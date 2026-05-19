РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10040 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
1 234 17

Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, - Офис президента

Мобилизация в РФ после выборов: Украина оценивает возможные сценарии

Заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Украина не исключает возможности мобилизации в России после выборов в Госдуму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью 24 каналу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, украинская сторона рассматривает такой сценарий как возможное развитие событий после избирательного цикла в России.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий", - отметил Палиса, отвечая на вопрос о вероятной мобилизации.

Он добавил, что Украина учитывает подобные риски в своих планах и будет реагировать соответствующим образом, однако подробностей возможных мер не уточнил.

В Офисе президента подчеркнули, что рассматривают различные сценарии дальнейших действий Кремля, включая потенциальное усиление мобилизационных мер в России.

Мобилизация в РФ

По состоянию на 2026 год мобилизация в РФ фактически перешла в перманентный режим, но без объявления новой "большой волны", как в 2022 году. После "частичной мобилизации" 2022 года (≈300 тыс. человек) новую всеобщую мобилизацию Кремль официально не запускал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году РФ планирует набрать более 400 тыс. военных, активность на фронте растет, - Сырский

Основной акцент сейчас сделан на контрактную службу: людей активно вербуют через военкоматы, региональные программы и иногда через давление на предприятия и бюджетные учреждения. Из-за этого многие аналитики описывают ситуацию как скрытую или "разобщенную" мобилизацию, когда она не оформлена одним указом, но происходит постоянно.

Кроме того, в России меняется система срочного призыва - он стал практически непрерывным в течение года, что позволяет стабильно пополнять армию без отдельных сезонных кампаний. Параллельно обсуждается и расширение использования резервистов, чтобы в случае необходимости быстро привлекать их без формального объявления новой мобилизации.

Что предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации. Кроме того, он считает, что блокировка соцсетей в России также может быть связана с большой мобилизацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприятия в Рязанской области РФ обязали отправить до 5 работников на войну против Украины

Автор: 

россия (97570) мобилизация (3071) Палиса Павел (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
коли вибори так і не написали
показать весь комментарий
19.05.2026 10:01 Ответить
+2
Треба вже Вероніку Феншуй на оклад ставить. Шоб стаж пенсійний ішов людині
показать весь комментарий
19.05.2026 10:09 Ответить
+1
В октябре. Как раз под зиму самое лучшее время мобилизацию объявлять. Пока соберут дурачков, пока как то обмундируют, пока как то научат за автомат держаться - уже и осенняя распутица, и зеленка сошла. Короче аналитика как всегда - может объявит, может не объявит.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли вибори так і не написали
показать весь комментарий
19.05.2026 10:01 Ответить
В октябре. Как раз под зиму самое лучшее время мобилизацию объявлять. Пока соберут дурачков, пока как то обмундируют, пока как то научат за автомат держаться - уже и осенняя распутица, и зеленка сошла. Короче аналитика как всегда - может объявит, может не объявит.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:04 Ответить
Вже в котрий раз може оголосити мобілізацію?
показать весь комментарий
19.05.2026 10:02 Ответить
Буданга з картами Таро вже транслює свої видіння з Офісу Зелеского.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:04 Ответить
Треба вже Вероніку Феншуй на оклад ставить. Шоб стаж пенсійний ішов людині
показать весь комментарий
19.05.2026 10:09 Ответить
вєроніка, то папєрєдніка!
теперішній завгосп довіряє: камєнь ножніци бумага!
показать весь комментарий
19.05.2026 10:27 Ответить
Все на рівні здогадок і "може", від відомства кол.голови розвідки.
А дані розвідки що кажуть?
показать весь комментарий
19.05.2026 10:06 Ответить
Так у них же попередню мобілізацію ніхто не відміняв
показать весь комментарий
19.05.2026 10:08 Ответить
Ну вчора оголосили ,що є Каби.Що,більше штиків буде в москалів?))
показать весь комментарий
19.05.2026 10:11 Ответить
чергова лякалка від кремля, не віддасте Донбасс - оголошу мобілізацію.
так же само як почав тянутися до сармата
показать весь комментарий
19.05.2026 10:11 Ответить
чергова лякалка від зелених дегенератів!!!
показать весь комментарий
19.05.2026 10:21 Ответить
Може оголосити. А може не оголосити. З такою точністю аналітики не дивно що проґавили агресію
показать весь комментарий
19.05.2026 10:13 Ответить
Я дивлюсь в ОПі гадалка Вєроаніка продовжує працювати.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:16 Ответить
Ніяка мобілізація диктатору ***** вже не допоможе, кілька мільйонів кацапів будуть знищені і усі українські території звільнені!
показать весь комментарий
19.05.2026 10:19 Ответить
бачите?
вибили ключову ланку в управлінні державою, фен шуй.
андрєй довіряв вуду з голками та цифрам від вєронікі.
кому довіряє буданго ялтінскій?
таро? хрустальному шару? камєнь ножніци бумага?
показать весь комментарий
19.05.2026 10:25 Ответить
Офіс прізідєнта постійно розповсюджує якусь тупу херню !
показать весь комментарий
19.05.2026 10:28 Ответить
Може об'явить, може не об'явить. Гадання на кавовій гущі, не один Дерьмак до гадалок бігае.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:28 Ответить
 
 