Європа не може бути посередником у переговорах РФ та України, - глава МЗС Норвегії Ейде

Європа не може виступати посередником у переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Telegraph заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде заявив, що Європа має зберігати чітку позицію підтримки України і не намагатися одночасно виступати нейтральним посередником у переговорах із Росією.

На його думку, континент повинен відігравати "іншу роль" порівняно зі спробами президента США Дональда Трампа виступати посередником у потенційних мирних переговорах.

Він наголосив, що європейські союзники не можуть поєднувати військову підтримку України з роллю нейтрального медіатора у можливому діалозі з Росією.

Позиція Норвегії

Ейде підкреслив, що головним пріоритетом для Європи має залишатися військова та політична підтримка України, а не спроби балансувати між сторонами конфлікту.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

