Евросоюз отказался от назначения спецпереговорщика для контактов с Россией, - СМИ
Европейский Союз пока не будет назначать переговорщика для возможных переговоров с Владимиром Путиным, считая это нецелесообразным до согласования общей позиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на агентство dpa.
По словам высокопоставленных чиновников ЕС, назначение конкретного переговорщика пока считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию, передает Deutsche Welle.
"Нам необходимо для начала договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией", — пояснила агентству одна из чиновниц ЕС.
В Брюсселе убеждены, что усадить президента РФ Путина за стол переговоров поможет санкционное давление. По информации dpa, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) 28 мая представят проект 21-го пакета санкций против России на закрытых консультациях. Он, как ожидается, коснется финансового сектора и поставщиков российской оборонной промышленности.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
Як не хоче найвеличніший,то хіба що силою його змусити,чи як?
А він не хоче,бо має на то особисті причини
тому його трампло і ***** зневажають