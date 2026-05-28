Посередник на переговорах має бути прийнятним насамперед для України, - МЗС Німеччини

Потенційний посередник на мирних переговорах має бути прийнятним насамперед для України.

Про це заявив державний міністр у справах Європи при МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Передусім ідеться про те, щоб Росія вийшла з цієї спіралі ескалації насильства. Використання гіперзвукових ракет із величезною руйнівною силою, особливо цими вихідними, показало, що Росія нині, очевидно, зовсім не зацікавлена в тому, щоб зупинити агресію", - пояснив він.

Кріхбаум наголосив, що тиск на Росію має й надалі зростати.

"21-й пакет санкцій уже готується. Тиск на Росію повинен посилюватися, - додав він.

Водночас він відкинув можливість того, щоб Росія диктувала умови на переговорах.

"Це питання послідовності кроків, і для мене це зараз найважливіше. А потім ми можемо говорити про все інше. Ви добре знаєте, що Путін, наприклад, пропонував Ґергарда Шредера. Для нас це неприйнятно", - пояснив міністр.

Кріхбаум зазначив, що будь-який можливий посередник має користуватися довірою всіх сторін.

"Цей посередник має бути прийнятним для всіх сторін, а передусім для України. На Україну напали. Україна є суверенною державою. Її територіальна цілісність була порушена. Про це потрібно постійно нагадувати", - підсумував він.

Пішли балачки - Ейде каже шо в переговорах Європа вмиває руки - давайте якогось гуманоїда
28.05.2026 14:04 Відповісти
И будет им Эрдоган, любящий сидеть на всех возможных стульях.
28.05.2026 14:06 Відповісти
39 років тому назад 28.05.1987 року "посередник доброї волі" Матіас Руст з ФРН пролетів повз систему ППО Європейської частини СРСР та приземлився на Красній площі у Москві.
Через цей провал радянської системи ППО генсек Горбачов усунув з посад міністра оборони Соколова і командувача ППО Колдунова.

28.05.2026 14:27 Відповісти
 
 