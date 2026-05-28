Посередник на переговорах має бути прийнятним насамперед для України, - МЗС Німеччини
Потенційний посередник на мирних переговорах має бути прийнятним насамперед для України.
Про це заявив державний міністр у справах Європи при МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Передусім ідеться про те, щоб Росія вийшла з цієї спіралі ескалації насильства. Використання гіперзвукових ракет із величезною руйнівною силою, особливо цими вихідними, показало, що Росія нині, очевидно, зовсім не зацікавлена в тому, щоб зупинити агресію", - пояснив він.
Кріхбаум наголосив, що тиск на Росію має й надалі зростати.
"21-й пакет санкцій уже готується. Тиск на Росію повинен посилюватися, - додав він.
Водночас він відкинув можливість того, щоб Росія диктувала умови на переговорах.
"Це питання послідовності кроків, і для мене це зараз найважливіше. А потім ми можемо говорити про все інше. Ви добре знаєте, що Путін, наприклад, пропонував Ґергарда Шредера. Для нас це неприйнятно", - пояснив міністр.
Кріхбаум зазначив, що будь-який можливий посередник має користуватися довірою всіх сторін.
"Цей посередник має бути прийнятним для всіх сторін, а передусім для України. На Україну напали. Україна є суверенною державою. Її територіальна цілісність була порушена. Про це потрібно постійно нагадувати", - підсумував він.
