Если от Украины требуют ограничения армии - то же самое должно касаться и России, - Каллас
Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что уступки должны идти не только со стороны Украины, но и со стороны России.
Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Каллас напомнила, что еще в феврале представила документ, в котором перечислила требования ЕС к РФ.
"Начиная с того, что Россия должна фактически соблюдать международные соглашения, по которым она взяла на себя обязательства не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет.
Но, конечно, есть и другие вещи, например, зеркальные уступки, которых требовали от Украины в отношении военных ограничений, - что это также должно касаться и России, если это будет в этом соглашении", - пояснила верховный представитель ЕС.
В то же время, по ее словам, есть вопросы более широкого характера.
"Если подумать о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова. Это также в интересах европейской безопасности - чтобы этих войск там не было и чтобы они не вмешивались в выборы в разных странах", - добавила Каллай.
Она признала, что это максималистский подход, "но таким же является и подход России, который она демонстрировала до сих пор, выдвигая максималистские требования".
