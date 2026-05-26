Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи, - ЗМІ

Російські військкомати дедалі частіше видають мобілізаційні розпорядження під приводом "уточнення даних". У документах уже вказано, куди з’явитися у разі мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

За даними видання, статистика Google Trends та "Яндекс Wordstat" свідчить про різке зростання інтересу до цієї теми. Якщо у січні кількість пошукових запитів, пов’язаних із мобілізаційними приписами, була меншою за 10 тисяч, то вже у квітні вона сягнула близько 40 тисяч.

До військкоматів активно викликають запасників

Як зазначає The Moscow Times, мобілізаційний припис містить інструкції на випадок оголошення мобілізації - куди прибути, коли та що необхідно мати із собою.

Правозахисний проєкт "Призыв к совести" повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією.

Раніше правозахисники з проєкту "Идите лесом" повідомляли про випадки вилучення військових квитків у працівників великих компаній із подальшим врученням повісток і мобілізаційних приписів.

У регіонах РФ публікують списки чоловіків для вручення приписів

У березні влада Алтайського краю оприлюднила списки чоловіків, які мають з’явитися для отримання мобілізаційних документів.

Про аналогічні випадки також повідомляли жителі Новосибірська та Челябінської області. Один зі співрозмовників видання заявив, що військкомати "працюють за командами, перевіряють усіх і додають людей до групи тих, хто може бути корисним армії", назвавши це підготовкою до можливої загальної мобілізації та відбором кандидатів.

