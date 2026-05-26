Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи, - ЗМІ

У росії зростає кількість мобілізаційних приписів

Російські військкомати дедалі частіше видають мобілізаційні розпорядження під приводом "уточнення даних". У документах уже вказано, куди з’явитися у разі мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

За даними видання, статистика Google Trends та "Яндекс Wordstat" свідчить про різке зростання інтересу до цієї теми. Якщо у січні кількість пошукових запитів, пов’язаних із мобілізаційними приписами, була меншою за 10 тисяч, то вже у квітні вона сягнула близько 40 тисяч.

До військкоматів активно викликають запасників

Як зазначає The Moscow Times, мобілізаційний припис містить інструкції на випадок оголошення мобілізації - куди прибути, коли та що необхідно мати із собою.

Правозахисний проєкт "Призыв к совести" повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією.

Раніше правозахисники з проєкту "Идите лесом" повідомляли про випадки вилучення військових квитків у працівників великих компаній із подальшим врученням повісток і мобілізаційних приписів.

У регіонах РФ публікують списки чоловіків для вручення приписів

У березні влада Алтайського краю оприлюднила списки чоловіків, які мають з’явитися для отримання мобілізаційних документів.

Про аналогічні випадки також повідомляли жителі Новосибірська та Челябінської області. Один зі співрозмовників видання заявив, що військкомати "працюють за командами, перевіряють усіх і додають людей до групи тих, хто може бути корисним армії", назвавши це підготовкою до можливої загальної мобілізації та відбором кандидатів.

Ніхто там не повстане, страна рабов. Будь йти на убій мовчки, понуривши голови
Готують "м'ясо" до "м'ясних штурмів"? Бо ні маси танків, ні БМП, для "танкавай лавины, спасобнай дайти да Ла-манша", у них вже немає...
А вот теперь начнется движуха на **********!!!🤪
показати весь коментар
26.05.2026 07:29 Відповісти
Треба підготуватись і мати щонайменше по три дрона на кожне московитське рило.
показати весь коментар
26.05.2026 07:36 Відповісти
Закінчились контрактники? Немає чим в м'ясні штурми ходити та захоплювати території.
показати весь коментар
26.05.2026 07:36 Відповісти
Зрозуміли що на контракт ідуть нікчемні самогубці,в яких жизнь копейка.Толку з них небагато,а гроші летять.Тому будуть мобити
показати весь коментар
26.05.2026 08:11 Відповісти
На скільки відомо у них немає стільки навчальних центрів, щоб збільшити мобілізаційний ресурс, це похоже що скінчились добровольці за кілька млн. дерев'яних. Тепер буде відлов моб. ресурса. Все йде по плану, як каже очільник кремля.
показати весь коментар
26.05.2026 07:40 Відповісти
ну мобресурсу нажаль у них як гівна
показати весь коментар
26.05.2026 09:28 Відповісти
Так. Як гівна. Але і цей їхній мобресурс - гівно - його не зможуть погнати під дрони, як контрактне м'ясо із зеків і іншої швалі. Цей ресурс уже цінує своє життя. Усі забувають, що 99% кацапів - сцикливе бидло, яке нас ненавидить, але хоче, щоб воював хтось інший.
показати весь коментар
26.05.2026 09:56 Відповісти
Кацапи,як це завжди було,спи*дять у нас термін "ухилянт",чи якось по-іншому будуть своїх сцикунів називати?
показати весь коментар
26.05.2026 09:48 Відповісти
Так, а в срср, на скільки я пам'ятаю, завжди це було. З 15 років хлопці у школі проходили медкомісії, ставали на облік, а після служби у армії при постановці на облік отримували оті приписи. Дивно, що у нас ця система не працює.
показати весь коментар
26.05.2026 07:41 Відповісти
Нічого дивного. Про яку систему мова? У нас навіть строкову військову службу відмінили. То кому видавати оті приписи? (
показати весь коментар
26.05.2026 07:53 Відповісти
Ти плутаєш облік і мобілізацію
показати весь коментар
26.05.2026 08:25 Відповісти
Иметь при себе черный пакет. )
показати весь коментар
26.05.2026 07:42 Відповісти
Але не все так невтішно - західні аналітики сповнені оптимізму.

@ (у перекладі):
Ми називаємо це так: війна в Україні вступила в нову фазу.
Україна активно кидає виклик позиційному характеру війни, яка домінує на полі бою з 2023 року.

Дані про бойові дії росії свідчать про те, що характер війни змінюється на користь українських сил - принаймні поки що. Темпи просування російських сил стагнують, тоді як українські сили використовують нові тактики та оперативні концепції, намагаючись вийти з позиційної війни. Однак ні росія, ні Україна поки що не можуть проводити оперативні маневри.

