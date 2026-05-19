Путін може оголосити мобілізацію після виборів у Держдуму, - Офіс президента

Мобілізація в РФ після виборів: Україна оцінює можливі сценарії

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Україна не виключає можливості мобілізації в Росії після виборів до Держдуми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, українська сторона розглядає такий сценарій як можливий розвиток подій після виборчого циклу в Росії.

"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", - зазначив Паліса, відповідаючи на питання щодо ймовірної мобілізації.

Він додав, що Україна враховує подібні ризики у своїх плануваннях і буде реагувати відповідно, однак деталей можливих заходів не уточнив.

У Офісі президента підкреслили, що розглядають різні сценарії подальших дій Кремля, включно з потенційним посиленням мобілізаційних заходів у Росії.

Мобілізація в РФ

Станом на 2026 рік мобілізація в РФ фактично перейшла в перманентний режим, але без оголошення нової "великої хвилі" як у 2022 році. Після "часткової мобілізації" 2022 року (≈300 тис. людей) нову загальну мобілізацію Кремль офіційно не запускав.

Основний акцент зараз зроблено на контрактну службу: людей активно вербують через військкомати, регіональні програми та інколи через тиск на підприємства й бюджетні установи. Через це багато аналітиків описують ситуацію як приховану або "розпорошену" мобілізацію, коли вона не оформлена одним указом, але відбувається постійно.

Крім того, в Росії змінюється система строкового призову - він став практично безперервним протягом року, що дозволяє стабільно поповнювати армію без окремих сезонних кампаній. Паралельно обговорюється і розширення використання резервістів, щоб у разі потреби швидко залучати їх без формального оголошення нової мобілізації.

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації. Крім того, він вважає, що блокування соцмереж у Росії також може бути пов'язано із великою мобілізацією.

коли вибори так і не написали
19.05.2026 10:01 Відповісти
В октябре. Как раз под зиму самое лучшее время мобилизацию объявлять. Пока соберут дурачков, пока как то обмундируют, пока как то научат за автомат держаться - уже и осенняя распутица, и зеленка сошла. Короче аналитика как всегда - может объявит, может не объявит.
19.05.2026 10:04 Відповісти
Вже в котрий раз може оголосити мобілізацію?
19.05.2026 10:02 Відповісти
Буданга з картами Таро вже транслює свої видіння з Офісу Зелеского.
19.05.2026 10:04 Відповісти
Треба вже Вероніку Феншуй на оклад ставить. Шоб стаж пенсійний ішов людині
19.05.2026 10:09 Відповісти
вєроніка, то папєрєдніка!
теперішній завгосп довіряє: камєнь ножніци бумага!
19.05.2026 10:27 Відповісти
Все на рівні здогадок і "може", від відомства кол.голови розвідки.
А дані розвідки що кажуть?
19.05.2026 10:06 Відповісти
Так у них же попередню мобілізацію ніхто не відміняв
19.05.2026 10:08 Відповісти
Ну вчора оголосили ,що є Каби.Що,більше штиків буде в москалів?))
19.05.2026 10:11 Відповісти
чергова лякалка від кремля, не віддасте Донбасс - оголошу мобілізацію.
так же само як почав тянутися до сармата
19.05.2026 10:11 Відповісти
чергова лякалка від зелених дегенератів!!!
19.05.2026 10:21 Відповісти
Може оголосити. А може не оголосити. З такою точністю аналітики не дивно що проґавили агресію
19.05.2026 10:13 Відповісти
Я дивлюсь в ОПі гадалка Вєроаніка продовжує працювати.
19.05.2026 10:16 Відповісти
Ніяка мобілізація диктатору ***** вже не допоможе, кілька мільйонів кацапів будуть знищені і усі українські території звільнені!
19.05.2026 10:19 Відповісти
бачите?
вибили ключову ланку в управлінні державою, фен шуй.
андрєй довіряв вуду з голками та цифрам від вєронікі.
кому довіряє буданго ялтінскій?
таро? хрустальному шару? камєнь ножніци бумага?
19.05.2026 10:25 Відповісти
Офіс прізідєнта постійно розповсюджує якусь тупу херню !
19.05.2026 10:28 Відповісти
Може об'явить, може не об'явить. Гадання на кавовій гущі, не один Дерьмак до гадалок бігае.
19.05.2026 10:28 Відповісти
Та сама лякалка, ми її чуємо кожен рік.

Якщо б міг і хотів, то вже давно б оголосив. Але результати попередньої, навіть часткової, мобілізації там нікому, м'яко кажучі, не сподобалися. Тому повторювати її ще раз не будуть.

Тим більше що рейтинги ***** зараз далекі від 22го року, коли це все хоч якось прокатило.
19.05.2026 10:47 Відповісти
Тим більше в них йде прихована мобілізація, що цим "спітчем" хотіла ця сумнівна організація сказати? Я хз
19.05.2026 11:24 Відповісти
Це малоймовірний сценарій і сподіваться на їхню мобілізацію не треба.
19.05.2026 11:19 Відповісти
Офіс простроченого президента України продовжує страшилки далі викладати, то центри прийняття рішень хочуть знести, то постійно вбити "вбитого" унюха то ще щось, вони наприклад можуть ще багато мобілізацій провести тому що народу ще набагато більше ніж в Україні а в Україні? Ще пару років такої ганебної, безглуздої мобілізації по принципу "аби кого" то банально нікому буде сміття вивозити чи в автобусі їздити🤦
19.05.2026 11:23 Відповісти
 
 