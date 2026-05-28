Если от Украины требуют ограничения армии - то же самое должно касаться и России, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что уступки должны идти не только со стороны Украины, но и со стороны России.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Каллас напомнила, что еще в феврале представила документ, в котором перечислила требования ЕС к РФ.

"Начиная с того, что Россия должна фактически соблюдать международные соглашения, по которым она взяла на себя обязательства не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет.

Но, конечно, есть и другие вещи, например, зеркальные уступки, которых требовали от Украины в отношении военных ограничений, - что это также должно касаться и России, если это будет в этом соглашении", - пояснила верховный представитель ЕС.

Читайте: Информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности, - МИД Украины (обновлено)

В то же время, по ее словам, есть вопросы более широкого характера.

"Если подумать о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова. Это также в интересах европейской безопасности - чтобы этих войск там не было и чтобы они не вмешивались в выборы в разных странах", - добавила Каллай.

Она признала, что это максималистский подход, "но таким же является и подход России, который она демонстрировала до сих пор, выдвигая максималистские требования".

Читайте: Каллас предостерегает ЕС от прямых переговоров с Россией без четких условий