Європа не може бути посередником у переговорах РФ та України, - глава МЗС Норвегії Ейде

Європа не може виступати посередником у переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Telegraph заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде заявив, що Європа має зберігати чітку позицію підтримки України і не намагатися одночасно виступати нейтральним посередником у переговорах із Росією.

На його думку, континент повинен відігравати "іншу роль" порівняно зі спробами президента США Дональда Трампа виступати посередником у потенційних мирних переговорах.

Він наголосив, що європейські союзники не можуть поєднувати військову підтримку України з роллю нейтрального медіатора у можливому діалозі з Росією.

Позиція Норвегії

Ейде підкреслив, що головним пріоритетом для Європи має залишатися військова та політична підтримка України, а не спроби балансувати між сторонами конфлікту.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо від України вимагають обмеження армії - те ж саме має стосуватися і Росії, - Каллас

Топ коментарі
Ну так - війна ж десь в Африці - не в Європі - для чого влазити
28.05.2026 13:33 Відповісти
Уважно прочитали?
Бо він не це каже. Його месседж наступний: "Посередник має бути нейтральним. А Європа є і має бути цілком на боці України".
Вчіться читати поміж рядків і перекладати справжню дипломатичну мову. Інакше світом так і будуть правити популісти - "свої прості хлопці"
28.05.2026 13:40 Відповісти
***** розмовлятиме тільки з такими як Орбан і тільки про умови капітуляції України. Невже це досі треба пояснювати?
28.05.2026 13:47 Відповісти
А в Європі шо немає нейтралів?
28.05.2026 13:42 Відповісти
***** розмовлятиме тільки з такими як Орбан і тільки про умови капітуляції України. Невже це досі треба пояснювати?
28.05.2026 13:47 Відповісти
Розжовувати ніц не треба - кацапи вже виставляли Шредера - шо ше потрібно?
28.05.2026 13:50 Відповісти
Потрібно сприймати реальність і діяти відповідно.
28.05.2026 13:55 Відповісти
реальність має опцію змінюватись.

одна реальність - кацапи в Гостомелі, а інша реальність - балістика по Москві.

І в другому варіанті реальності хотєлки ***** стануть вже трохи менш значущі
28.05.2026 13:59 Відповісти
Європа у всьому "на боці України" крім головного - безпосередньої участі у війні.
28.05.2026 13:46 Відповісти
А нічого що Тромб на боці Ху'йла і він вобще неадекват, то який з нього посередник?
28.05.2026 13:42 Відповісти
Спробуйте сказати це йому (чи будь кому з американських політиків) публічно і в обличчя - і зрозумієте, що може бути значно гірше. Дипломатія - це складна наука, а не "з пацанами перетерти за життя"
28.05.2026 13:49 Відповісти
Світова дипломатія закінчилась в 2014 р - Портніков
28.05.2026 13:56 Відповісти
І Ви вважаєте, що це дає право нам, чи комусь іншому поводити себе, як Трампон? Якщо навколо вас всі люди - бидло, то це не означає, що Ви маєте поводитись як бидло. Це лише означає, що треба шукати інших людей для спілкування
28.05.2026 14:04 Відповісти
Портніков - в 2014 нас кинули сильні світу цього і забили болт на міжнародне право
28.05.2026 14:10 Відповісти
Трамп чхати хотів на дипломатію, міжнародне право та взагалі на все, що не стосується грошей. Він хворий на деменцію неадекват, який обожнює нашого ворога та примушує нас до капітуляції, тому ми маємо право казати про нього все. Що ми про нього думаємо.
28.05.2026 14:01 Відповісти
Право маємо - безсумнівно. Але маємо також бути готові до наслідків. Бо все ж таки країна, якою править "хворий на деменцію неадекват" відіграє далеко не останню роль в виживанні України. І не хотілося б, щоб Трамп образився ще сильніше, чи не так?
От для цього і існує дипломатія і дипломатична мова. Бо навіть неадекват не зможе нічого "пред'явити", коли сказано все вірно і дипломатично
28.05.2026 14:07 Відповісти
Ну і ще момент: ми з вами взагалі можемо говорити, що заманеться. Ми не політики і не дипломати. А от саме політики і дипломати мають пам'ятати про те, як правильно вести перемовини і якою мовою
28.05.2026 14:08 Відповісти
Що за фактом Трамп зробив гарного путену?
Ничего.
Тисне типу на Україну, а озброєння то продає і космосом ділиться.
А тисне так, що толку-то немає.
28.05.2026 13:57 Відповісти
Він правий. Посередник це нейтральний учасник, а Європа воююча сторона.
28.05.2026 14:16 Відповісти
 
 