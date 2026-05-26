МИД об угрозах Путина: Уровень угроз для Киева и других городов не изменился

МИД Украины заявил о готовности содействовать дополнительному усилению мер безопасности для тех представителей иностранных дипломатических миссий, кто обратится с таким запросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Министерство иностранных дел Украины выражает искреннюю благодарность всем иностранным дипломатическим миссиям, всем иностранным дипломатам, которые продолжают работать в нашей стране во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.

Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. Удары не прекращались практически ни на одну неделю", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

Читайте также: Последствия атаки на Полтавскую область: разрушен дом, женщину спасли из-под завалов. ФОТОрепортаж

"На этом фоне новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом. Москва фактически признает, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса. Это признание станет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора.

Для противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", - отметили в министерстве.

В МИД также напомнили партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержка Украины, в частности укрепление потенциала ПВО.

"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", - подытожили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиян вызывают в военкоматы и выдают мобилизационные приказы, - СМИ

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте: Последствия атаки на Одессу: восстанавливают школу и жилые дома, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж