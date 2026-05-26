Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи, - ЗМІ
Російські військкомати дедалі частіше видають мобілізаційні розпорядження під приводом "уточнення даних". У документах уже вказано, куди з’явитися у разі мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.
За даними видання, статистика Google Trends та "Яндекс Wordstat" свідчить про різке зростання інтересу до цієї теми. Якщо у січні кількість пошукових запитів, пов’язаних із мобілізаційними приписами, була меншою за 10 тисяч, то вже у квітні вона сягнула близько 40 тисяч.
До військкоматів активно викликають запасників
Як зазначає The Moscow Times, мобілізаційний припис містить інструкції на випадок оголошення мобілізації - куди прибути, коли та що необхідно мати із собою.
Правозахисний проєкт "Призыв к совести" повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією.
Раніше правозахисники з проєкту "Идите лесом" повідомляли про випадки вилучення військових квитків у працівників великих компаній із подальшим врученням повісток і мобілізаційних приписів.
У регіонах РФ публікують списки чоловіків для вручення приписів
У березні влада Алтайського краю оприлюднила списки чоловіків, які мають з’явитися для отримання мобілізаційних документів.
Про аналогічні випадки також повідомляли жителі Новосибірська та Челябінської області. Один зі співрозмовників видання заявив, що військкомати "працюють за командами, перевіряють усіх і додають людей до групи тих, хто може бути корисним армії", назвавши це підготовкою до можливої загальної мобілізації та відбором кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ (у перекладі):
Ми називаємо це так: війна в Україні вступила в нову фазу.
Україна активно кидає виклик позиційному характеру війни, яка домінує на полі бою з 2023 року.
Дані про бойові дії росії свідчать про те, що характер війни змінюється на користь українських сил - принаймні поки що. Темпи просування російських сил стагнують, тоді як українські сили використовують нові тактики та оперативні концепції, намагаючись вийти з позиційної війни. Однак ні росія, ні Україна поки що не можуть проводити оперативні маневри.
Суть у тому, що війна в Україні є конкурентною і далеко не зайшла в глухий кут. Українські сили перевершують російські сили за інноваціями як у військових технологіях, так і в застосуванні цих нових технологій в ефективних оперативних концепціях, які можуть допомогти українським силам вийти з позиційної війни. Україна використовує механізовану техніку в тактичних маневрах способами, які були неможливими ще 12 місяців тому. Здатність росії проводити місії з інфільтрації, ймовірно, продовжуватиме погіршуватися, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності відсуває логістику та передові оперативні бази росії далі від лінії фронту, зменшуючи ресурси для підтримки піхоти, яка відповідає за місії з інфільтрації. Україна може масштабувати ці наслідки, якщо міжнародні партнери належним чином забезпечать її ресурсами.
Перевага України в ударах середньої дальності, звісно, не є постійною, і росія, ймовірно, зрештою розробить контрзаходи для пом'якшення переваг України. Таким чином, міжнародні партнери України мають рідкісну та обмежену в часі можливість допомогти Україні скористатися сприятливою динамікою поля бою, поки Україна має перевагу.
Ключові моменти :
• Темпи просування росії різко знижуються під час російського весняно-літнього наступу 2026 року;
• росія втрачає більше солдатів, отримуючи менше здобутків, при цьому щомісячні втрати серед росіян, як повідомляється, перевищують щомісячний набір з грудня 2025 року;
• Україна вперше з 2023 року починає відвойовувати більше територій, ніж втрачає;
• нещодавні контратаки України мають унікальні характеристики та відхиляються від ключових тенденцій, які визначали позиційний характер війни з 2023 року;
• Україна вперше з 2023 року проводить схему частіших механізованих контратак на тактичному рівні;
• оперативне планування українського командування вдосконалюється;
• контратаки України на початку 2026 року на півдні були успішними, ймовірно, завдяки кращому плануванню та підготовці поля бою;
• Україна проводить узгоджену кампанію з придушення та знищення російських засобів протиповітряної оборони з кінця 2025 року, щоб сформувати поле бою в рамках більш складного планування кампанії;
• Україна значно активізувала свою ударну кампанію середньої дальності по динамічних цілях навесні 2026 року, щоб погіршити російську логістику на оперативній глибині перед запланованим українським маневром;
• українські війська почали активно порушувати логістику російських залізниць в окупованій Україні та західних регіонах росії навесні 2026 року;
• українські удари середньої дальності вже досягають помітних оперативних наслідків, включаючи зниження здатності росії використовувати ключову російську автомагістраль, що з'єднує росію з окупованим Кримом, та глобальні зони сполучення навколо Донецька;
• українські війська рішуче перехопили ініціативу в ударах середньої дальності, використовуючи нові технології, такі як ударний БПЛА Hornet виробництва США, серед інших систем;
• українські війська досягають тимчасової тактичної переваги у дронах на деяких секторах фронту, що уповільнює російські наступальні операції, знижуючи їх ефективність;
• українські війська, ймовірно, досягли тактичної переваги у дронах в певних секторах фронту після зниження можливостей росії щодо використання дронів наприкінці 2025 - початку 2026 року, головним чином шляхом придушення позицій запуску дронів та все частішого перехоплення російських тактичних БПЛА;
• погіршення російських сил Україною на оперативній глибині в поєднанні з перевагою дронів на тактичному рівні, ймовірно, створює вразливості в російських лініях;
• українська кампанія ударів середньої дальності, ймовірно, далека від свого апогею, якщо припустити подальшу підтримку з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна отримає нову зброю, здатну вразити оперативний тил росії.
