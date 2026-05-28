Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів із Росією, - ЗМІ

Європейський Союз поки не призначатиме переговірника для можливих переговорів із Володимиром Путіним, вважаючи це недоцільним до узгодження спільної позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на  агентство dpa.

За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle.

"Нам необхідно для початку  домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією", – пояснила агентству одна з чиновниць ЄС.

У Брюсселі переконані, що посадити президента РФ Путіна за стіл переговорів допоможе санкційний тиск. За інформацією dpa, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) 28 травня представлять проєкт 21-го пакету санкцій проти Росії на закритих консультаціях. Він, як очікується, торкнеться фінансового сектору та постачальників російської оборонної промисловості.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде відкинув можливість стати посередником у переговорах з РФ

Топ коментарі
Якби не наша корупція зелених, захмарні пенсії і зарплати суддів та прокурорів, може і погодили.
28.05.2026 09:11 Відповісти
В ЕС коррупция не меньше чего только замок орбана с личным зоопарком с зебра и аля нашего яныка со страусами стоит
28.05.2026 09:17 Відповісти
Про 0.25 ВВП для військової допомоги Україні домовитись не можуть - переговірника обкашляти не можуть - говоріть далі
28.05.2026 09:08 Відповісти
Думаю намного меньше. Сколько получают судьи? У нас 200 тысяч получает судья, минималка 8647 грн. В Америке кажется средняя зарплата до 4000$, судья получает чуть больше в 20000$, т. е. в 5-6 раз больше. У нас пишут 30000 средняя зарплата, но думаю 20000 грн. Выходит у нас в 10 раз больше судья получает и это во время войны, и зарплата ему с бюджета Украины, он продукции не производит, как энергетик, строитель, пекарь.
28.05.2026 09:44 Відповісти
Середня зарплата суддів 137000грн. Не така вже і захмарна. Оці середні цифри дуже лукаві. Коли основна пенсія більшості пенсіонерів до 4000грн. порівнюється із пенсією якогось хитрого та жадібного прокурора десь у 400000грн, то кількість таки має значення. Така собі середня температура по лікарні
28.05.2026 09:55 Відповісти
4000-не у більшості.
У більшості - 2600,або 59 дол.
28.05.2026 10:01 Відповісти
Ви або брешете, або не бажаєте знати правду. Третина пенсіонерів має пенсію до 4000 грн. 2600 грн. взагалі немає. Мінімум без стажу 2595 грн. Але до цієї бази є доплата і виплачується 3405грн. Середня пенсія 6686 грн. мають 36% пенсіонерів. Це від 5000 до 10000грн.
28.05.2026 10:16 Відповісти
А при чём тут Америка и ЕС? Да и в Америке полно коррупции.
28.05.2026 10:11 Відповісти
Тому,що без США безсилі,щоб взяти на себе головну роль.
28.05.2026 09:22 Відповісти
Коли рашка захоче домовлятися, то і напряму з Україною зможе це зробити. А якщо ні, то усі переговорники пусте. А може навіть і зроблять гірше. Трамп вам як приклад
28.05.2026 09:47 Відповісти
Трамп- як посередник,а не як приклад.
Як не хоче найвеличніший,то хіба що силою його змусити,чи як?
А він не хоче,бо має на то особисті причини
28.05.2026 09:52 Відповісти
А найвеличніший у вас хто? Переговірники, які не є сторонами конфлікту (війни), і є посередники
28.05.2026 10:04 Відповісти
Якщо сторони конфлікту(війни) не приходять до згоди,потрібен могутній посередник.
Сторони конфлікту(війни) не "і є посередники".
Кидати всю вину на посередника,тим більше,називати його агентомпутіна-це більше схоже на роботу конториподляка.
28.05.2026 10:14 Відповісти
Методичка русні вами явно не якісно пропрацьована. Спробуйте ще
28.05.2026 10:20 Відповісти
ЄС - це збіговисько нікчем які ні в чому не можуть домовитись.
тому його трампло і ***** зневажають
28.05.2026 09:51 Відповісти
З самого початку це була дурна ідея. Перебір з колективізмом. Плюс в Європі багато Наполеонів, які тягнуть ковдру на себе.
28.05.2026 09:58 Відповісти
 
 