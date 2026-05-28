Якщо від України вимагають обмеження армії - те ж саме має стосуватися і Росії, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що поступки мають бути не лише з боку України, а й Росії.
Про це вона заявила у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Каллас нагадала, що ще у лютому представила документ, у якому перерахувала вимоги ЄС до РФ.
"Починаючи з того, що Росія має фактично дотримуватися міжнародних угод, за якими вона взяла на себе зобов'язання не нападати на своїх сусідів і поважати їхній суверенітет.
Але, звісно, є й інші речі, наприклад, дзеркальні поступки, яких вимагали від України щодо військових обмежень, - що це також має стосуватися й Росії, якщо це буде в цій угоді", - пояснила висока представниця ЄС.
Водночас, за її словами, є питання ширшого характеру.
"Якщо подумати про російські війська в таких країнах, як Грузія та Молдова. Це також в інтересах європейської безпеки - щоб цих військ там не було і щоб вони не втручалися у вибори в різних країнах", - додала Каллая.
Вона визнала, що це максималістський підхід, "але таким є і підхід Росії, який вона демонструвала досі, висуваючи максималістські вимоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спостерігаймо, як зашумувало московське лайно з каналізації орків!!
there can be only one...
Те,що запланували 800тис.,то аж-аж мало би стати.
І по типах озброєння теж повний парітет.
Орєшнік можуть залишити і поставити поряд з "царь-пушкой". 😁