Посредник на переговорах должен быть приемлем прежде всего для Украины, - МИД Германии

Потенциальный посредник на мирных переговорах должен быть приемлем, прежде всего, для Украины.

Об этом заявил государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прежде всего речь идет о том, чтобы Россия вышла из этой спирали эскалации насилия. Использование гиперзвуковых ракет с огромной разрушительной силой, особенно в эти выходные, показало, что Россия сейчас, очевидно, совсем не заинтересована в том, чтобы остановить агрессию", - пояснил он.

Крихбаум подчеркнул, что давление на Россию должно и дальше расти.

"21-й пакет санкций уже готовится. Давление на Россию должно усиливаться, - добавил он.

В то же время он отверг возможность того, чтобы Россия диктовала условия на переговорах.

"Это вопрос последовательности шагов, и для меня это сейчас самое важное. А потом мы можем говорить обо всем остальном. Вы хорошо знаете, что Путин, например, предлагал Герхарда Шредера. Для нас это неприемлемо", - пояснил министр.

Крихбаум отметил, что любой возможный посредник должен пользоваться доверием всех сторон.

"Этот посредник должен быть приемлем для всех сторон, а прежде всего для Украины. На Украину напали. Украина является суверенным государством. Ее территориальная целостность была нарушена. Об этом нужно постоянно напоминать", - подытожил он.

