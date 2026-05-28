Якщо від України вимагають обмеження армії - те ж саме має стосуватися і Росії, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що поступки мають бути не лише з боку України, а й Росії.

Про це вона заявила у коментарі журналістам.



Каллас нагадала, що ще у лютому представила документ, у якому перерахувала вимоги ЄС до РФ.

"Починаючи з того, що Росія має фактично дотримуватися міжнародних угод, за якими вона взяла на себе зобов'язання не нападати на своїх сусідів і поважати їхній суверенітет.

Але, звісно, є й інші речі, наприклад, дзеркальні поступки, яких вимагали від України щодо військових обмежень, - що це також має стосуватися й Росії, якщо це буде в цій угоді", - пояснила висока представниця ЄС.

Водночас, за її словами, є питання ширшого характеру.

"Якщо подумати про російські війська в таких країнах, як Грузія та Молдова. Це також в інтересах європейської безпеки - щоб цих військ там не було і щоб вони не втручалися у вибори в різних країнах", - додала Каллая.

Вона визнала, що це максималістський підхід, "але таким є і підхід Росії, який вона демонструвала досі, висуваючи максималістські вимоги".