Суть у тому, що війна в Україні є конкурентною і далеко не зайшла в глухий кут. Українські сили перевершують російські сили за інноваціями як у військових технологіях, так і в застосуванні цих нових технологій в ефективних оперативних концепціях, які можуть допомогти українським силам вийти з позиційної війни. Україна використовує механізовану техніку в тактичних маневрах способами, які були неможливими ще 12 місяців тому. Здатність росії проводити місії з інфільтрації, ймовірно, продовжуватиме погіршуватися, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності відсуває логістику та передові оперативні бази росії далі від лінії фронту, зменшуючи ресурси для підтримки піхоти, яка відповідає за місії з інфільтрації. Україна може масштабувати ці наслідки, якщо міжнародні партнери належним чином забезпечать її ресурсами.

Перевага України в ударах середньої дальності, звісно, ​​не є постійною, і росія, ймовірно, зрештою розробить контрзаходи для пом'якшення переваг України. Таким чином, міжнародні партнери України мають рідкісну та обмежену в часі можливість допомогти Україні скористатися сприятливою динамікою поля бою, поки Україна має перевагу.

Ключові моменти :

• Темпи просування росії різко знижуються під час російського весняно-літнього наступу 2026 року;

• росія втрачає більше солдатів, отримуючи менше здобутків, при цьому щомісячні втрати серед росіян, як повідомляється, перевищують щомісячний набір з грудня 2025 року;

• Україна вперше з 2023 року починає відвойовувати більше територій, ніж втрачає;

• нещодавні контратаки України мають унікальні характеристики та відхиляються від ключових тенденцій, які визначали позиційний характер війни з 2023 року;

• Україна вперше з 2023 року проводить схему частіших механізованих контратак на тактичному рівні;

• оперативне планування українського командування вдосконалюється;

• контратаки України на початку 2026 року на півдні були успішними, ймовірно, завдяки кращому плануванню та підготовці поля бою;

• Україна проводить узгоджену кампанію з придушення та знищення російських засобів протиповітряної оборони з кінця 2025 року, щоб сформувати поле бою в рамках більш складного планування кампанії;

• Україна значно активізувала свою ударну кампанію середньої дальності по динамічних цілях навесні 2026 року, щоб погіршити російську логістику на оперативній глибині перед запланованим українським маневром;

• українські війська почали активно порушувати логістику російських залізниць в окупованій Україні та західних регіонах росії навесні 2026 року;

• українські удари середньої дальності вже досягають помітних оперативних наслідків, включаючи зниження здатності росії використовувати ключову російську автомагістраль, що з'єднує росію з окупованим Кримом, та глобальні зони сполучення навколо Донецька;

• українські війська рішуче перехопили ініціативу в ударах середньої дальності, використовуючи нові технології, такі як ударний БПЛА Hornet виробництва США, серед інших систем;

• українські війська досягають тимчасової тактичної переваги у дронах на деяких секторах фронту, що уповільнює російські наступальні операції, знижуючи їх ефективність;

• українські війська, ймовірно, досягли тактичної переваги у дронах в певних секторах фронту після зниження можливостей росії щодо використання дронів наприкінці 2025 - початку 2026 року, головним чином шляхом придушення позицій запуску дронів та все частішого перехоплення російських тактичних БПЛА;

• погіршення російських сил Україною на оперативній глибині в поєднанні з перевагою дронів на тактичному рівні, ймовірно, створює вразливості в російських лініях;

• українська кампанія ударів середньої дальності, ймовірно, далека від свого апогею, якщо припустити подальшу підтримку з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна отримає нову зброю, здатну вразити оперативний тил росії.

Посилання на повний звіт - https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/ukraines-intermediate-range-strike-campaign-and-new-mechanized-attacks-herald-the-start-of-a-new-phase-of-the-war/ тут.

показати весь коментар
26.05.2026 07:44 Відповісти
На пітьмі Z-мілблогери б'ють на сполох:

@ (мова оригіналу):

" Рыбарь

Проблемы с логистикой глубже чем кажутся.

В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями.

Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная.

🔻Что происходит на фронте?

➡️В районе Каменского противник атакует уже давно и смог продвинуться на нескольких участках, отбросив российские войска: почти утрачены Степногорск и Плавни, а также практически все территориальные приобретения, достигнутые ВС РФ за время наступления, начавшегося в начале 2025 года.

➡️Существует риск, что противник не только восстановит статус-кво, но и сам начнет наступать на рубеже Каменское - Щербаки. Косвенные признаки указывают на то, что на проблемы на данном участке обратили внимание, однако ситуация остается сложной.

➡️Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару. Каждые 20-30 минут местные паблики сообщают о атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения. Целями становятся и сотрудники Запорожской атомной электростанции, о чем официально сообщили ресурсы предприятия.

➡️Это может свидетельствовать о подготовке противником, если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища.

Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС - не тот объект, который стоит подвергать авиаударам.

