МЗС про погрози Путіна: Рівень загроз для Києва та інших міст не змінився

МЗС України відповіло на чергові погрози РФ

МЗС України заявило про готовність посприяти у додатковому посиленні безпеки для тих представників іноземних дипмісій, хто звернеться з таким запитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті міністерства.

Подробиці

"Міністерство закордонних справ України висловлює щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни та відкидають російський шантаж і погрози.

Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора.

Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом", - зазначили у міністерстві.

У МЗС також нагадали партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", - підсумували у МЗС.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

хз, а рудий чесав, шо ***** хоче миру, аж сциться
26.05.2026 09:13 Відповісти
Про мир то таке, а то що обидва дідугани сцються, то правда.
26.05.2026 09:23 Відповісти
Сотий раз повторюю, що "рудий", "червоний", "жовтий" не наші президенти, вони можуть молоти все, що завгодно. Обстрілюють і вбивають нас. А за нас несе відповідальність "зелений", якому нарідщ довірив країну в 2019 році. А він замість укрівплення оборони, закатав оборонні гроші в асфальт і створив корупційні схеми для збагачення свого оточення, щоб тирити міжнародну допомгу. Скільки будете "стрілки" повертати в бік США і ЄС? Вибір Трампа в США - то їх ганьба, кращ0е подивіться на нашей ганьбіще! Вбивають нас сьогодні і тут!!!
26.05.2026 09:35 Відповісти
Кого может испугать ботексное ЧМО ,которое уже и крикнуть УРЯ не в состояния это падло скоро от бессилия себе башку разобьёт об стену в бункере.
26.05.2026 09:22 Відповісти
Немає просування на фронті яке обіцяли рашиські генерали відбитому виродку путіну ,значить терор проти мирного населення і руйнування міст зробити їх непридатними для життя та залякати жителів ,особливо коли по рашиських містах немає відповіді ,ворог відчув свою безкарність . Куди ділись спец. операції по ліквідації воєних злочинців і колоборантів ,чому до цієї пори стоять не знищеними окупаційні адміністрації Донецька ,Луганська в той час як ворог в перші дні війни знищив Харківську і Миколаївську ОДА ,ворог розуміє тільки силу.
26.05.2026 09:32 Відповісти
Смерть ************* московіту, воєнному злочинцю прутіну!!
Він особисто приніс смерть в Ічкерію, Грузію, Абхазію, Молдову, Сирію, Нагірний Карабах, а тепер упродовж 11 років і в Мирну Україну!!
Смерть ********** з *******!! Україна міцна і непереможна!!
Слава Уераїні!!
26.05.2026 09:37 Відповісти
Героям Слава!
26.05.2026 09:40 Відповісти
Війна припиниться, коли скажений Пуйло і його не менш скажені поплічники, Діма Алкаш-Медвєдєв, холоднокровний убивця Патрушев і інші на власній шкурі відчують весь тягар війни. Вова *********, чому це не сталося до сьогоднішнього дня? Чому ти не віддаєш наказ спецслужбам на їх ліквідацію. Чому ти, Вова *********, держиш на роботі в.о. Хмару, який об'явив італійську забастовку; на роботу ходить, зарплату одержує, але ні чорта не робить? Що за бардак , ти, Вова *********, розвів в СБУ? За що одержав звання Героя України Поклад, невже за вбивство Кирєєва? СБУ в ********* виді можна з чистою совістю розігнати в шию хоч завтра, крім технічних підрозділів і підрозділів спеціального призначенння , що воюють на фронті., яким честь і слава. Вова ********* ти чарівник: до чого не торкнешся, все перетворюється в лайно.
26.05.2026 10:03 Відповісти
 
 