Норвегия вызвала российского дипломата из-за угроз новыми ударами по Киеву
Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского дипломата в связи с угрозами нанести новые удары по Киеву и заявлениями в отношении иностранного персонала в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 26 мая заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
Что заявили в Норвегии
По словам министра, российского дипломата вызвали для выражения официального протеста.
В МИД Норвегии заявили, что Россия в последние дни угрожала иностранному персоналу, находящемуся в Украине.
Также Осло осудило масштабные атаки РФ на Киев в течение выходных.
Что сказали об атаках РФ
В заявлении норвежского МИД подчеркнули, что Россия нанесла массированные удары дронами и впервые применила ракету "Орешник" против Киева и Белой Церкви.
"Это недопустимо", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Норвегии.
