Россиян вызывают в военкоматы и выдают мобилизационные призывы, - СМИ
Российские военкоматы всё чаще выдают мобилизационные приказы под предлогом "уточнения данных". В документах уже указано, куда следует явиться в случае мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.
По данным издания, статистика Google Trends и "Яндекс Wordstat" свидетельствует о резком росте интереса к этой теме. Если в январе количество поисковых запросов, связанных с мобилизационными приказами, было менее 10 тысяч, то уже в апреле оно достигло около 40 тысяч.
В военкоматы активно вызывают запасников
Как отмечает The Moscow Times, мобилизационная повестка содержит инструкции на случай объявления мобилизации - куда прибыть, когда и что необходимо иметь при себе.
Правозащитный проект "Призыв к совести" сообщает, что особенно активно в военкоматы вызывают запасников. Им предлагают вступить в резерв или подписать контракт с российской армией.
Ранее правозащитники из проекта "Идите лесом" сообщали о случаях изъятия военных билетов у сотрудников крупных компаний с последующим вручением повесток и мобилизационных предписаний.
В регионах РФ публикуют списки мужчин для вручения призывных указов
В марте власти Алтайского края обнародовали списки мужчин, которые должны явиться для получения мобилизационных документов.
Об аналогичных случаях также сообщали жители Новосибирска и Челябинской области. Один из собеседников издания заявил, что военкоматы "работают по командам, проверяют всех и добавляют людей в группу тех, кто может быть полезен армии", назвав это подготовкой к возможной всеобщей мобилизации и отбором кандидатов.
@ (у перекладі):
Ми називаємо це так: війна в Україні вступила в нову фазу.
Україна активно кидає виклик позиційному характеру війни, яка домінує на полі бою з 2023 року.
Дані про бойові дії росії свідчать про те, що характер війни змінюється на користь українських сил - принаймні поки що. Темпи просування російських сил стагнують, тоді як українські сили використовують нові тактики та оперативні концепції, намагаючись вийти з позиційної війни. Однак ні росія, ні Україна поки що не можуть проводити оперативні маневри.
Суть у тому, що війна в Україні є конкурентною і далеко не зайшла в глухий кут. Українські сили перевершують російські сили за інноваціями як у військових технологіях, так і в застосуванні цих нових технологій в ефективних оперативних концепціях, які можуть допомогти українським силам вийти з позиційної війни. Україна використовує механізовану техніку в тактичних маневрах способами, які були неможливими ще 12 місяців тому. Здатність росії проводити місії з інфільтрації, ймовірно, продовжуватиме погіршуватися, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності відсуває логістику та передові оперативні бази росії далі від лінії фронту, зменшуючи ресурси для підтримки піхоти, яка відповідає за місії з інфільтрації. Україна може масштабувати ці наслідки, якщо міжнародні партнери належним чином забезпечать її ресурсами.
Перевага України в ударах середньої дальності, звісно, не є постійною, і росія, ймовірно, зрештою розробить контрзаходи для пом'якшення переваг України. Таким чином, міжнародні партнери України мають рідкісну та обмежену в часі можливість допомогти Україні скористатися сприятливою динамікою поля бою, поки Україна має перевагу.
