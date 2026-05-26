Глава МЗС Норвегії Ейде відкинув можливість стати посередником у переговорах з РФ
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув припущення про те, що він може стати посередником від Європи у переговорах з Росією.
Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Ейде не готовий до такої ролі
Барт Ейде заявив, що не знає підґрунтя цих розмов і не висував своєї кандидатури.
"Моє ім’я згадувалося серед кількох інших кандидатур. Не знаю, звідки це взялося… Відверто кажучи, я вважаю, що роль Норвегії в тому, щоб бути дуже твердим і сильним союзником України. А це не те саме, що виступати посередником між Росією та Україною. Ми — на боці України", - стверджує Ейде.
Медіація між агресором та жертвою
На його думку, функцію "справжнього посередництва" може виконувати "хтось у позиції, де може бачити себе між цими двома країнами", а це не відповідає ролі Норвегії як партнера України.
Водночас Ейде виокремив іншу важливу дискусію — необхідність представництва європейського голосу в переговорному процесі.
"Йдеться про те, щоб хтось говорив від імені Європи. Але це не те саме, що медіація. Це радше спосіб донести голос Європи до переговорного столу, тому що те, як і коли завершиться ця війна, яким буде її завершення та якою стане Європа після цього, — це також питання, яке безпосередньо стосується Європи", - додав очільник МЗС Норвегії.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
- У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.
