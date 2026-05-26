Глава МИД Норвегии Эйде отверг возможность стать посредником в переговорах с РФ
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг предположения о том, что он может выступить в качестве посредника от Европы в переговорах с Россией.
Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Эйде не готов к такой роли
Барт Эйде заявил, что не знает оснований для этих разговоров и не выдвигал свою кандидатуру.
"Мое имя упоминалось среди нескольких других кандидатур. Не знаю, откуда это взялось... Откровенно говоря, я считаю, что роль Норвегии заключается в том, чтобы быть очень твердым и сильным союзником Украины. А это не то же самое, что выступать посредником между Россией и Украиной. Мы - на стороне Украины", - утверждает Эйде.
Медиация между агрессором и жертвой
По его мнению, функцию "настоящего посредничества" может выполнять "кто-то, кто может видеть себя между этими двумя странами", а это не соответствует роли Норвегии как партнера Украины.
В то же время Эйде выделил другую важную дискуссию - необходимость представительства европейского голоса в переговорном процессе.
"Речь идет о том, чтобы кто-то говорил от имени Европы. Но это не то же самое, что медиация. Это, скорее, способ донести голос Европы до переговорного стола, потому что то, как и когда закончится эта война, каким будет ее завершение и какой станет Европа после этого, - это также вопрос, который напрямую касается Европы", - добавил глава МИД Норвегии.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