Посилання на повний звіт - https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/ukraines-intermediate-range-strike-campaign-and-new-mechanized-attacks-herald-the-start-of-a-new-phase-of-the-war/ тут.
@ (мова оригіналу):
" Рыбарь
Проблемы с логистикой глубже чем кажутся.
В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями.
Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная.
🔻Что происходит на фронте?
➡️В районе Каменского противник атакует уже давно и смог продвинуться на нескольких участках, отбросив российские войска: почти утрачены Степногорск и Плавни, а также практически все территориальные приобретения, достигнутые ВС РФ за время наступления, начавшегося в начале 2025 года.
➡️Существует риск, что противник не только восстановит статус-кво, но и сам начнет наступать на рубеже Каменское - Щербаки. Косвенные признаки указывают на то, что на проблемы на данном участке обратили внимание, однако ситуация остается сложной.
➡️Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару. Каждые 20-30 минут местные паблики сообщают о атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения. Целями становятся и сотрудники Запорожской атомной электростанции, о чем официально сообщили ресурсы предприятия.
➡️Это может свидетельствовать о подготовке противником, если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища.
Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС - не тот объект, который стоит подвергать авиаударам.
❗️С учетом того, что украинские формирования уже отчасти парализовали логистику юга России в сухопутном коридоре в Крым, не трудно предположить, что произойдет, если ВСУ смогут проломить оборону ВС РФ на рубеже Каменское - Щербаки.
📌ВС РФ придется перебрасывать подкрепление по пути в сторону условной Васильевки, дороги к которой уже находятся под частыми ударами противника. В случае самого негативного развития ситуации, для стабилизации обстановки потребуется перебросить дополнительные силы по трассам через условный Токмак и более дальние Бердянск и Мариуполь. А как раз по ним сильно нарушена даже доставка гражданских грузов уже сейчас.
❓Что же с этим делать? Вопрос организации ПВО «малого неба» понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Лавинообразный рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, хотя и до них дороги не были безопасными. Как раз к началу мая ВСУ апробировали Hornet'ы, а уже после перемирия начали массированное применение, не давая передышки на выработку тактики противодействия.
До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту (а тыла больше нет), станут той еще лотереей. И чем раньше придет это понимание, тем, надеемся, скорее будут приняты соответствующие организационные решения по защите логистики от дронов. "
Бо добровольци, только добровольци. Причьом - в большінствє іностранниє.
За даними видання, статистика Google Trends та "Яндекс Wordstat" свідчить про різке зростання інтересу до цієї теми. Якщо у січні кількість пошукових запитів, пов'язаних із мобілізаційними приписами, була меншою за 10 тисяч, то вже у квітні вона сягнула близько 40 тисяч.
Совпадєніє?
Правозахисний проєкт "Призыв к совести" повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією.
Раніше правозахисники з проєкту "Идите лесом" повідомляли про випадки вилучення військових квитків у працівників великих компаній із подальшим врученням повісток і мобілізаційних приписів.
У регіонах РФ публікують списки чоловіків для вручення приписів
У березні влада Алтайського краю оприлюднила списки чоловіків, які мають з'явитися для отримання мобілізаційних документів.
Звісно, це ж не українська бусифікація.
Все буде згідно букві закона.
Який на росії, коли треба, суров, но справєдлів.
І єслі родіна скажєт "надо" - народ отвєтіт "єсть!"
Указ щодо "частічной мобілізаціі" від 2022 року ж ***** не скасувало.