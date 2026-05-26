5 875 27

Россиян вызывают в военкоматы и выдают мобилизационные призывы, - СМИ

В России растет количество мобилизационных приказов

Российские военкоматы всё чаще выдают мобилизационные приказы под предлогом "уточнения данных". В документах уже указано, куда следует явиться в случае мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, статистика Google Trends и "Яндекс Wordstat" свидетельствует о резком росте интереса к этой теме. Если в январе количество поисковых запросов, связанных с мобилизационными приказами, было менее 10 тысяч, то уже в апреле оно достигло около 40 тысяч.

В военкоматы активно вызывают запасников

Как отмечает The Moscow Times, мобилизационная повестка содержит инструкции на случай объявления мобилизации - куда прибыть, когда и что необходимо иметь при себе.

Правозащитный проект "Призыв к совести" сообщает, что особенно активно в военкоматы вызывают запасников. Им предлагают вступить в резерв или подписать контракт с российской армией.

Ранее правозащитники из проекта "Идите лесом" сообщали о случаях изъятия военных билетов у сотрудников крупных компаний с последующим вручением повесток и мобилизационных предписаний.

В регионах РФ публикуют списки мужчин для вручения призывных указов

В марте власти Алтайского края обнародовали списки мужчин, которые должны явиться для получения мобилизационных документов.

Об аналогичных случаях также сообщали жители Новосибирска и Челябинской области. Один из собеседников издания заявил, что военкоматы "работают по командам, проверяют всех и добавляют людей в группу тех, кто может быть полезен армии", назвав это подготовкой к возможной всеобщей мобилизации и отбором кандидатов.

Топ комментарии
Ніхто там не повстане, страна рабов. Будь йти на убій мовчки, понуривши голови
26.05.2026 07:24 Ответить
26.05.2026 07:28 Ответить
Готують "м'ясо" до "м'ясних штурмів"? Бо ні маси танків, ні БМП, для "танкавай лавины, спасобнай дайти да Ла-манша", у них вже немає...
26.05.2026 07:22 Ответить
26.05.2026 07:22 Ответить
26.05.2026 07:24 Ответить
26.05.2026 07:28 Ответить
А вот теперь начнется движуха на **********!!!🤪
26.05.2026 07:29 Ответить
Треба підготуватись і мати щонайменше по три дрона на кожне московитське рило.
26.05.2026 07:36 Ответить
Закінчились контрактники? Немає чим в м'ясні штурми ходити та захоплювати території.
26.05.2026 07:36 Ответить
Зрозуміли що на контракт ідуть нікчемні самогубці,в яких жизнь копейка.Толку з них небагато,а гроші летять.Тому будуть мобити
26.05.2026 08:11 Ответить
На скільки відомо у них немає стільки навчальних центрів, щоб збільшити мобілізаційний ресурс, це похоже що скінчились добровольці за кілька млн. дерев'яних. Тепер буде відлов моб. ресурса. Все йде по плану, як каже очільник кремля.
26.05.2026 07:40 Ответить
ну мобресурсу нажаль у них як гівна
26.05.2026 09:28 Ответить
Так, а в срср, на скільки я пам'ятаю, завжди це було. З 15 років хлопці у школі проходили медкомісії, ставали на облік, а після служби у армії при постановці на облік отримували оті приписи. Дивно, що у нас ця система не працює.
26.05.2026 07:41 Ответить
Нічого дивного. Про яку систему мова? У нас навіть строкову військову службу відмінили. То кому видавати оті приписи? (
26.05.2026 07:53 Ответить
Ти плутаєш облік і мобілізацію
26.05.2026 08:25 Ответить
Иметь при себе черный пакет. )
26.05.2026 07:42 Ответить
Але не все так невтішно - західні аналітики сповнені оптимізму.

@ (у перекладі):
Ми називаємо це так: війна в Україні вступила в нову фазу.
Україна активно кидає виклик позиційному характеру війни, яка домінує на полі бою з 2023 року.

