Посередник на переговорах має бути прийнятним насамперед для України, - МЗС Німеччини

Потенційний посередник на мирних переговорах має бути прийнятним насамперед для України.

Про це заявив державний міністр у справах Європи при МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Передусім ідеться про те, щоб Росія вийшла з цієї спіралі ескалації насильства. Використання гіперзвукових ракет із величезною руйнівною силою, особливо цими вихідними, показало, що Росія нині, очевидно, зовсім не зацікавлена в тому, щоб зупинити агресію", - пояснив він.

Кріхбаум наголосив, що тиск на Росію має й надалі зростати.

Читайте: Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард

"21-й пакет санкцій уже готується. Тиск на Росію повинен посилюватися, - додав він.

Водночас він відкинув можливість того, щоб Росія диктувала умови на переговорах.

"Це питання послідовності кроків, і для мене це зараз найважливіше. А потім ми можемо говорити про все інше. Ви добре знаєте, що Путін, наприклад, пропонував Ґергарда Шредера. Для нас це неприйнятно", - пояснив міністр.

Також читайте: Каллас застерігає ЄС від прямих переговорів з Росією без чітких умов

Кріхбаум зазначив, що будь-який можливий посередник має користуватися довірою всіх сторін.

"Цей посередник має бути прийнятним для всіх сторін, а передусім для України. На Україну напали. Україна є суверенною державою. Її територіальна цілісність була порушена. Про це потрібно постійно нагадувати", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не може бути посередником у переговорах РФ проти України, - глава МЗС Норвегії Ейде