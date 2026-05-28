Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів із Росією, - ЗМІ

Європейський Союз поки не призначатиме переговірника для можливих переговорів із Володимиром Путіним, вважаючи це недоцільним до узгодження спільної позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на агентство dpa.

За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle.

"Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією", – пояснила агентству одна з чиновниць ЄС.

У Брюсселі переконані, що посадити президента РФ Путіна за стіл переговорів допоможе санкційний тиск. За інформацією dpa, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) 28 травня представлять проєкт 21-го пакету санкцій проти Росії на закритих консультаціях. Він, як очікується, торкнеться фінансового сектору та постачальників російської оборонної промисловості.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

