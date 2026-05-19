Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, - Офис президента

Заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Украина не исключает возможности мобилизации в России после выборов в Госдуму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью 24 каналу.

По его словам, украинская сторона рассматривает такой сценарий как возможное развитие событий после избирательного цикла в России.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий", - отметил Палиса, отвечая на вопрос о вероятной мобилизации.

Он добавил, что Украина учитывает подобные риски в своих планах и будет реагировать соответствующим образом, однако подробностей возможных мер не уточнил.

В Офисе президента подчеркнули, что рассматривают различные сценарии дальнейших действий Кремля, включая потенциальное усиление мобилизационных мер в России.

Мобилизация в РФ

По состоянию на 2026 год мобилизация в РФ фактически перешла в перманентный режим, но без объявления новой "большой волны", как в 2022 году. После "частичной мобилизации" 2022 года (≈300 тыс. человек) новую всеобщую мобилизацию Кремль официально не запускал.

Основной акцент сейчас сделан на контрактную службу: людей активно вербуют через военкоматы, региональные программы и иногда через давление на предприятия и бюджетные учреждения. Из-за этого многие аналитики описывают ситуацию как скрытую или "разобщенную" мобилизацию, когда она не оформлена одним указом, но происходит постоянно.

Кроме того, в России меняется система срочного призыва - он стал практически непрерывным в течение года, что позволяет стабильно пополнять армию без отдельных сезонных кампаний. Параллельно обсуждается и расширение использования резервистов, чтобы в случае необходимости быстро привлекать их без формального объявления новой мобилизации.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации. Кроме того, он считает, что блокировка соцсетей в России также может быть связана с большой мобилизацией.

