МЗС про погрози Путіна: Рівень загроз для Києва та інших міст не змінився

МЗС України заявило про готовність посприяти у додатковому посиленні безпеки для тих представників іноземних дипмісій, хто звернеться з таким запитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті міністерства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Міністерство закордонних справ України висловлює щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни та відкидають російський шантаж і погрози.

Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.

Також читайте: Наслідки атаки на Полтавщину: зруйновано будинок, жінку врятовано з-під завалів. ФОТОрепортаж

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора.

Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом", - зазначили у міністерстві.

У МЗС також нагадали партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", - підсумували у МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Читайте: Наслідки атаки по Одесі: відновлюють школу та житлові будинки, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж