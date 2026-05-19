Путін може оголосити мобілізацію після виборів у Держдуму, - Офіс президента

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Україна не виключає можливості мобілізації в Росії після виборів до Держдуми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, українська сторона розглядає такий сценарій як можливий розвиток подій після виборчого циклу в Росії.

"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", - зазначив Паліса, відповідаючи на питання щодо ймовірної мобілізації.

Він додав, що Україна враховує подібні ризики у своїх плануваннях і буде реагувати відповідно, однак деталей можливих заходів не уточнив.

У Офісі президента підкреслили, що розглядають різні сценарії подальших дій Кремля, включно з потенційним посиленням мобілізаційних заходів у Росії.

Мобілізація в РФ

Станом на 2026 рік мобілізація в РФ фактично перейшла в перманентний режим, але без оголошення нової "великої хвилі" як у 2022 році. Після "часткової мобілізації" 2022 року (≈300 тис. людей) нову загальну мобілізацію Кремль офіційно не запускав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч РФ планує рекрутувати понад 400 тис. військових, активність на фронті зростає, - Сирський

Основний акцент зараз зроблено на контрактну службу: людей активно вербують через військкомати, регіональні програми та інколи через тиск на підприємства й бюджетні установи. Через це багато аналітиків описують ситуацію як приховану або "розпорошену" мобілізацію, коли вона не оформлена одним указом, але відбувається постійно.

Крім того, в Росії змінюється система строкового призову - він став практично безперервним протягом року, що дозволяє стабільно поповнювати армію без окремих сезонних кампаній. Паралельно обговорюється і розширення використання резервістів, щоб у разі потреби швидко залучати їх без формального оголошення нової мобілізації.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації. Крім того, він вважає, що блокування соцмереж у Росії також може бути пов'язано із великою мобілізацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підприємства у Рязанській області РФ зобов’язали відправити до 5 працівників на війну проти України