Дані про бойові дії росії свідчать про те, що характер війни змінюється на користь українських сил - принаймні поки що. Темпи просування російських сил стагнують, тоді як українські сили використовують нові тактики та оперативні концепції, намагаючись вийти з позиційної війни. Однак ні росія, ні Україна поки що не можуть проводити оперативні маневри.

Суть у тому, що війна в Україні є конкурентною і далеко не зайшла в глухий кут. Українські сили перевершують російські сили за інноваціями як у військових технологіях, так і в застосуванні цих нових технологій в ефективних оперативних концепціях, які можуть допомогти українським силам вийти з позиційної війни. Україна використовує механізовану техніку в тактичних маневрах способами, які були неможливими ще 12 місяців тому. Здатність росії проводити місії з інфільтрації, ймовірно, продовжуватиме погіршуватися, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності відсуває логістику та передові оперативні бази росії далі від лінії фронту, зменшуючи ресурси для підтримки піхоти, яка відповідає за місії з інфільтрації. Україна може масштабувати ці наслідки, якщо міжнародні партнери належним чином забезпечать її ресурсами.

Перевага України в ударах середньої дальності, звісно, ​​не є постійною, і росія, ймовірно, зрештою розробить контрзаходи для пом'якшення переваг України. Таким чином, міжнародні партнери України мають рідкісну та обмежену в часі можливість допомогти Україні скористатися сприятливою динамікою поля бою, поки Україна має перевагу.

Ключові моменти :

• Темпи просування росії різко знижуються під час російського весняно-літнього наступу 2026 року;

• росія втрачає більше солдатів, отримуючи менше здобутків, при цьому щомісячні втрати серед росіян, як повідомляється, перевищують щомісячний набір з грудня 2025 року;

• Україна вперше з 2023 року починає відвойовувати більше територій, ніж втрачає;

• нещодавні контратаки України мають унікальні характеристики та відхиляються від ключових тенденцій, які визначали позиційний характер війни з 2023 року;

• Україна вперше з 2023 року проводить схему частіших механізованих контратак на тактичному рівні;

• оперативне планування українського командування вдосконалюється;

• контратаки України на початку 2026 року на півдні були успішними, ймовірно, завдяки кращому плануванню та підготовці поля бою;

• Україна проводить узгоджену кампанію з придушення та знищення російських засобів протиповітряної оборони з кінця 2025 року, щоб сформувати поле бою в рамках більш складного планування кампанії;

• Україна значно активізувала свою ударну кампанію середньої дальності по динамічних цілях навесні 2026 року, щоб погіршити російську логістику на оперативній глибині перед запланованим українським маневром;

• українські війська почали активно порушувати логістику російських залізниць в окупованій Україні та західних регіонах росії навесні 2026 року;

• українські удари середньої дальності вже досягають помітних оперативних наслідків, включаючи зниження здатності росії використовувати ключову російську автомагістраль, що з'єднує росію з окупованим Кримом, та глобальні зони сполучення навколо Донецька;

• українські війська рішуче перехопили ініціативу в ударах середньої дальності, використовуючи нові технології, такі як ударний БПЛА Hornet виробництва США, серед інших систем;

• українські війська досягають тимчасової тактичної переваги у дронах на деяких секторах фронту, що уповільнює російські наступальні операції, знижуючи їх ефективність;

• українські війська, ймовірно, досягли тактичної переваги у дронах в певних секторах фронту після зниження можливостей росії щодо використання дронів наприкінці 2025 - початку 2026 року, головним чином шляхом придушення позицій запуску дронів та все частішого перехоплення російських тактичних БПЛА;

• погіршення російських сил Україною на оперативній глибині в поєднанні з перевагою дронів на тактичному рівні, ймовірно, створює вразливості в російських лініях;

• українська кампанія ударів середньої дальності, ймовірно, далека від свого апогею, якщо припустити подальшу підтримку з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна отримає нову зброю, здатну вразити оперативний тил росії.

Посилання на повний звіт - https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/ukraines-intermediate-range-strike-campaign-and-new-mechanized-attacks-herald-the-start-of-a-new-phase-of-the-war/ тут.

