Каллас предостерегает ЕС от прямых переговоров с Россией без четких условий

Верховный представитель ЕС Кая Каллас предостерегает отдельные страны от проведения самостоятельных переговоров с Россией без согласованной европейской позиции.

"Мы обсудим наши основные интересы в отношении России. В мирных переговорах сейчас мало что происходит, и мы также видим на поле боя, что Россия проседает, поэтому это действительно место для обсуждения с министрами иностранных дел наших основных интересов и основных требований к России, потому что, как только мы сядем за стол переговоров, должно быть очень четко понятно, что мы там делаем", – отметила Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС на Кипре.

Каллас подчеркнула, что главным интересом Евросоюза является достижение длительного и устойчивого мира, который обязательно должен включать ответственность России за агрессию.

"Только Украина и Россия могут вести переговоры и договариваться, но есть много вещей, которые беспокоят Европу", – отметила она, подчеркнув, что санкции остаются одним из ключевых рычагов влияния ЕС на Москву.

Не попасть в российскую ловушку

Каллас предостерегла от внутренних споров в ЕС относительно того, кто именно должен представлять Европу в возможных переговорах с Россией, назвав это риском, который может сыграть на руку Кремлю.

"Переговоры – это всегда командная работа. Бывают "хорошие полицейские" или "плохие полицейские". Но должна быть стратегия, когда садишься за стол переговоров. Это гораздо важнее", – сказала она.

Она также напомнила, что как верховный представитель ЕС уже выполняет функцию представления Европы в соответствии с европейскими договорами.

По словам Каллас, первоначальный перечень требований к РФ она сформировала еще в феврале, и он является "максималистским", хотя аналогичный подход, по ее мнению, применяет и сама Россия.

Среди ключевых требований ЕС она назвала соблюдение международных обязательств России в отношении суверенитета соседей, вывод войск с территорий Грузии и Молдовы, а также другие зеркальные условия, которые могут выдвигаться и к Украине, в частности относительно параметров ее оборонных возможностей.

Сила Европы — в единстве

Каллас также предостерегла отдельные государства-члены ЕС от самостоятельных переговоров с Россией, подчеркнув, что это ослабляет позицию Европы.

"По отдельности мы гораздо слабее, чем вместе", — подытожила она.