❗️С учетом того, что украинские формирования уже отчасти парализовали логистику юга России в сухопутном коридоре в Крым, не трудно предположить, что произойдет, если ВСУ смогут проломить оборону ВС РФ на рубеже Каменское - Щербаки.

📌ВС РФ придется перебрасывать подкрепление по пути в сторону условной Васильевки, дороги к которой уже находятся под частыми ударами противника. В случае самого негативного развития ситуации, для стабилизации обстановки потребуется перебросить дополнительные силы по трассам через условный Токмак и более дальние Бердянск и Мариуполь. А как раз по ним сильно нарушена даже доставка гражданских грузов уже сейчас.

❓Что же с этим делать? Вопрос организации ПВО «малого неба» понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Лавинообразный рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, хотя и до них дороги не были безопасными. Как раз к началу мая ВСУ апробировали Hornet'ы, а уже после перемирия начали массированное применение, не давая передышки на выработку тактики противодействия.

До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту (а тыла больше нет), станут той еще лотереей. И чем раньше придет это понимание, тем, надеемся, скорее будут приняты соответствующие организационные решения по защите логистики от дронов. "
показати весь коментар
26.05.2026 07:54 Відповісти
Тривожно на пітьмі:

показати весь коментар
26.05.2026 08:24 Відповісти
тупі кацапи. Є просте рішення - встановив "мангал" на кабіну, і їдь собі спокійно.
показати весь коментар
26.05.2026 09:02 Відповісти
ЗСУ на даний момент і ще рік може бути лише в обороні. Для відвоювання теріторій потрібно ще накопичувати ресурси і організовувати наступи. Поки що до цього ще далеко. Ніяких переваг ще не досягнуто. Ха ха ха.
показати весь коментар
26.05.2026 08:37 Відповісти
Так. Війна триватиме до кінця 2028 року - доки Тромб посідає своє крісло в Овальному кабінеті
показати весь коментар
26.05.2026 08:54 Відповісти
більше-більше дронів
показати весь коментар
26.05.2026 08:54 Відповісти
от дивуюсь кацапам... можно ж було не виїжджати до господарств для забою худоби, а просто розіслать прєдпісанія, і хай би худоба сама йшла своїм пєшком на забій.
показати весь коментар
26.05.2026 08:58 Відповісти
"Сортир" всіх росіян перемеле на м'ясо! Туди їм і дорога...
показати весь коментар
26.05.2026 09:01 Відповісти
"Та нехай собі як знають Божеволіють, конають, - Нам своє робить"
показати весь коментар
26.05.2026 09:07 Відповісти
Та ні. Всім же відомо: на росії немає і ніколи не було ніякої мобілізації.
Бо добровольци, только добровольци. Причьом - в большінствє іностранниє.
показати весь коментар
26.05.2026 09:11 Відповісти
Бусифікують,а не викликають...
показати весь коментар
26.05.2026 09:25 Відповісти
Мета: кардинально знизити поголів*я уззкіх !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.05.2026 09:26 Відповісти
Ничего не понятно, что за предписание, что за запасники. Получается просто уточнили данные у кого то. Минута перемоги
показати весь коментар
26.05.2026 09:36 Відповісти
Ну так і у нас теж "оповіщують та уточнюють".
За даними видання, статистика Google Trends та "Яндекс Wordstat" свідчить про різке зростання інтересу до цієї теми. Якщо у січні кількість пошукових запитів, пов'язаних із мобілізаційними приписами, була меншою за 10 тисяч, то вже у квітні вона сягнула близько 40 тисяч.
Совпадєніє?
Правозахисний проєкт "Призыв к совести" повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією.
Раніше правозахисники з проєкту "Идите лесом" повідомляли про випадки вилучення військових квитків у працівників великих компаній із подальшим врученням повісток і мобілізаційних приписів.

У регіонах РФ публікують списки чоловіків для вручення приписів
У березні влада Алтайського краю оприлюднила списки чоловіків, які мають з'явитися для отримання мобілізаційних документів.

Звісно, це ж не українська бусифікація.
Все буде згідно букві закона.
Який на росії, коли треба, суров, но справєдлів.
І єслі родіна скажєт "надо" - народ отвєтіт "єсть!"
Указ щодо "частічной мобілізаціі" від 2022 року ж ***** не скасувало.
показати весь коментар
26.05.2026 09:48 Відповісти
Я прочитал статью сразу, кому-то дали предписание, каким то запасникам. То есть их я так понял и отпустили
показати весь коментар
26.05.2026 10:03 Відповісти
Кацапи розпочали мобілізацію, а Голобородько продовжує "бусифікацію". З цього дня розпочався відлік днів, коли Потужний намастить "лижі".
показати весь коментар
26.05.2026 09:52 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2026 09:56 Відповісти
 
 