Ключові моменти :
• Темпи просування росії різко знижуються під час російського весняно-літнього наступу 2026 року;
• росія втрачає більше солдатів, отримуючи менше здобутків, при цьому щомісячні втрати серед росіян, як повідомляється, перевищують щомісячний набір з грудня 2025 року;
• Україна вперше з 2023 року починає відвойовувати більше територій, ніж втрачає;
• нещодавні контратаки України мають унікальні характеристики та відхиляються від ключових тенденцій, які визначали позиційний характер війни з 2023 року;
• Україна вперше з 2023 року проводить схему частіших механізованих контратак на тактичному рівні;
• оперативне планування українського командування вдосконалюється;
• контратаки України на початку 2026 року на півдні були успішними, ймовірно, завдяки кращому плануванню та підготовці поля бою;
• Україна проводить узгоджену кампанію з придушення та знищення російських засобів протиповітряної оборони з кінця 2025 року, щоб сформувати поле бою в рамках більш складного планування кампанії;
• Україна значно активізувала свою ударну кампанію середньої дальності по динамічних цілях навесні 2026 року, щоб погіршити російську логістику на оперативній глибині перед запланованим українським маневром;
• українські війська почали активно порушувати логістику російських залізниць в окупованій Україні та західних регіонах росії навесні 2026 року;
• українські удари середньої дальності вже досягають помітних оперативних наслідків, включаючи зниження здатності росії використовувати ключову російську автомагістраль, що з'єднує росію з окупованим Кримом, та глобальні зони сполучення навколо Донецька;
• українські війська рішуче перехопили ініціативу в ударах середньої дальності, використовуючи нові технології, такі як ударний БПЛА Hornet виробництва США, серед інших систем;
• українські війська досягають тимчасової тактичної переваги у дронах на деяких секторах фронту, що уповільнює російські наступальні операції, знижуючи їх ефективність;
• українські війська, ймовірно, досягли тактичної переваги у дронах в певних секторах фронту після зниження можливостей росії щодо використання дронів наприкінці 2025 - початку 2026 року, головним чином шляхом придушення позицій запуску дронів та все частішого перехоплення російських тактичних БПЛА;
• погіршення російських сил Україною на оперативній глибині в поєднанні з перевагою дронів на тактичному рівні, ймовірно, створює вразливості в російських лініях;
• українська кампанія ударів середньої дальності, ймовірно, далека від свого апогею, якщо припустити подальшу підтримку з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна отримає нову зброю, здатну вразити оперативний тил росії.
Посилання на повний звіт - https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/ukraines-intermediate-range-strike-campaign-and-new-mechanized-attacks-herald-the-start-of-a-new-phase-of-the-war/ тут.
@ (мова оригіналу):
" Рыбарь
Проблемы с логистикой глубже чем кажутся.
В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями.
Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная.
🔻Что происходит на фронте?
➡️В районе Каменского противник атакует уже давно и смог продвинуться на нескольких участках, отбросив российские войска: почти утрачены Степногорск и Плавни, а также практически все территориальные приобретения, достигнутые ВС РФ за время наступления, начавшегося в начале 2025 года.
➡️Существует риск, что противник не только восстановит статус-кво, но и сам начнет наступать на рубеже Каменское - Щербаки. Косвенные признаки указывают на то, что на проблемы на данном участке обратили внимание, однако ситуация остается сложной.
➡️Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару. Каждые 20-30 минут местные паблики сообщают о атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения. Целями становятся и сотрудники Запорожской атомной электростанции, о чем официально сообщили ресурсы предприятия.
➡️Это может свидетельствовать о подготовке противником, если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища.
Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС - не тот объект, который стоит подвергать авиаударам.
❗️С учетом того, что украинские формирования уже отчасти парализовали логистику юга России в сухопутном коридоре в Крым, не трудно предположить, что произойдет, если ВСУ смогут проломить оборону ВС РФ на рубеже Каменское - Щербаки.
📌ВС РФ придется перебрасывать подкрепление по пути в сторону условной Васильевки, дороги к которой уже находятся под частыми ударами противника. В случае самого негативного развития ситуации, для стабилизации обстановки потребуется перебросить дополнительные силы по трассам через условный Токмак и более дальние Бердянск и Мариуполь. А как раз по ним сильно нарушена даже доставка гражданских грузов уже сейчас.
❓Что же с этим делать? Вопрос организации ПВО «малого неба» понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Лавинообразный рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, хотя и до них дороги не были безопасными. Как раз к началу мая ВСУ апробировали Hornet'ы, а уже после перемирия начали массированное применение, не давая передышки на выработку тактики противодействия.
До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту (а тыла больше нет), станут той еще лотереей. И чем раньше придет это понимание, тем, надеемся, скорее будут приняты соответствующие организационные решения по защите логистики от дронов. "
