Якщо від України вимагають обмеження армії - те ж саме має стосуватися і Росії, - Каллас

Поступи мають бути не лише з боку України: заява Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що поступки мають бути не лише з боку України, а й Росії.

Про це вона заявила у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Каллас нагадала, що ще у лютому представила документ, у якому перерахувала вимоги ЄС до РФ.

"Починаючи з того, що Росія має фактично дотримуватися міжнародних угод, за якими вона взяла на себе зобов'язання не нападати на своїх сусідів і поважати їхній суверенітет.

Але, звісно, є й інші речі, наприклад, дзеркальні поступки, яких вимагали від України щодо військових обмежень, - що це також має стосуватися й Росії, якщо це буде в цій угоді", - пояснила висока представниця ЄС.

Водночас, за її словами, є питання ширшого характеру.

"Якщо подумати про російські війська в таких країнах, як Грузія та Молдова. Це також в інтересах європейської безпеки - щоб цих військ там не було і щоб вони не втручалися у вибори в різних країнах", - додала Каллая.

Вона визнала, що це максималістський підхід, "але таким є і підхід Росії, який вона демонструвала досі, висуваючи максималістські вимоги".

No russia no problems
28.05.2026 11:02 Відповісти
Абсолютно дзеркальні вимоги до московитів-убивць від ЄС!!!
Спостерігаймо, як зашумувало московське лайно з каналізації орків!!
28.05.2026 11:25 Відповісти
Фантазії
28.05.2026 11:03 Відповісти
Кацапомордим варто нагадати, що в 14-му році у України взагалі не було армії.
28.05.2026 11:03 Відповісти
росії не повинно стосуватися нічого! бо її не повинно існувати.
28.05.2026 11:04 Відповісти
Ну на самом деле численное ограничение армии в случае устойчивого прекращения огня - это суровая необходимость. Мы физически не сможем даже при финансировании странами-союзниками содержать армию в миллион человек постоянно. И у нас нет других вариантов кроме как израильский, когда армия мирного времени относительно небольшая, но в случае чего в течении 12-24-48 часов она может быть увеличена в разы. Когда каждый знает где его каска, броник и автомат, и куда и когда ему прибыть. И наличие такой армии зимой 22 года могло бы в комплексе с другими мероприятиями могло бы если не предотвратить войну - а могло и предотвратить, то точно облегчить для наших войск первоначальные этап войны. Просто до 2019 года это было не нужно потому что риска внезапного масштабного вторжения не было. Ну а потом что то случилось и риск такой появился и начал стремительно увеличиваться. Но никто ничего не делал.
28.05.2026 11:08 Відповісти
для цього в 2019 році до влади треба було вибирати українця, патріота, а не це зелене криво-рагульне, 95-анальне j2вське тупориле чмо, онука червоно-дупого комуно-нациста, окупанта України !!!
28.05.2026 11:33 Відповісти
так це ж добре шо "українця " не обрали -бо зараз на місці клоуна був би ваш українець) шоколадний)
28.05.2026 12:11 Відповісти
Не буде ніякої угоди.

there can be only one...
28.05.2026 11:08 Відповісти
Прекрасна ідея,могла б навіть спрацювати в теорії і навіть можливо не знадобитись,якби не за час повномасштабного вторгнення Європа віддала росії значно більше грошей, ніж надала допомоги Україні.
28.05.2026 11:09 Відповісти
Зараз кількість не суттєво,головне-військові технології.
Те,що запланували 800тис.,то аж-аж мало би стати.
28.05.2026 11:16 Відповісти
А на раиССии нет армии, она вся уничтожена в Украине, сейчас идёт утилизация всякой шерсти не имеющей к армии никакого отношения.
28.05.2026 11:19 Відповісти
Навіть більше того - у Росії армія повинна дорівнювати чисельністю армії України.

І по типах озброєння теж повний парітет.

Орєшнік можуть залишити і поставити поряд з "царь-пушкой". 😁
28.05.2026 11:25 Відповісти
висновок Каї абсолютно логічний. хотілося б ще зрозуміти, про який час вона говорить? чи то просто абстрактна її думка?
28.05.2026 11:27 Відповісти
це так завуальовано кая( а треба розуміти хто батько цієї особи-кгбшник)) хоче повідомити шо европа страшенно налякана чисельністю та потужністю ЗСУ...і вимагає скорочення..
28.05.2026 12:14 Відповісти
не сміши людей, Європа відкрито говорить, що та кількість бригад які є в України Європі для захисту і не снились. тобто вони свідомо і підсвідомо розуміють, що вони в мирі завдяки нашому захисту.
28.05.2026 12:21 Відповісти
"вашому захисту")))- "ваш захист" -може в будь який час стати "чиїмось нападом"
28.05.2026 12:28 Відповісти
словоблуддя ні про що - посмердює кацапщиною... дякую за відповідь
28.05.2026 12:34 Відповісти
Я вже зрозумів, що ніхто з комісарів ЕС, зеленої шобли та всяких Трампів не слухає, що каже та пише Путін. А він робить чітко те, що озвучує і нечого іншого. Гаррі Каспаров вже замахався про це на різних форумах розповідати ерогеям, ви тіпа хворі на всю голову, літаєте на рожевих поні в емпірєях та не бажаєте глянути на правду.
28.05.2026 11:30 Відповісти
Ключ к миру- регулярные варварские ракетные обстрелы москвы.
28.05.2026 12:59 Відповісти
 
 