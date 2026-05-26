МИД об угрозах Путина: Уровень угроз для Киева и других городов не изменился

МИД Украины ответил на очередные угрозы РФ

МИД Украины заявил о готовности содействовать дополнительному усилению мер безопасности для тех представителей иностранных дипломатических миссий, кто обратится с таким запросом.

"Министерство иностранных дел Украины выражает искреннюю благодарность всем иностранным дипломатическим миссиям, всем иностранным дипломатам, которые продолжают работать в нашей стране во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.

Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. Удары не прекращались практически ни на одну неделю", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

"На этом фоне новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом. Москва фактически признает, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса. Это признание станет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора.

Для противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", - отметили в министерстве.

В МИД также напомнили партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержка Украины, в частности укрепление потенциала ПВО.

"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", - подытожили в МИД.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

хз, а рудий чесав, шо ***** хоче миру, аж сциться
26.05.2026 09:13 Ответить
Про мир то таке, а то що обидва дідугани сцються, то правда.
26.05.2026 09:23 Ответить
Сотий раз повторюю, що "рудий", "червоний", "жовтий" не наші президенти, вони можуть молоти все, що завгодно. Обстрілюють і вбивають нас. А за нас несе відповідальність "зелений", якому нарідщ довірив країну в 2019 році. А він замість укрівплення оборони, закатав оборонні гроші в асфальт і створив корупційні схеми для збагачення свого оточення, щоб тирити міжнародну допомгу. Скільки будете "стрілки" повертати в бік США і ЄС? Вибір Трампа в США - то їх ганьба, кращ0е подивіться на нашей ганьбіще! Вбивають нас сьогодні і тут!!!
26.05.2026 09:35 Ответить
Кого может испугать ботексное ЧМО ,которое уже и крикнуть УРЯ не в состояния это падло скоро от бессилия себе башку разобьёт об стену в бункере.
26.05.2026 09:22 Ответить
Немає просування на фронті яке обіцяли рашиські генерали відбитому виродку путіну ,значить терор проти мирного населення і руйнування міст зробити їх непридатними для життя та залякати жителів ,особливо коли по рашиських містах немає відповіді ,ворог відчув свою безкарність . Куди ділись спец. операції по ліквідації воєних злочинців і колоборантів ,чому до цієї пори стоять не знищеними окупаційні адміністрації Донецька ,Луганська в той час як ворог в перші дні війни знищив Харківську і Миколаївську ОДА ,ворог розуміє тільки силу.
26.05.2026 09:32 Ответить
Смерть ************* московіту, воєнному злочинцю прутіну!!
Він особисто приніс смерть в Ічкерію, Грузію, Абхазію, Молдову, Сирію, Нагірний Карабах, а тепер упродовж 11 років і в Мирну Україну!!
Смерть ********** з *******!! Україна міцна і непереможна!!
Слава Уераїні!!
26.05.2026 09:37 Ответить
Героям Слава!
26.05.2026 09:40 Ответить
 
 