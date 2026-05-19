Путін може оголосити мобілізацію після виборів у Держдуму, - Офіс президента
Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Україна не виключає можливості мобілізації в Росії після виборів до Держдуми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.
За його словами, українська сторона розглядає такий сценарій як можливий розвиток подій після виборчого циклу в Росії.
"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", - зазначив Паліса, відповідаючи на питання щодо ймовірної мобілізації.
Він додав, що Україна враховує подібні ризики у своїх плануваннях і буде реагувати відповідно, однак деталей можливих заходів не уточнив.
У Офісі президента підкреслили, що розглядають різні сценарії подальших дій Кремля, включно з потенційним посиленням мобілізаційних заходів у Росії.
Мобілізація в РФ
Станом на 2026 рік мобілізація в РФ фактично перейшла в перманентний режим, але без оголошення нової "великої хвилі" як у 2022 році. Після "часткової мобілізації" 2022 року (≈300 тис. людей) нову загальну мобілізацію Кремль офіційно не запускав.
Основний акцент зараз зроблено на контрактну службу: людей активно вербують через військкомати, регіональні програми та інколи через тиск на підприємства й бюджетні установи. Через це багато аналітиків описують ситуацію як приховану або "розпорошену" мобілізацію, коли вона не оформлена одним указом, але відбувається постійно.
Крім того, в Росії змінюється система строкового призову - він став практично безперервним протягом року, що дозволяє стабільно поповнювати армію без окремих сезонних кампаній. Паралельно обговорюється і розширення використання резервістів, щоб у разі потреби швидко залучати їх без формального оголошення нової мобілізації.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації. Крім того, він вважає, що блокування соцмереж у Росії також може бути пов'язано із великою мобілізацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теперішній завгосп довіряє: камєнь ножніци бумага!
А дані розвідки що кажуть?
так же само як почав тянутися до сармата
вибили ключову ланку в управлінні державою, фен шуй.
андрєй довіряв вуду з голками та цифрам від вєронікі.
кому довіряє буданго ялтінскій?
таро? хрустальному шару? камєнь ножніци бумага?
Якщо б міг і хотів, то вже давно б оголосив. Але результати попередньої, навіть часткової, мобілізації там нікому, м'яко кажучі, не сподобалися. Тому повторювати її ще раз не будуть.
Тим більше що рейтинги ***** зараз далекі від 22го року, коли це все хоч якось прокатило.