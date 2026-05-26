Норвегия вызвала российского дипломата из-за угроз новыми ударами по Киеву

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского дипломата в связи с угрозами нанести новые удары по Киеву и заявлениями в отношении иностранного персонала в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 26 мая заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Что заявили в Норвегии

По словам министра, российского дипломата вызвали для выражения официального протеста.

В МИД Норвегии заявили, что Россия в последние дни угрожала иностранному персоналу, находящемуся в Украине.

Также Осло осудило масштабные атаки РФ на Киев в течение выходных.

Что сказали об атаках РФ

В заявлении норвежского МИД подчеркнули, что Россия нанесла массированные удары дронами и впервые применила ракету "Орешник" против Киева и Белой Церкви.

"Это недопустимо", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Норвегии.

