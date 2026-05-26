Россиян вызывают в военкоматы и выдают мобилизационные призывы, - СМИ

Российские военкоматы всё чаще выдают мобилизационные приказы под предлогом "уточнения данных". В документах уже указано, куда следует явиться в случае мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, статистика Google Trends и "Яндекс Wordstat" свидетельствует о резком росте интереса к этой теме. Если в январе количество поисковых запросов, связанных с мобилизационными приказами, было менее 10 тысяч, то уже в апреле оно достигло около 40 тысяч.

В военкоматы активно вызывают запасников

Как отмечает The Moscow Times, мобилизационная повестка содержит инструкции на случай объявления мобилизации - куда прибыть, когда и что необходимо иметь при себе.

Правозащитный проект "Призыв к совести" сообщает, что особенно активно в военкоматы вызывают запасников. Им предлагают вступить в резерв или подписать контракт с российской армией.

Ранее правозащитники из проекта "Идите лесом" сообщали о случаях изъятия военных билетов у сотрудников крупных компаний с последующим вручением повесток и мобилизационных предписаний.

В регионах РФ публикуют списки мужчин для вручения призывных указов

В марте власти Алтайского края обнародовали списки мужчин, которые должны явиться для получения мобилизационных документов.

Об аналогичных случаях также сообщали жители Новосибирска и Челябинской области. Один из собеседников издания заявил, что военкоматы "работают по командам, проверяют всех и добавляют людей в группу тех, кто может быть полезен армии", назвав это подготовкой к возможной всеобщей мобилизации и отбором кандидатов.

