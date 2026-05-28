Евросоюз отказался от назначения спецпереговорщика для контактов с Россией, - СМИ

Переговоры с Россией: ЕС пока не будет назначать представителя для диалога с Путиным

Европейский Союз пока не будет назначать переговорщика для возможных переговоров с Владимиром Путиным, считая это нецелесообразным до согласования общей позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на агентство dpa.

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, назначение конкретного переговорщика пока считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию, передает Deutsche Welle.

"Нам необходимо для начала договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией", — пояснила агентству одна из чиновниц ЕС.

В Брюсселе убеждены, что усадить президента РФ Путина за стол переговоров поможет санкционное давление. По информации dpa, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) 28 мая представят проект 21-го пакета санкций против России на закрытых консультациях. Он, как ожидается, коснется финансового сектора и поставщиков российской оборонной промышленности.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Норвегии Эйде отверг возможность стать посредником в переговорах с РФ

Якби не наша корупція зелених, захмарні пенсії і зарплати суддів та прокурорів, може і погодили.
Про 0.25 ВВП для військової допомоги Україні домовитись не можуть - переговірника обкашляти не можуть - говоріть далі
28.05.2026 09:08 Ответить
Якби не наша корупція зелених, захмарні пенсії і зарплати суддів та прокурорів, може і погодили.
28.05.2026 09:11 Ответить
В ЕС коррупция не меньше чего только замок орбана с личным зоопарком с зебра и аля нашего яныка со страусами стоит
28.05.2026 09:17 Ответить
Думаю намного меньше. Сколько получают судьи? У нас 200 тысяч получает судья, минималка 8647 грн. В Америке кажется средняя зарплата до 4000$, судья получает чуть больше в 20000$, т. е. в 5-6 раз больше. У нас пишут 30000 средняя зарплата, но думаю 20000 грн. Выходит у нас в 10 раз больше судья получает и это во время войны, и зарплата ему с бюджета Украины, он продукции не производит, как энергетик, строитель, пекарь.
28.05.2026 09:44 Ответить
Середня зарплата суддів 137000грн. Не така вже і захмарна. Оці середні цифри дуже лукаві. Коли основна пенсія більшості пенсіонерів до 4000грн. порівнюється із пенсією якогось хитрого та жадібного прокурора десь у 400000грн, то кількість таки має значення. Така собі середня температура по лікарні
28.05.2026 09:55 Ответить
Тому,що без США безсилі,щоб взяти на себе головну роль.
28.05.2026 09:22 Ответить
Коли рашка захоче домовлятися, то і напряму з Україною зможе це зробити. А якщо ні, то усі переговорники пусте. А може навіть і зроблять гірше. Трамп вам як приклад
28.05.2026 09:47 Ответить
Трамп- як посередник,а не як приклад.
Як не хоче найвеличніший,то хіба що силою його змусити,чи як?
А він не хоче,бо має на то особисті причини
28.05.2026 09:52 Ответить
ЄС - це збіговисько нікчем які ні в чому не можуть домовитись.
тому його трампло і ***** зневажають
28.05.2026 09:51 Ответить
З самого початку це була дурна ідея. Перебір з колективізмом. Плюс в Європі багато Наполеонів, які тягнуть ковдру на себе.
28.05.2026 09:58 Ответить
 
 