграм-канал.

А що написано на стінці туалету біля МЗС?
Да хорош вже Трампа *********. Невже думаєте це він зателефонував у посольство і наказав пакувать чємодани? Не гос дєп на чолі з республіканцями, а особисто Трамп? Згадати як тут гівном поливали Вікторію Спартц, яка прямим текстом заявляла ще в 2022 році, що Єрмак - Мудак і поки ви його не приберете справ з вами ніхто мати не буде. Забули? Ким виявився Єрмак відомо всім.
Зелений ішак наплів отсєбятіни, а Кая повірила. Але репутації ішака це не зашкодить, ішак в саунах олігархів удовлєтворял
Так ***** и Рыжий это братья по разуму, вернее по его отсутствию к счастью два эти дегенерата просто старики вошедшие в маразм, очень слабые и очень глупые, это поняли уже все и соответственно они оба будут обезврежены.
Ну "тіпа", спочатку в Україні ОБІСРАЛАСЯ "друга" армія світу ZасРашка і ходить в замащених портках. Тепер бажає обхезатись на нашій території і перша армія світу.
А де у нас армія США?

Є протокол. Цивільні співробітники посольства його виконують.

Але справа у тому, що в цілому ця новина і заява Каллас побудовані не на заявах Госдепу США, а на тому, що неофіційно ******** хтось з ЗЕлених клоунів.
Трамп кинув абсолютно всіх союзників і Ізраїль кине, тільки не відомо хто кого першим.
Краще хай посол США прокоментує ситуацію і покажуть чи вона на місці в Києві чи ні.
Тоді буде все зрозуміло.
З того, що ми чули від України вчора...

Ну таке собі.
У разі, якщо це фуфель, ніхто ж не буде бити пику тому, хто вчора це насвистів. То чому б не ляпати, шо попало.
