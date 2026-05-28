1 550 22

Если от Украины требуют ограничения армии - то же самое должно касаться и России, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что уступки должны идти не только со стороны Украины, но и со стороны России.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Каллас напомнила, что еще в феврале представила документ, в котором перечислила требования ЕС к РФ.

"Начиная с того, что Россия должна фактически соблюдать международные соглашения, по которым она взяла на себя обязательства не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет.

Но, конечно, есть и другие вещи, например, зеркальные уступки, которых требовали от Украины в отношении военных ограничений, - что это также должно касаться и России, если это будет в этом соглашении", - пояснила верховный представитель ЕС.

В то же время, по ее словам, есть вопросы более широкого характера.

"Если подумать о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова. Это также в интересах европейской безопасности - чтобы этих войск там не было и чтобы они не вмешивались в выборы в разных странах", - добавила Каллай.

Она признала, что это максималистский подход, "но таким же является и подход России, который она демонстрировала до сих пор, выдвигая максималистские требования".

Топ комментарии
+11
No russia no problems
28.05.2026 11:02 Ответить
+7
Кацапомордим варто нагадати, що в 14-му році у України взагалі не було армії.
28.05.2026 11:03 Ответить
+5
росії не повинно стосуватися нічого! бо її не повинно існувати.
28.05.2026 11:04 Ответить
Абсолютно дзеркальні вимоги до московитів-убивць від ЄС!!!
Спостерігаймо, як зашумувало московське лайно з каналізації орків!!
28.05.2026 11:25 Ответить
Фантазії
28.05.2026 11:03 Ответить
Ну на самом деле численное ограничение армии в случае устойчивого прекращения огня - это суровая необходимость. Мы физически не сможем даже при финансировании странами-союзниками содержать армию в миллион человек постоянно. И у нас нет других вариантов кроме как израильский, когда армия мирного времени относительно небольшая, но в случае чего в течении 12-24-48 часов она может быть увеличена в разы. Когда каждый знает где его каска, броник и автомат, и куда и когда ему прибыть. И наличие такой армии зимой 22 года могло бы в комплексе с другими мероприятиями могло бы если не предотвратить войну - а могло и предотвратить, то точно облегчить для наших войск первоначальные этап войны. Просто до 2019 года это было не нужно потому что риска внезапного масштабного вторжения не было. Ну а потом что то случилось и риск такой появился и начал стремительно увеличиваться. Но никто ничего не делал.
28.05.2026 11:08 Ответить
для цього в 2019 році до влади треба було вибирати українця, патріота, а не це зелене криво-рагульне, 95-анальне j2вське тупориле чмо, онука червоно-дупого комуно-нациста, окупанта України !!!
28.05.2026 11:33 Ответить
так це ж добре шо "українця " не обрали -бо зараз на місці клоуна був би ваш українець) шоколадний)
28.05.2026 12:11 Ответить
Не буде ніякої угоди.

there can be only one...
28.05.2026 11:08 Ответить
Прекрасна ідея,могла б навіть спрацювати в теорії і навіть можливо не знадобитись,якби не за час повномасштабного вторгнення Європа віддала росії значно більше грошей, ніж надала допомоги Україні.
28.05.2026 11:09 Ответить
Зараз кількість не суттєво,головне-військові технології.
Те,що запланували 800тис.,то аж-аж мало би стати.
28.05.2026 11:16 Ответить
А на раиССии нет армии, она вся уничтожена в Украине, сейчас идёт утилизация всякой шерсти не имеющей к армии никакого отношения.
28.05.2026 11:19 Ответить
Навіть більше того - у Росії армія повинна дорівнювати чисельністю армії України.

І по типах озброєння теж повний парітет.

Орєшнік можуть залишити і поставити поряд з "царь-пушкой". 😁
28.05.2026 11:25 Ответить
висновок Каї абсолютно логічний. хотілося б ще зрозуміти, про який час вона говорить? чи то просто абстрактна її думка?
28.05.2026 11:27 Ответить
це так завуальовано кая( а треба розуміти хто батько цієї особи-кгбшник)) хоче повідомити шо европа страшенно налякана чисельністю та потужністю ЗСУ...і вимагає скорочення..
28.05.2026 12:14 Ответить
не сміши людей, Європа відкрито говорить, що та кількість бригад які є в України Європі для захисту і не снились. тобто вони свідомо і підсвідомо розуміють, що вони в мирі завдяки нашому захисту.
28.05.2026 12:21 Ответить
"вашому захисту")))- "ваш захист" -може в будь який час стати "чиїмось нападом"
28.05.2026 12:28 Ответить
словоблуддя ні про що - посмердює кацапщиною... дякую за відповідь
28.05.2026 12:34 Ответить
Я вже зрозумів, що ніхто з комісарів ЕС, зеленої шобли та всяких Трампів не слухає, що каже та пише Путін. А він робить чітко те, що озвучує і нечого іншого. Гаррі Каспаров вже замахався про це на різних форумах розповідати ерогеям, ви тіпа хворі на всю голову, літаєте на рожевих поні в емпірєях та не бажаєте глянути на правду.
28.05.2026 11:30 Ответить
Ключ к миру- регулярные варварские ракетные обстрелы москвы.
28.05.2026 12:59 Ответить
 
 