26.05.2026 07:44 Ответить
На пітьмі Z-мілблогери б'ють на сполох:

@ (мова оригіналу):

" Рыбарь

Проблемы с логистикой глубже чем кажутся.

В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями.

Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная.

🔻Что происходит на фронте?

➡️В районе Каменского противник атакует уже давно и смог продвинуться на нескольких участках, отбросив российские войска: почти утрачены Степногорск и Плавни, а также практически все территориальные приобретения, достигнутые ВС РФ за время наступления, начавшегося в начале 2025 года.

➡️Существует риск, что противник не только восстановит статус-кво, но и сам начнет наступать на рубеже Каменское - Щербаки. Косвенные признаки указывают на то, что на проблемы на данном участке обратили внимание, однако ситуация остается сложной.

➡️Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару. Каждые 20-30 минут местные паблики сообщают о атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения. Целями становятся и сотрудники Запорожской атомной электростанции, о чем официально сообщили ресурсы предприятия.

➡️Это может свидетельствовать о подготовке противником, если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища.

Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС - не тот объект, который стоит подвергать авиаударам.

❗️С учетом того, что украинские формирования уже отчасти парализовали логистику юга России в сухопутном коридоре в Крым, не трудно предположить, что произойдет, если ВСУ смогут проломить оборону ВС РФ на рубеже Каменское - Щербаки.

📌ВС РФ придется перебрасывать подкрепление по пути в сторону условной Васильевки, дороги к которой уже находятся под частыми ударами противника. В случае самого негативного развития ситуации, для стабилизации обстановки потребуется перебросить дополнительные силы по трассам через условный Токмак и более дальние Бердянск и Мариуполь. А как раз по ним сильно нарушена даже доставка гражданских грузов уже сейчас.

❓Что же с этим делать? Вопрос организации ПВО «малого неба» понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Лавинообразный рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, хотя и до них дороги не были безопасными. Как раз к началу мая ВСУ апробировали Hornet'ы, а уже после перемирия начали массированное применение, не давая передышки на выработку тактики противодействия.

До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту (а тыла больше нет), станут той еще лотереей. И чем раньше придет это понимание, тем, надеемся, скорее будут приняты соответствующие организационные решения по защите логистики от дронов. "
26.05.2026 07:54 Ответить
Тривожно на пітьмі:

26.05.2026 08:24 Ответить
тупі кацапи. Є просте рішення - встановив "мангал" на кабіну, і їдь собі спокійно.
26.05.2026 09:02 Ответить
ЗСУ на даний момент і ще рік може бути лише в обороні. Для відвоювання теріторій потрібно ще накопичувати ресурси і організовувати наступи. Поки що до цього ще далеко. Ніяких переваг ще не досягнуто. Ха ха ха.
26.05.2026 08:37 Ответить
Так. Війна триватиме до кінця 2028 року - доки Тромб посідає своє крісло в Овальному кабінеті
26.05.2026 08:54 Ответить
більше-більше дронів
26.05.2026 08:54 Ответить
от дивуюсь кацапам... можно ж було не виїжджати до господарств для забою худоби, а просто розіслать прєдпісанія, і хай би худоба сама йшла своїм пєшком на забій.
26.05.2026 08:58 Ответить
"Сортир" всіх росіян перемеле на м'ясо! Туди їм і дорога...
26.05.2026 09:01 Ответить
"Та нехай собі як знають Божеволіють, конають, - Нам своє робить"
26.05.2026 09:07 Ответить
Та ні. Всім же відомо: на росії немає і ніколи не було ніякої мобілізації.
Бо добровольци, только добровольци. Причьом - в большінствє іностранниє.
26.05.2026 09:11 Ответить
Бусифікують,а не викликають...
26.05.2026 09:25 Ответить
Мета: кардинально знизити поголів*я уззкіх !!!!!!!!!!!!
26.05.2026 09:26 Ответить
Ничего не понятно, что за предписание, что за запасники. Получается просто уточнили данные у кого то. Минута перемоги
26.05.2026 09:36 Ответить
 
 