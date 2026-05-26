МИД об угрозах Путина: Уровень угроз для Киева и других городов не изменился
МИД Украины заявил о готовности содействовать дополнительному усилению мер безопасности для тех представителей иностранных дипломатических миссий, кто обратится с таким запросом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.
Подробности
"Министерство иностранных дел Украины выражает искреннюю благодарность всем иностранным дипломатическим миссиям, всем иностранным дипломатам, которые продолжают работать в нашей стране во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.
Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. Удары не прекращались практически ни на одну неделю", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.
"На этом фоне новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом. Москва фактически признает, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса. Это признание станет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора.
Для противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", - отметили в министерстве.
В МИД также напомнили партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержка Украины, в частности укрепление потенциала ПВО.
"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", - подытожили в МИД.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
- Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
Він особисто приніс смерть в Ічкерію, Грузію, Абхазію, Молдову, Сирію, Нагірний Карабах, а тепер упродовж 11 років і в Мирну Україну!!
Смерть ********** з *******!! Україна міцна і непереможна!!
Слава Уераїні!!