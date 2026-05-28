Каллас предостерегает ЕС от прямых переговоров с Россией без четких условий

Верховный представитель ЕС Кая Каллас предостерегает отдельные страны от проведения самостоятельных переговоров с Россией без согласованной европейской позиции.

"Мы обсудим наши основные интересы в отношении России. В мирных переговорах сейчас мало что происходит, и мы также видим на поле боя, что Россия проседает, поэтому это действительно место для обсуждения с министрами иностранных дел наших основных интересов и основных требований к России, потому что, как только мы сядем за стол переговоров, должно быть очень четко понятно, что мы там делаем", – отметила Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС на Кипре.

Каллас подчеркнула, что главным интересом Евросоюза является достижение длительного и устойчивого мира, который обязательно должен включать ответственность России за агрессию.

"Только Украина и Россия могут вести переговоры и договариваться, но есть много вещей, которые беспокоят Европу", – отметила она, подчеркнув, что санкции остаются одним из ключевых рычагов влияния ЕС на Москву.

Не попасть в российскую ловушку

Каллас предостерегла от внутренних споров в ЕС относительно того, кто именно должен представлять Европу в возможных переговорах с Россией, назвав это риском, который может сыграть на руку Кремлю.

"Переговоры – это всегда командная работа. Бывают "хорошие полицейские" или "плохие полицейские". Но должна быть стратегия, когда садишься за стол переговоров. Это гораздо важнее", – сказала она.

Она также напомнила, что как верховный представитель ЕС уже выполняет функцию представления Европы в соответствии с европейскими договорами.

По словам Каллас, первоначальный перечень требований к РФ она сформировала еще в феврале, и он является "максималистским", хотя аналогичный подход, по ее мнению, применяет и сама Россия.

Среди ключевых требований ЕС она назвала соблюдение международных обязательств России в отношении суверенитета соседей, вывод войск с территорий Грузии и Молдовы, а также другие зеркальные условия, которые могут выдвигаться и к Украине, в частности относительно параметров ее оборонных возможностей.

Сила Европы — в единстве

Каллас также предостерегла отдельные государства-члены ЕС от самостоятельных переговоров с Россией, подчеркнув, что это ослабляет позицию Европы.

"По отдельности мы гораздо слабее, чем вместе", — подытожила она.

Яка може бути проблема в самому факті перемовин? Ну, зрозуміло, вбивають же нас. І відволікаємо сили від нападу на Європу.
28.05.2026 10:31 Ответить
Проблеми можуть бути різні. Може поїхати Фіцо і щось напідписувати. Можуть поїхати парламентарі. Потрібно все узгоджувати з представництвами ЄС, які відповідають за зовніцшні відносини. Зрозуміло що вбивають українців і це стало можливим після виборів 2019 року, коли замість "Армії, мови, віри" вибрали "перестать стрелять", "сойдемся посередінє", асфальт. Знищили всі ракетні програми і розмінували наші мінні поля...
28.05.2026 10:37 Ответить
5-й рік в них нема єдиної позиції. То вже й не буде, скільки б круглих столів/самітів/конференцій не збирали.
28.05.2026 10:35 Ответить
Ви подивилися скільки країх входить до ЄС? А там крім мадяр ще є словаки, болгари та інші, які мають свої позиції і яких годує з руки росія. Тут в Україні третя частина не те, що не має позиції, а воює проти України (частина Донецької, Луганської, Херсонською, Запорізької областей і Крим). А меншість - "нова еліта" тирить мільярди, то чого Ви хочете від європейців?
28.05.2026 10:40 Ответить
То як ми зібрались туди вступати, коли половина членів нас там не бачить? Чи ЄС просто повісило морквинку перед осликом і час від часу її оновлює, коли попередня всихає, але згодувати її осликові не дозволено?
28.05.2026 10:42 Ответить
казки про ес ще ходять українськими просторами і досить ще зростає на землі лопухів що їдять ті казки і свято вірять,бо їм життєвонеобхідно в щось вірити.....
28.05.2026 11:04 Ответить
 
 